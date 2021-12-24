行穩致遠 提質控速 碧桂園發展高科技提升競爭力

面對新冠疫情的挑戰和密集的樓市調控，內房市場進入新發展階段，行業面臨新的發展邏輯，從追求規模增長，轉變為追求有品質的發展。以龍頭房企碧桂園為例，自2018年下半年以來，碧桂園就已實施「提質控速、行穩致遠」戰略；2019年起，更連續三年將「全競提升」作為主題，力行「一率五力」（高效率、成本力、產品力、行銷力、服務力和科技力），堅持口碑至上和長期主義，以客戶為中心，持續提升企業的全周期綜合競爭力。碧桂園追求有現金流的利潤和有利潤的現金流，使企業經營業績保持穩健。

此外，碧桂園更將人工智能與地產行業深度融合，積極佈局機器人、現代農業等新興科技領域，致力推動中國城鎮化、現代化發展。

如今的碧桂園，在「跑得快」的同時，亦「跑得穩」。

碧桂園創辦人楊國強一直堅定看好中國房地產市場的未來。他認為，在城鎮化水準不斷提高的當下及未來，無數中國人每天都在努力奮鬥，希望有更多的收入，希望有更好的居住環境。而為所有追求美好生活的人們提供高性價比的好房子，正是碧桂園的追求和使命。

直面挑戰 獲國際評級機構認同

根據2021年半年度財報顯示，碧桂園銷售穩步增長，保持規模優勢，繼續領跑行業。在最新的《財富》世界500強榜單中，碧桂園以670.8億美元的營業收入位列榜單第139位，排名連續五年攀升，較初次上榜時已累計前進了328位。此外，在《福布斯》雜誌發布的2021年度全球上市公司2,000強榜單中，碧桂園亦位列第140位，連續第12年上榜。

今年下半年至今，三大國際評級機構密集下調房企評級及展望超過130次，甚至部分未出現債務違約的企業也遭遇評級下調。但在此背景下，穆迪和惠譽均維持對碧桂園的投資級評級。據標普今年10月發布的評級報告稱，在波動的大環境下，碧桂園強有力的執行能力及多元化的土儲佈局，支撐了公司銷售的增長。

財務穩健 現金流充足

據公告披露，截至2021年6月30日，碧桂園實現權益合同銷售金額約3,030.9億元（人民幣，下同），同比增長14%；權益合同銷售面積約3,451萬平方米，同比增長8%。

今年1-11月，碧桂園集團連同其合營公司和聯營公司累計實現權益合同銷售額約5,354.2億元，對應權益合同銷售建築面積約6,353萬平方米，銷售業績繼續領跑。

今年上半年，碧桂園權益物業銷售現金回籠約2,727.9億元，權益回款率90%，已連續6年達到90%或以上，處於行業領先水準。

期內碧桂園總借貸餘額下降至3,242.4億元，其中一年以內有息負債佔比下降至27%，債務結構持續優化。期末融資成本約5.39%，較去年底下降17個基點。期內，公司發行的5.5年期5億美元優先票據利率低至2.7%。此外，截至6月底，可動用現金餘額達1,862.4億元，現金流充裕，短期償債無憂。

按「三條紅線」指標，碧桂園目前處於較為健康的黃檔，淨負債率49.7%，現金短債比約2倍，僅扣除預收帳款的資產負債率略高於紅線要求，但指標逐步向好，從去年年底的80%下降至77%。

12月1日，中國銀行間市場交易商協會非金融企業債務融資工具註冊資訊系統顯示，碧桂園地產集團有限公司等三家房企的中票註冊申請已獲受理。其中，碧桂園作為非A股上市民營房企，首次在銀行間債券市場註冊中票。

