新世界發展創造共享價值 結合商界民間力量 同創共贏

K11項目是全球首個把藝術、人文、自然等元素與商業融合的品牌。

皇都戲院大廈天台的拋物線型拱橋式桁架，獨特設計舉世無雙，新世界發展在初步保育構思中，會盡力保留整個戲院建築及天台桁架。

新世界發展透過活化皇都戲院大廈守護集體記憶，在連繫商業成就與促進社會進步的同時，創造共享價值。

「新世界建好生活」冀結合商界及民間力量，以創新思維解決困擾香港多年的住屋問題。圖左起為「新世界建好生活」諮詢委員會成員招國偉、莊太量、劉勵超、主席鄭志剛、成員何鉅業及吳永順。

房地產不單為市民帶來美好的生活，更加是城市繁榮發展的指標。新世界發展有限公司（新世界發展；香港股份代號：00017）成立50多年來，一直實踐「取諸社會，用諸社會」理念，透過聚焦於三大核心——文化與創意、可持續發展和社會創新，讓業務成功與社會進步緊扣一起。

有感年輕人「上車」不易，新世界發展自2017年起，已提出各種新方法解決房屋問題，其中率先推出的「新世代首置計劃」，以屯門天生樓做試點，以超低首期7.5%幫助年輕人上車。集團亦是第一家宣佈供應農地興建創新型社會房屋及社區樓宇的香港發展商，推動基層人士向上流動。

創立房社企「新世界建好生活」

今年9月，新世界再進一步，宣佈成立房社企「Build for Good建好生活」，冀結合商界及民間力量，以創新思維解決困擾香港多年的住屋問題。「新世界建好生活」今個月初發表第一份創新房屋計劃建議，倡議發展全港首個非牟利的私人資助房屋項目，以市價約五折至六折出售。

該計劃並建議有關單位買家可享用打破常規的「上車易按揭」，樓宇成交時只需按樓價的一半承造按揭，首期更低至樓價的百分之五，大大減低買家上車的經濟負擔；同時建議提供創新的「漸進式供款」按揭模式，樓價餘下一半的按揭，可於成交後十年內，一次過或分階段承造並供款，希望協助年輕家庭解決缺乏大額首期、置業初期供樓吃力的問題，達致以可負擔價錢購入「質素及呎數兼備」的新居。

「新世界建好生活」主席兼新世界發展行政總裁鄭志剛表示：「香港的房屋問題盤根錯節，今次由新世界牽頭提供資源，再結合民間專家的智慧，盼能解決香港『住屋難、上車難』的問題。我們希望透過房社企，興建非牟利私人資助房屋，為房屋問題找到新出路，更希望其他企業或機構能夠作出類似的嘗試，與市民同心，一起為解決香港問題而努力。」

保育皇都戲院 藝術文化新地標

另外，新世界發展於2020年取得擁有68年歷史的皇都戲院大廈完整業權，展開香港近年少有、由私人發展商主導的大型古蹟保育項目。集團將盡力復修該一級歷史建築，保留和重塑戲院古蹟的歷史面貌，包括天台俗稱「飛拱」的桁架建築，致力重現上世紀50年代的輝煌，建構以表演藝術、文藝薈萃為主的香港「文化綠洲」。

落成於1952年的皇都戲院，是香港碩果僅存、歷史最悠久的大戲院，而天台的拋物線型拱橋式桁架，更是舉世無雙的獨特設計。新世界復修皇都戲院，將以國際權威保育標準為原則。

在初步保育構思中，會盡力保留整個戲院建築及天台桁架。集團亦將重塑戲院部分，並賦予新蘊，建構一個文化藝術表演場所，舉辦嶄新而多元化的國際級文化活動，希望喚醒沉睡已久的皇都戲院，注入新的文化精髓。至於正門上方的浮雕，由於浮雕多年來缺乏保養，且部分已破損，團隊將盡力研究復修。

舉辦疫情後首個私人企業招聘會

2021年踏入最後一個月，全球仍受2019冠狀病毒餘波影響，亦出現前所未見的氣候事件，無人再可獨善其身。在過去一年，新世界發展秉承「創造共享價值」的使命迅速應變，藉助創新轉危為機。

集團深明當務之急乃採取行動應對氣候變化。作為氣候行動的先驅，集團早在2019財政年度，便採納氣候相關財務信息披露工作組的建議。今年年初，集團響應「Business Ambition for 1.5℃（企業雄心助力1.5℃限溫目標行動）」，進一步釐訂科學基礎減量目標，又制訂可再生能源藍圖，並以此作為可持續發展掛鈎債券的表現基礎。

