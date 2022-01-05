【遊走大灣區】前海卓悅INTOWN 剛需．美活．社交

在君尚3019在業態佈局中，雖然零售業態只佔30％，但全屬精品。

深圳的大型商場向來不缺，去年率先在前海開幕啟業的「前海．卓悅INTOWN購物中心」，便以海量美食、絢麗街景及新潮好物強勢進駐，引來不少年輕人捧場。

至於同屬南山區，已開業一段時間的「君尚3019」，則以「出售生活」作為招徠，體驗式為主，零售業態只佔三成，但同樣不乏捧場客。

在深圳，逛商場，實在是太多選擇了！

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

前海·卓悅INTOWN面積達4萬平方米，圍繞商務客群「日常剛需、時間釋放、社交轉化」三大核心需求，精準規劃樓層及業態佈局，負一層將打造全新的美食聖地與社交空間；一層則提供金融服務、生活社交體驗；二層定位品質美學生活與輕奢美食。

時尚消費 打造美食聖地

前海·卓悅INTOWN商業綜合體專案作為前海核心片區首個開業的商業綜合體，積極引入各類時尚消費品牌，包括新進年輕人狂歡聖地——魅KTV、市井文化底蘊的街頭潮牌——龍發雞煲，而負一層的紛食里智慧餐廳，更是深圳第一家智慧熟食中心，不僅提供五湖四海的美食，更採用全自動智能無感支付，上班族可以大大節省排隊等候時間。

網紅店集中地

既然是年輕人的主場，前海·卓悅INTOWN不僅有一線網紅茶飲如星巴克、M STAND、奈雪的茶，休閒餐飲如撈王鍋物料理、八合里牛肉火鍋、潤園四季椰子雞、克茗冰室等，更少不了高端日料「鮨嵐」、四葉壽司旗下黑旨燒肉等深受年輕新貴客群喜愛的品牌。

除了豐富的休閒、特色、商務餐飲，前海·卓悅INTOWN亦配套了不少生活及零售業態，包括蔚來汽車、樂刻運動、爪爪喵星球、酷樂潮玩、微軟、小米、榮耀、OPPO等。另外，包括交通銀行、招商銀行等5家銀行也已進駐開業。

前海．卓悅INTOWN購物中心

地址：深圳南山街道夢海大道5033號

交通：深圳地鐵5號線桂灣地鐵站E出口

營業時間：10:00-22:00

查詢：+86 0755 88984050

前海的願景

近年來，前海堅持「依託香港、服務內地、面向世界」，高起點、高標準、大手筆規劃建設「兩城六區一園一場六鎮雙港」等重大平台，不斷提升前海深港合作的平台功能和大灣區發展的引擎功能，不斷加快國際化城市新中心建設。

與此同時，前海積極支援區內商業專案發展，規劃建設前海美食城，積極研究制訂相關配套扶持政策，軟硬兼施，打造多個集食、住、遊、娛、購為一體的核心商圈，不斷優化提升營商環境；務求對粵港澳大灣區發展起到日益彰顯的引擎作用。

君尚3019 慢活．悅己．樂享

君尚3019，因位於深圳市南山區中心路3019號而得名，自身定位為「悅己·樂享·生活」，引進不少互動體驗類商戶，為顧客提供豐富的生活體驗，並重點打造濃郁的文創氛圍。

出售生活方式

這家不一般的購物中心出自天虹數科商業股份有限公司，並以「一個出售生活方式的地方」來為「君尚3019」來定位，其與傳統百貨最大的區別，在於體驗業態佔比高達70％，零售業態只佔30％。作為天虹百貨新零售轉型的標誌作品，君尚3019在業態佈局、內部陳設等各方面刷新了深圳零售的新境界，宣揚熱愛並體悟生活的情懷，售賣豐富優質的生活方式。以體驗為出發點，以購物中心化的運營模式，打破傳統百貨的業態天花板，讓體驗元素更多元化。

顏值最高零售商場

與傳統的零售百貨商場售賣商品不同，君尚3019除了小部分零售，更多是體驗式的生態模式，繪畫、陶藝、花藝、木工、廚藝、皮具手工、手作、印染、培訓、書店、VR等等，給你更多參與樂趣，完全可以抽個兩三個小時來體驗手藝人的辛苦和成就感。

眾多智慧文藝化的店舖，在店內空間體驗感打造上更凸顯品質感，猶如一幅幅精美的明信片，號稱深圳店舖顏值最高的零售商場實不為過。

事實上，這裏商品量少但品質都很不錯，比如有看到深圳灣片區的露天清吧Dew Lounge；創建於1795年乾隆年間的「國瓷」永豐源；私人定制中西菜系結合的宴慧餐廳，包間環境優雅又大氣。?

很多人喜歡君尚3019 的主要原因之一，就是環境比較清靜，不像其他的購物中心，人頭攢動，熱鬧非凡，過於嘈雜；這裏有「慢活」情調，可以慢慢逛，慢慢溜。如果你來到深圳，記得過來感受這個富有文藝氣息的3019。

君尚3019

地址：深圳南山區中心路3019

交通：深圳地鐵2號線登良站A出口

營業時間：10:00-22:00

查詢：+86 0755 23653019

蘭晶 Stacey

● 葡萄酒品酒師，遊歷中港，負笈英倫，品味人生。

● 不折不扣灣區人，看山玩水逛商場、雲淡風輕。

● 冀以舌尖上的溫柔，感受灣區的飲食風流。

● 透過雙眼，發掘九城的生活價值。

● 透過雙手，書寫灣區文化藝術的傳承創新。

● 透過雙腳，踏遍灣區不一樣的時空。

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