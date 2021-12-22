【遊走大灣區】灣。區。周。記：「灣區之眼」動工 打造全球全民閱讀典範

在12月18日，被譽為「灣區之眼」、投資約23億元人民幣的灣區書城正式動工，預計在4年後的2025年投入使用，屆時深圳將迎來又一個重磅文化地標。

「灣區之眼」坐落在粵港澳大灣區核心區域的前海城市新中心，具體則位於寶安中心區中央綠軸東側。據介紹，這個項目既是建設「全球全民閱讀典範城市」的重點專案，也是粵港澳大灣區標誌性公共文化設施和市重大文體惠民工程。灣區之眼總體建築面積達13.1萬平方米，分上下兩層：地上的5萬平方米包括主題書店、灣區民俗館、策展空間、文化交流分享平台等；地下建築面積9.6萬平方米，功能分區為公共閱讀空間、親子活動體驗、劇場、文化發佈廳及服務配套等。

玉盤設計 建構全國最大書城

同時，灣區之眼以「玉盤」為設計理念，與寶安中心區中央綠軸另一側方形建築寶安區圖書館、寶安青少年宮相呼應，形成「天圓地方」整體格局，構成一個有濃厚文化氛圍的生活空間。內部空間的通道路徑佈局則是曲徑通幽的設計，各式樓梯與通道仿佛書山與玉帶，給人帶來曲水流觴的視覺印象。建成後的灣區之眼將會是全國最大的書城，也會成為大灣區重要的文化社交活動場所，預估每年舉辦各類文化活動將超過800場次，日最大接待讀者量超過10萬人次，年均接待讀者超過1,000萬人次，實在令人期待。

滋養精神 腹有詩書氣自華

相信細心的讀者不難發現，深圳這幾年除大力辦高等教育努力彌補自身教育的「短板」，還緊鑼密鼓地修建各類文化藝術場館，例如：灣區之聲濱海演藝中心、光明文化藝術中心、鹽田區的的燈塔圖書館、深圳灣公園的白鷺書吧以及上述的「灣區之眼」等。因為經濟的相對繁榮，文化藝術也在此基礎上蓬勃發展，生活水準提高了的民眾也更注重精神生活的品質，自然對於閱讀及文化藝術方面的需求愈來愈多。以筆者為例，一年讀書近百，再看幾十場文化藝術展覽。書籍、文化藝術展及各類型的藝術表演，正以潤物細無聲的方式滋養着人們的精神世界，「腹有詩書氣自華」也許就是一個人被這些精神養分充分滋養的最好狀態。

同時筆者也認為，生活在這個時代，大多數人的認知不會超越這個時代，所看到的世界也只是象牙尖上的一點點。只有閱讀，能讓我們跟幾百幾千年前的大咖能人偉人溝通交流，唯有閱讀能把時間拉長至千年萬年去觀察並思考這個世界。所以閱讀是成本最低、拓展自己認知邊界的方式。

「行萬里路倘若不閱讀，也只是個郵差」這句話說得好，來世上走一遭，難道你只想做個「郵差」？！

蘭晶 Stacey

● 葡萄酒品酒師，遊歷中港，負笈英倫，品味人生。

● 不折不扣灣區人，看山玩水逛商場、雲淡風輕。

● 冀以舌尖上的溫柔，感受灣區的飲食風流。

● 透過雙眼，發掘九城的生活價值。

● 透過雙手，書寫灣區文化藝術的傳承創新。

● 透過雙腳，踏遍灣區不一樣的時空。

Youtube Channel：大灣區及內地生活

Instagram：@staceylan1710

Facebook：Stacey的葡萄酒世界