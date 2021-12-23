ESG助企業永續經營

今時今日，賺錢多寡已不再是評量股票是否值得吸納的唯一指標。「環境、社會、企業管治」（ESG）的呼聲席捲全球，企業能否在盈利、環境保護與社會責任之間取得平衡，成為企業管治的導航指引。香港特許金融分析師學會會長麥勤創坦言，公司在初期相關的推進工作中難免要經歷短期陣痛，但只有做好ESG工作，才可助公司建立永續經營的利好形勢。

ESG在港屬新興課題，但事實上企業管治（Governace）的討論在香港由來已久。麥勤創表示，企業管治的精神是要求上市公司保障小股東利益。「以往的說法是亞洲地區，特別是香港上市公司的企業管治表現普遍較弱，原因是家族生意的大股東同時擔任管理層，大權在握，給人的印象就是容易有私相授受、利益輸送的不公平情況，小股東權益容易受到欺壓。」然而，故事不一定按照這個劇本發展。

高瞻遠矚有利發展

麥勤創解釋，大股東兼任公司管理層，營運的是自己生意，毋須以業績博取升職或花紅，亦不急於達成短期業績目標，眼光反而可以放得更加長遠，對公司發展可能更為有利。而ESG成績的優劣，正是講求董事會及管理層對未來發展的眼光。

「未見官先打八十」是麥勤創對ESG工作的形容。要兼顧環境及社會管治，或先要付上成本添置各類所需設備及聘請專才，也可能要犧牲部分生意，例如有違社會公義原則及污染環境的生意。「公司有權拒絕提升員工福利以保障股東的利益。相反，如公司願意以員工為先，改善待遇，則有助提升整體的消費力，得益的除了員工本身，還有經濟及社會。」公司盈利能力或會短期受壓，然而ESG標準及關注度日益提高，若企業仍只顧公司利益而故步自封，日後在各項推陳出新的標準或規則下失去訂單，絕對不足為奇。

再者，盈利固然會影響公司股價，但投資者給予的估值同樣會左右股價走勢。麥勤創表示，投資者願意付出多少估值，除了取決於企業盈利增長能力外，長遠生存能力及競爭力也是重要元素。所以，即使ESG工作影響短期盈利能力，但投資者認為ESG工作有助公司永續經營，估值上仍會受惠。

企業管治對股價同樣有舉足輕重的影響。麥勤創解釋，董事會跟企業的管理層是監察與制衡的關係。良好的企業管治能有效監察管理層如何營運企業，以及表現是否達到標準等。

保障小股東利益

至於董事會如何營運，則由獨立非執行董事監察。麥勤創表示，獨董是非常重要的角色，責任是保障小股東利益。「企業管治並非什麼難明的道理（rocket science），而是基於合理、公平的原則行事。如果小股東面對不公平，最終被迫選擇用腳投票（沽貨離場），股票估值同樣會一沉百踩。」

ESG是三個不同的議題，其中的企業管治（Governance，G）在香港已非新鮮事，環境（Environmental，E）的討論相對較新。麥勤創指出，社會（Social，S）責任的問題過往也有不少討論，只是相對地較隱性，也較難有數據去量化這方面的表現。

適時回饋社會

今年中央政府針對不同行業推出多項規管政策，引起相當大的風波。麥勤創指出，當中不少措施其實都是社會責任的體現。「S（社會）其實就是要求公司不要凡事賺到盡，要適時回饋社會。例如教育雙減政策是要減少學生功課及補習的負擔，對學童、對社會來說長遠都是好事。」上市公司做好社會責任，可以拉近貧富懸殊，建設中產社會，有助社會穩定，最終企業都會因為社會狀況而受惠。

麥勤創表示，環境及社會其實是企業管治的延展，把營運的視野由以往注重的現世代拉遠至未來。董事會的效能會影響企業管治的成敗，而環境及社會相關工作如何進行，講求的是董事會對未來的遠見，以及能否成功把環境及社會工作結合到公司的營運政策，令到公司可持續生存。

統一標準任重道遠

ESG的重要已毋庸置疑，不過，全球各地對ESG的披露、評核及計算等各有準則。麥勤創表示，現在欠缺的是一個可讓投資者查找資料的中央數據庫。

「要達成一套統一的ESG標準，難度十分高，因為國家之間存在很多利益衝突及政治因素。」特許金融分析員協會（CFA Institute）早前發布《全球投資產品ESG信息披露標準》，目的是協助投資者、顧問、分析師及分銷商理解、比較及評估ESG投資產品。協會自願以義務性質設計這套標準，麥勤創相信用意是希望各方以這套標準作基礎探討，助日後發展更完善的準則。

麥勤創坦言要發展一套獲各方認同的ESG準則會是一趟非常長遠的旅程，他不奢望全球各國能在短期內達成一套全球通用的準則，但希望至少可以在ESG投資產品的層面上標準化披露準則，方便投資者作出比較。

教育基本步

隨着香港愈來愈關注ESG，相關的教育講座及研討會如雨後春筍。麥勤創表示，過去數年香港的ESG教育主要是圍繞最基本的認識層面，仍然欠缺有系統的教育內容。提倡ESG多年的歐洲開始舉辦相關課程及證書培育人才，CFA協會今年亦推出一個全球性的ESG證書課程，香港屬第一批推行課程的試點。

作為公司的掌舵人，董事會於公司推動ESG工作方面擔當非常重要的角色。麥勤創指出，要有良好的企業管治，董事會成員必須具有前瞻性。ESG是一股不能逆轉的全球大趨勢，所以董事會成員必須接受相關訓練，在訂立公司營運方針及策略時，把ESG融入其中。董事的教育工作是公司推展ESG工作的基本一步，要落實相關教育工作，他相信要依靠監管機構的鼓勵及推動。

香港ESG發展仍屬初期，上市公司的ESG報告水準目前仍然良莠不齊。麥勤創預計，隨着ESG標準逐步提升，未達水準的公司會逐步被淘汰。至於何時會到達汰弱留強的地步，就要視乎市場的需求及監管機構的力度。

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