為助香港盡快走出疫情陰霾，今年3月，新世界發展舉辦疫情後首個私人企業招聘會，吸引逾萬名求職者參與，冀為香港經濟復甦注入新動力。集團亦發起「#LoveWithoutBorders」行動，自設本地生產線，於ISO Class 8認證的無塵室製造口罩，並首創「自助口罩提取機」，先後向低收入家庭派發了超過2,100萬個口罩。

K11提供穩定增長動力 前瞻布局捕捉大灣區發展機遇

新世界發展抱持「立足香港，放眼大中華」信念，擅長將成熟經驗和模式引入內地，K11品牌便是其中一例。K11獨特的品牌理念，將藝術和商業融入房地產項目中，並在大中華區以至世界擁有多個品牌。

隨着香港疫情漸趨穩定，本地消費蓄勢待發，集團旗下K11 MUSEA人文購物藝術館及K11 Art Mall購物藝術館整體租用率維持近100%，銷售額及人流量均在截至2021年6月30日的財政年度錄得大幅增長。其中，K11 MUSEA總客流量增長33%；銷售額增長86%。

至於集團於上海、武漢、廣州、瀋陽、天津五座城市擁有或管理的6個K11購物藝術中心，銷售額則較去年同比上升65%，其中瀋陽K11的銷售額較去年增長74%，上海K11錄得39%增長。

預計至2026財政年度時，K11的足跡將遍佈大中華地區的十個重點城市，合共40個項目，總樓面面積達292.6萬平方米。隨着全國各地的K11項目逐漸落成和開幕，新世界發展的經常性租金收入將持續提升，為業務表現提供更多穩定增長動力。

布局「雙城三圈」 融入國家發展大局

《2021年施政報告》首次提及「雙城三圈」概念，致力推動港深經濟融合。其實早在2016年，新世界發展已開始布局港深口岸周邊地區，除在「北部都會區」擁有逾1,500萬平方呎農地，另有超過1,000萬平方呎樓面面積的大型項目正在港深口岸周邊地區推進，當中最受矚目的當屬深圳太子灣及香港國際機場的「11天空」項目。

位於深圳蛇口的太子灣大型商住綜合項目，坐落於蛇口全新打造的郵輪碼頭旁，總樓面面積達306,000平方米，整個項目預計2024年起分階段落成，商業部分引入深圳首個K11以及多元智能親子購物樂園D．Park，冀發展成為Victoria Dockside 2.0。

至於香港國際機場的「11天空」項目，設有一站式零售飲食娛樂商業區及三棟甲級寫字樓，預計於2022至2025年分階段落成。項目總樓面面積達380萬平方呎，屆時將與擴建後的二號客運大樓無縫連接，成為大灣區新地標。加上位於前海自貿區核心地段既周大福金融中心項目，羅湖區文錦渡口岸經濟帶的舊城改造項目等等，集團將積極配合特區政府建設香港，融入國家發展大局。

1700萬人龐大生態圈 助推內地動產城融合

歷經50載，新世界發展的商業模式已從單純的地產發展商進化成為一家多元化發展企業，建立起獨特的競爭優勢。隨着市場對醫療及健康服務的需求不斷增加，新世界發展創立的康健品牌「HUMANSA」，早前宣佈委任新興業務負責人蘇嘉威出任行政總裁，看好大灣區醫療及健康服務需求。

提供一站式專業醫療服務

集團今年9月宣佈與中國太平建立戰略合作夥伴關係，共同開拓大灣區醫養健康、投資、保險及高端客戶服務四大策略業務。未來一年計劃在香港及大灣區開設至少10個醫療中心，提供一站式專業醫療服務，如醫學影像及專科診所等，亦會開設月子中心、體能訓練中心。此外，集團會與港怡醫院合作，在醫院外經營不同醫療網點；與卓正醫療（Distinct Healthcare）建立合作夥伴關係，共同開發大灣區各種醫療網點。

除了醫療健康業務，新世界發展亦擁有多元化業態優勢，旗下業務板塊橫跨文化零售、酒店、地產、醫療養老、教育、金融服務、保險及企業加速器等各個產業，現有超過1,700萬名客戶。有見內地政府近年積極推動產城融合，新世界發展利用龐大的生態圈優勢促進產業升級，助推中國內地城市高質量發展。

與深廣政府簽合作協議

今年1月和4月，新世界發展分別與廣州市政府、深圳市坪山區政府簽訂《戰略合作協議》，未來將綜合運用集團及關聯產業，在城市發展建設、城市更新、教育、醫養、科技創新及文化藝術等方面的資源與經驗，開展全方位合作，優化城市配套，帶動產業升級，吸引優秀人才。