此外，碧桂園集團擬於近期向交易所申請發行供應鏈ABS產品。申請獲批後，碧桂園將在監管機構指導下盡快啟動相關產品的發行工作。

強化營運 多方面協作

世界經濟形勢複雜多變，營商環境面對不少挑戰，為保持優勢，增加競爭力，碧桂園在投資、營運以至產品設計等方面都有所加強。其中包括建立集團——大區——區域三級管控體系；深入研究市場和客戶、全面了解競爭對手；數碼化建設支持企業投資拿地業務的全周期管理；以及自主研發「AI智能強排軟體」等。

與此同時，碧桂園已成立安全生產監督管理委員會，健全完善安全管理制度體系，明確專人專崗專責，明確安全生產紅線，落實各項工作要求，將「零傷亡」作為企業追求的長期目標。另一方面，碧桂園組建逾千人的數碼化團隊，為集團賦能提效。截至2021年8月，碧桂園已在223個專案推行「智慧工地」，運用大資料雲、勞務管理、綠色施工、工程巡檢管理及AI監控等十餘個智能化系統多維度監督生產全過程，提升安全生產管控水準。

為了集團的發展，碧桂園更垂直整合了從規劃設計、材料供應、建造，到園林、裝修、行銷、物業、酒店、學校、商業及醫療等各個環節，打造「一條龍」全場景產業鏈模式。

塑造綠色健康人居環境

人與城市、城市與自然協調發展和諧共生，這是碧桂園一直以來秉持的設計理念。如今人民「住有所居」之餘，亦追求居住體驗，碧桂園緊跟國家步伐，發展綠色建築、持續推進健康發展，因地施工，修訂和更新《碧桂園綠色建築設計指引》等內部標準和指引，打造綠色、健康的人居環境。

碧桂園已將可持續建築投資融入公司戰略中，持續提高各類國際級及國家級可持續發展建築認證的項目數量和綠色建築認證面積。截至2020年末，碧桂園滿足國家綠色建築評價標準建設的項目共936個，總建築面積21,201萬平方米。2020年，碧桂園滿足LEED認證標準建設專案6個，面積39,454平方米，建設了111個海綿城市專案，佔地面積達776.82萬平方米。

碧桂園將會重點推進可持續建築投用後的長期監測調研，實現全生命周期的綠色管理體系。中長期目標來看，碧桂園計劃以新技術為可持續建築產品的反覆運算更新賦能，採用減碳技術和智慧化運營技術，實現為客戶提供「更綠色、更宜居、更健康」的居住產品的目標。

為達到近期和中長期目標，碧桂園將綠色、健康、宜居的產品宗旨貫穿於建築設計、施工、運營的每一個環節。尤其在施工過程中，推進多種綠色環保技術手段的使用，注重保護環境，包括節約資源、水資源管理、廢棄物處置、揚塵控制、節約材料及環保物料使用，力求最大化降低施工過程對環境產生的影響，同時為應對氣候變化和保護生物多樣性積極承擔企業責任。

發展建築機器人 探索智慧建造

建築機器人新業務板塊同樣也有不俗的成績。碧桂園旗下的博智林機器人公司，深度融合人工智能與地產行業，在施工品質智慧化評判、建築大數據治理、智慧工地監管等細分領域實現從0到1的突破。截至2021年11月底，博智林已遞交專利有效申請3,461項，獲授權1,640項。

自主研發 批量應用

博智林現已搭建系統化的研發、製造、應用體系；針對建築機器人八大核心模組實現了全覆蓋自主研發，其中導航、視覺及多機調度等技術填補了建築機器人領域的空白。目前已形成混凝土施工、混凝土修整、砌磚抹灰及內牆裝飾等12個建築機器人產品線。同時，佛山順德鳳桐花園是博智林建築機器人首個商業應用項目，也是目前內地唯一真正引入建築機器人且批量應用於工程建造過程的試點項目。

