【遊走大灣區】灣。區。周。記：讓我們一起支持「港產片」！

上個世紀香港電影的黃金時代，是大多數大灣區80後的青春記憶。

打鬥場面異常精彩的警匪片、腦洞大開的無厘頭喜劇片以及朦朧憂鬱的文藝片，讓一代代人感受到香港電影文化的魅力。

近些年在內地大銀幕上映的香港電影題材，雖然多為掃黑除惡題材，但整體上更嚴肅、場景更恢弘大氣，劇情上與這個時代的生活更貼近，同時又富有深意，更接近觀眾對於「大片」的期待，是香港「新電影」中的表表者。

香港電影廣東展映周 穗深佛啟動

為了更好得推廣香港電影，由香港電影發展局及港府創意香港、百老匯電影中心、廣東省電影行業協會及港府駐粵辦在大灣區聯動舉辦「香港電影廣東展映周」，從今日起至2022年1月23日，於廣州、深圳、佛山三地開啟香港電影之旅。這也是香港電影發展局及創意香港的年度重要文化活動之一。

此次香港電影廣東展映周主題為香港「新電影」，選片多為近年的新作，同時也希望觀眾從新角度探索香港電影的魅力。

展片中不乏新導演的作品，例如三位遲暮老人殺出生天的《殺出個黃昏》，有一秒預知超能力的失敗父親在拳擊擂台上重拾人生信心的《一秒拳王》，還有根據香港包山王暨亞洲冠軍攀岩運動員黎志偉真實故事改編的《獅子山上》等等。此外，也少不了向一代藝人梅豔芳致敬而專門選取的經典影片：《胭脂扣》《似水流年》及其同名傳記片《梅豔芳》。

香港電影廣東展映周將通過電影展映、「主創」映後交流、觀眾互動等一系列活動，為電影「主創」與觀眾搭建交流平台，進一步推廣大灣區電影文化發展，從而深化粵港澳大灣區電影產業合作和人才交流，共同建設「人文灣區」。

精選9片今日廣州上映

精心選取的9部電影將於今天（12月29日）在廣州率先上映，後續的50多場展映也會相繼登陸以下三個城市的影院：

廣州百麗宮影城（獵德igc店）

廣州百麗宮影城（天環店）

深圳百老匯電影中心（萬象天地店）

佛山百老匯影城

更詳細的觀影資訊亦可透過駐粵辦的微信公眾號查詢。

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蘭晶 Stacey

● 葡萄酒品酒師，遊歷中港，負笈英倫，品味人生。

● 不折不扣灣區人，看山玩水逛商場、雲淡風輕。

● 冀以舌尖上的溫柔，感受灣區的飲食風流。

● 透過雙眼，發掘九城的生活價值。

● 透過雙手，書寫灣區文化藝術的傳承創新。

● 透過雙腳，踏遍灣區不一樣的時空。

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