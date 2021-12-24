新鴻基地產植根香港半世紀 以心建家 實踐可持續發展目標

「新地齊讀好書」計劃邀請作家與學生分享，期望將「齊讀好書」的風氣進一步深入帶進社區，令更多學生受惠。

環球貿易廣場在英國建築研究院綠色建築評估體系BREEAM In-Use中，榮獲最高的「傑出」評級，是本港首幢獲得該評級的建築物。

透過5G網絡，地盤採用建築信息模擬（BIM）模型時，可即時呈現高像真度的建築模型，方便工程人員審查設計佈局、材質、施工工藝等。

新鴻基地產（新地）植根香港半個世紀，多年來秉持「以心建家」的信念，致力在香港和內地發展優質物業，是香港最具規模的地產商之一。隨著社會日益重視可持續發展，集團繼續視環境、社會及企業管治（ESG）為決策過程中重要的考慮因素，並通過5個核心範疇，即環境、員工、顧客、供應鏈和社群，實現新地對可持續發展的目標和承諾。

訂立10年環境目標

新地積極應對氣候變化對全球帶來的挑戰，繼達成5年節能目標後，集團再接再厲，在2020/21財政年度訂立新的10年環境目標，涵蓋新地對溫室氣體排放、能源、水資源和建築廢物的管理，包括承諾於 2029/30年度或之前，將主要物業的溫室氣體排放強度降低25%、耗電強度降低13%、用水強度降低5%，以及力求旗下香港在建項目的每年建築廢物分流率達到70%或以上。

此外，新地承諾為所有新落成的投資物業取得領先能源與環境設計（LEED）認證，尤其是發展中的核心商業項目，均以獲得LEED金級或鉑金級認證為目標。

提升物業及工地的環保表現

新地亦持續檢視已落成的物業，研究可以提升環保表現的地方。旗下的環球貿易廣場（ICC）憑藉最新型的室內空氣質量技術和全面的疾病預防和控制措施，在接受國際WELL建築研究院的獨立評估後，榮獲「WELL健康 - 安全評價準則」物業設施運營管理證書，成為香港首幢獲得此認證的建築物。住宅方面，今年入伙的天水圍Wetland Seasons Park一如集團其他物業，在施工過程中嚴格遵守環保要求，屋苑的設計更融合毗鄰濕地公園的優美環境，為住戶締造結合自然生態（Green）、心康體健（Wellness）和智能家居（Smart）的可持續生活，充分平衡發展與環境保育。

此外，新地在西沙路項目的工地引入太陽能光伏系統，是香港首個在臨時地點安裝該系統的項目，預計每年可以產生50,000度電，達至建築工地電氣化，減少碳排放。

智能科技提升顧客體驗

新地將智能科技特別是5G網絡應用於業務營運當中。例如在商場引入智能洗手間，運用高速5G網絡和多個感應器，實時在屏幕顯示洗手間大概的輪候時間等訊息；洗手間同時設有物資感應器，確保可及時補充相關用品。集團亦透過「新地商場」應用程式提升顧客體驗，而「新地商場」的會員計劃The Point by SHKP深受歡迎，已擁有超過150萬名會員。

為加深大眾對5G的認識，集團在ICC的天際100香港觀景台開設5G科技館（5G LAB），展出香港最新的5G科技應用，讓公眾了解5G基建如何支持香港發展為智慧城市和創新科技中心。

新地亦善用5G網絡提升建築地盤的安全水平，包括在工地採用由附屬公司SmarTone開發的「SmartWorks智安建」系統，運用5G網絡的超高速及低時延特點，保障地盤工人的安全與健康；系統中的智能頭盔配備感應器及全球定位系統追蹤器，在工人倒地時會自動發出實時訊號。

推動供應鏈實現可持續發展

新地在採購過程中會充分考慮環境因素，並優先選擇本地供應商，以減少運輸過程中的碳排放和支持本地經濟發展；在2020/21財政年度，新地有98%的供應商來自本地。

集團的供應鏈策略著重識別、評估和盡量減低供應商對環境及社會帶來的影響，包括定期評估他們的可持續發展表現，以及提供職安健、環境管理和產品質素方面的培訓，以提高供應商對可持續發展的認知。

積極回應社會需要 堅持履行企業責任

新地除了提供優質物業和服務外，亦密切留意和積極回應社會的需要，堅持履行企業社會責任，努力建設更美好的城市。

推動全民接種新冠疫苗

新地推動各界齊心抗疫，亦是首家使用政府外展接種疫苗服務的地產商。集團安排員工及其家屬在新鴻基中心接種疫苗，而旗下APM商場、ICC及香港麗思卡爾頓酒店也先後參與這項外展接種服務，為區內的商戶、租戶和員工接種疫苗。

宣揚關愛共融

為支援基層家庭，新地早前以象徵式租金，租出土地予香港聖公會福利協會，興建過渡性房屋項目「同心村」，為長期輪候公屋的家庭提供適切的臨時居所。該項目預計於2022年竣工，提供1,800個單位，惠及5,000個家庭、10,000名基層市民。

此外，新地透過位於馬灣的挪亞方舟，向大眾推廣關愛精神，自2009年開放至今，與不同機構舉辦了逾10,000項生命教育和公益活動，超過66萬人參與，惠及逾1,400間慈善團體和非政府組織。

挪亞方舟的活動包括向弱勢社群發放正能量，例如安排長者、殘障人士和他們的家人一起慶祝節日，為基層學生安排夏令營等。挪亞方舟設有大量教育資源，包括在2017年成立的「挪亞學堂」，舉辦寓教育於娛樂的活動，啟發兒童的潛能。

走進社區 推廣閱讀

新地亦致力透過「新閱會」鼓勵青少年閱讀。疫情期間，「新閱會」全面加強網上閱讀平台《點讀》。隨著疫情受控及持續改善，「新閱會」重新舉辦到校活動，以靈活的方式推動閱讀風氣。