【遊走大灣區】LV百年印記 工藝與創意對話

時裝與藝術的相輔相成，品牌與藝術家的關係，在這裏水到渠成，成就了LV時裝的果敢。

時裝與藝術的相輔相成，品牌與藝術家的關係，在這裏水到渠成，成就了LV時裝的果敢。

這些來自當代不同頂級藝術家手筆的LV手袋，值得細意欣賞。

要說2021下半年深圳極具話題度的時尚盛事，莫過於LV路易威登年度大展 — 「LOUIS VUITTON &」的開幕了。

今次展覽坐落在深圳人才公園潮汐廣場，春筍之下，相鄰於灣畔。通過多個不同主題的展覽空間，開啟一場過去與未來、傳統與現代、巴黎與深圳、工藝與創意的對話。

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

展覽由八個展區組成，旨在致敬過去一個多世紀以來，LV與眾多藝術家合作的成果，這也是本次LV&展覽最核心且特別之處。

事實上，對於不同領域的跨界嘗試，包括品牌與不同藝術風格的碰撞，成就並豐富了LV品牌的百年印記。

ROOM 1：路易．威登肖像

一走進展廳，藝術家曹斐創作的數碼版路易·威登肖像將為你開啟一場極富創意的沉浸式體驗，觀眾將經歷絕無僅有的創意體驗，亦是路易威登藝術合作中一以貫之的獨到之處。

ROOM 2：路易威登：如所見……

1837年，16歲的路易威登抵達了巴黎，通過堅持不懈地精進技藝，最終成為世人公認的硬箱製造大師，創立了同名傳奇品牌，給整個行李箱包業帶來了翻天覆地的變革。

ROOM 3：源起

在這裏，可以探索LV品牌起源及藝術合作篇章，壁紙是中國藝術家徐冰特別創作的LOUIS VUITTON風格，以及LV前藝術總監 MARC JACOBS的「2011春夏時裝秀」數十件定製展品，皆為經典傳奇。

ROOM 4：絲綢之藝

20世紀80年代末，LV開始邀請傑出藝術家合作打造織物系列，這些天賦異稟的藝術家們在各類面料尤其是絲巾上大展拳腳，在方寸之間留下果敢創新的現代印記。

ROOM 5：經典再現

在1996年MONOGRAM誕生一百周年以及2014年向這款經典帆布再度致敬之際，LV邀請多位傑出的設計師、藝術家及創意人士共同將品牌代表之作進行演繹與創新。

ROOM 6：空白畫布般的手袋

LV的經典圖案MONOGRAM，對當代頂級藝術家而言，或是空白畫布般的存在，經由他們之手，創作出更為驚豔的作品。

ROOM 7：藝術邂逅時裝

在這個展廳，時裝與藝術相輔相成，品牌與藝術家們的親密關係，展現了雙方對創新與創意始終如一的共同追求。

ROOM 8：路易200……

以一隻箱子作為構思起點，這些創想家們自由創作、不拘媒介，解構、互動、投影、重製……充分發揮了藝術家們的巧手慧思，也是對路易·威登的最好紀念方式。

驚喜不斷的創意之旅結束了，但別忘了展覽場館的禮品店，這裏陳列有各式精美禮品待你挑選， 還有屢獲殊榮的Metal Hands咖啡館提供創意特調，讓你細意回味這場藝術盛宴。

「 LOUIS VUITTON & 」

活動日期：2021.11.27 - 2022.02.20

開放時間：11:00 - 21:00

活動地點：深圳人才公園潮汐廣場

蘭晶 Stacey

● 葡萄酒品酒師，遊歷中港，負笈英倫，品味人生。

● 不折不扣灣區人，看山玩水逛商場、雲淡風輕。

● 冀以舌尖上的溫柔，感受灣區的飲食風流。

● 透過雙眼，發掘九城的生活價值。

● 透過雙手，書寫灣區文化藝術的傳承創新。

● 透過雙腳，踏遍灣區不一樣的時空。

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