截至11月底，已有18款建築機器人投入商業化應用，服務覆蓋25個省份，逾280個項目，累計交付逾600台，累計應用施工面積超550萬平米（包括外部合作項目）。

博智林的建築機器人研發，主要聚焦三個核心要素：保障施工安全、提升施工品質、提高施工效率，以推進和提升建築施工綜合效益。例子之一是測量機器人，只需2分鐘即可完成單個房間實測，測量效率較人工提升2到3倍。又例如混凝土施工機器人產品線，由智能隨動式布料機及地面整平、地面抹平、地庫抹光機器人組合而成，通過聯動施工，整個混凝土施工班組人員可由傳統的12人減少至8人。

管理協同 提升成效

博智林以互聯網思路全面梳理建築業務架搆，搭建以BIM數字化技術為核心的建築產業互聯網平台，具體包括：一是建立統一的標準化體系，打通建築產業生態鏈，實現業務高效協同；二是建立全周期業務數據體系，實現各方數據統一管理，提供全周期業務數字化賦能；三是建立一體化平台，實現全產業鏈業務管理協同。

BIM數字化產品將裝配式設計、鋁模、爬架工藝設計等內容前置，完成全產業鏈標準化集成設計，也能為建築機器人提供路徑導航、仿真模擬等基礎數據模型，自動生成工序任務，實現人機協同。

慈善助學展關愛 回饋社會有擔當

碧桂園始終秉持着「對人好，對社會好」的理念，積極投身公益事業，主動履行社會責任，傳遞正能量，立業至今，碧桂園創始人及集團累計參與社會慈善捐款已逾90億元。

碧桂園、國強公益基金會圍繞「產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕」要求，從產業振興、人才振興、文化振興、生態振興、組織振興五大方面逐步推進鄉村振興，努力創造企業興鎮的生動實踐。

碧桂園構建產銷對接機制，借助集團社區新零售品牌「碧優選」和扶貧品牌「臻碧鄉」，將優質農產品從鄉村運到城市社區，轉化助農產品超690款，銷售額約3.4億元，惠及逾11.81萬人。

2020年，在新冠疫情期間，發起「保供給、防滯銷」行動，採購來自全國18省48個縣的扶貧農產品逾1,800噸，捐贈給湖北省內13個城市150多個社區，逾20萬戶居民受益；同時還捐贈給武漢、隨州等地區的10家醫院、15個指揮部，保障一線醫療工作者與相關人員的生活需求。

教育慈善方面，碧桂園1997年設立仲明大學生助學金，資助廣東省內經濟困難且品學兼優的大學生。2007年起，碧桂園相繼在多所高校設立國華傑出學者基金或惠妍人才基金，獎勵有突出貢獻的教育工作者，或支持高校的高層次人才引進。2017年設立惠妍教育助學基金，幫助廣東省佛山市順德區的貧困孩子獲得更好的教育資源。此外還創辦了三所慈善性質學校：國華紀念中學、廣東碧桂園職業學院及甘肅臨夏國強職業技術學校。教育助學累計投入28.9億元，惠及困難學子逾20萬人次。

此外，碧桂園志願者協會成員在各地熱心地提供環保公益、敬老愛幼、救災援助等多方面的公益慈善服務及社會服務。

同時，碧桂園更積極參與新型城鎮化建設，為社會創造正向價值。

作為一家自2007年就已在香港上市的恒生指數成分股公司，《財富》世界500強企業，碧桂園在2020年的納稅額達到653億元人民幣。

泓碧傲擁雙海景 屢獲殊榮

泓碧是碧桂園於香港的首個住宅項目，項目位處馬鞍山白石半島，擁有270度吐露港及海星灣雙海景。項目在規劃時特預留逾10萬平方呎會所園林綠化空間，並以低密度建築設計為原則，務求提供舒適的優質居所。

迄今獲獎無數，如「2021 NOW TV企業品牌成就大獎」、優越臨海豪宅發展商品牌大獎、「2021 IPA英國國際房地產獎」、香港室內設計示範屋獎、香港最佳住宅室內設計獎、香港最佳住宅隱私設計獎、「2020年繆斯室內設計鉑金獎」。