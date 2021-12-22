【遊走大灣區】深圳：聖誕快樂！

「叮叮噹，叮叮噹，鈴兒響叮噹……」

聖誕節就要到了，還有兩天便是平安夜，你的禮物準備好了嗎？你的聖誕行程計劃好了嗎？

雖然因應疫情影響，深圳整體聖誕氣氛難免有所折扣，但在這個聖誕季，仍然有值得大逛特逛的好地方！

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

萬象天地：約會聚餐睇表演

我第一個到的熱點是位於南山區的萬象天地，無他，百分百信心不會「中伏」！

在今個聖誕季，這裏有一條極具特色的國際美食餐飲休閒街——「里巷」煥新亮相。因為只要一入夜，里巷就搖身一變為 bistro 風情街。你要切記，一邊用餐一邊喝酒，是 bistro 的正確打開方式，無論是午後還是夜晚，都能隨時開啟微醺的一天，來這感受酒與餐的香氣縈繞，享受愜意生活。

萬象天地的種種布置和節目中，我推薦大家去著名建築大師姚仁喜擔綱設計的萬象天地劇場欣賞目前內地很火爆的笑果文化脫口秀、啟蒙魔術劇《美術館奇妙夜·星夜》，以及專場音樂會等表演，為節日增添更多樂趣。

如果你想約會聚餐看演出，不需再問了，拉上朋友直衝「萬象」就對了！

Coco park：星河宇宙 藝術無縫連接生活

第二站我們來到了福田區的 Coco park。今年的聖誕季恰逢是 Coco park 開業 15 周年，星河COCO Park聯手設計界盛會Design in the city系列展覽，打造了大型戶外主題裝置「星狀宇宙 · COCO UNIVERSE 」，以星河為概念，以頂部五角為基準，自上而下螺旋生成完整的 Coco 宇宙。每晚6點，還會亮起有序變換的 7 種彩燈，為夜幕更添藝術色彩。

此外，還有名為「15」的靜態裝置展覽，用 15 張宣紙創造出另一個平行世界，在都市生活裏與藝術設計做了一次曼妙的連接。

更有趣的是由 15 件獨一無二的「Idea Box 靈感箱子」，組成一道亮眼的景致。各個箱子是來自20位內地知名設計師、藝術家與平台機構共同打造。大家可親臨現場，感受每個限量箱子的有趣靈魂。

此外，由於聖誕及15周年盛典雙喜臨門，Coco park 也迎來了兩大展覽，「賀歲迎祥——悅讀故宮」和「QQJOY2021全城嘉年華」。還有深圳第二家又酷又好吃的 Shake Shack，也於日前正式開業啦！還有還有，在商場露天中庭的聖誕集市同樣不要錯過！

卓悅中心：胖虎加持 炫麗彩妝閃耀

聖誕來臨之際，來自東北的胖虎，也來到了福田卓悅中心與大家碰面。圓滾滾的萌虎形象，人氣居高不下。這是「我不是胖虎」華南首展，還有「潮虎揾食」、「萌虎出山」等 5 大主題場景躥遍大街小巷，與你一同迎接來年的虎年大吉。

跨越卓悅中心專屬的 ARMANI 正紅色大門，來到炫麗的彩妝世界、全球巡迴快閃店——阿瑪尼ARMANI集「妝」箱。整個 BOX有5個影棚，讓人步入其中，仿佛成為當紅的電影明星。

在卓悅中心中央廣場，還有「光遇未來」深圳光影藝術季、雅詩蘭黛快閃店——糖果樂園、深圳節日大道等活動設施，都在積極建設中。記住，由即日起至至明年2月28日，萌虎、光影、糖果樂園，等着你來打卡！

萬象前海：首個好看市集齊齊淘 英倫時尚駕到

第四站我們來到了萬象前海。

開業不久的萬象前海，這個充滿藝術氣息的mall當然不會缺席聖誕，最近更有了冬日裏首個好看市集。這裏延續了萬象系一貫的高品位，集合了藝術音樂、美食、社群、戶外周邊；很多潮玩物品、聖誕氛圍的禮物都可以淘到。道路中間別具一格的聖誕樹更預熱節日氛圍，想免費拍點聖誕照的完全可以考慮。

位於天幕廣場的大型萌兔戶外裝置，是Hazzys的聖誕主題萌寵展，更於12月21日空降深圳萬象前海，為我們帶來優雅率真並存的英倫時尚，提前感受聖誕到來氣氛。

蘭晶 Stacey

● 葡萄酒品酒師，遊歷中港，負笈英倫，品味人生。

● 不折不扣灣區人，看山玩水逛商場、雲淡風輕。

● 冀以舌尖上的溫柔，感受灣區的飲食風流。

● 透過雙眼，發掘九城的生活價值。

● 透過雙手，書寫灣區文化藝術的傳承創新。

● 透過雙腳，踏遍灣區不一樣的時空。

Youtube Channel：大灣區及內地生活

Instagram：@staceylan1710

Facebook：Stacey的葡萄酒世界