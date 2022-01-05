【遊走大灣區】灣。區。周。記：深圳地鐵20號線 無人駕駛、刷臉進站、刷手入閘……

位於國展站的《融·榮》，是用不銹鋼網等材質編織而成。

智能客服中心，雖然無人在場，同樣可以提供不同的服務。

深圳首條無人駕駛地鐵線路20號線已於去年12月28日開通，這條全自動無人駕駛線路長8.43公里，全程有機場北、國展南、國展、國展北、會展城5個站，是連接機場、鐵路及國際會展中心的重要軌道交通。

首尾車廂近距離睇「隧道穿梭」

20號線無須司機操作，列車可自動完成喚醒、運行、進出站、開關門等一系列操作，最高運行時速可達120公里。因為沒有駕駛艙，乘坐首尾車廂還能近距離欣賞地鐵隧道，體驗一番「隧道穿梭」的光怪陸離。

地鐵列車首次採用了8節車廂的全自動駕駛列車，往返於會展城與機場北之間，每天早上，20號線列車會自動喚醒發車；每天深夜，列車運營結束後會自動進入休眠狀態。

此外，這條線的各站都更新了新型自動檢票機和邊門檢票機。新型自動檢票機增加了人臉識別進站功能，乘客只需要在自助票務處理機註冊授權，就能「刷臉進站」；新型邊門檢票則新增了「掌靜脈讀取功能」，也就是說，除了刷臉，還可「刷手入閘」，有點新鮮。

同時，站廳內還有「智能票務機器人」，大腦袋上是清晰的螢幕，它通過人臉識別和語音交互功能來工作，票卡的查詢、站內的導航、還有換乘路線都可以詢問它。

此外，車站客服中心和出站閘機附近，分別設置了智能票務終端和自助票務處理機，乘客可以自己處理票卡異常的問題。至於語音購票功能，不僅簡化了繁瑣的購票程式，也為聽障人士與視障人士提供了便利。

藝術裝置不缺席

還有，20號線全程5站都有藝術裝置。例如，會展城站《涅槃》就是深圳市花三角梅與鯨魚的交織；國展站的《融·榮》則是用不銹鋼網等材質編織的「數碼彙聚成球體」，傳遞深圳資訊化時代的交融；國展南站的《雲聚》則是通過抽象的人物形態來表現人、資訊之間的溝通……

無人駕駛、自動喚醒、刷手進閘，相信這些科技以後會愈來愈多出現在各條地鐵線路上，我們的出行生活也會愈來愈便捷，科技在改變生活的同時也無時無刻推動着社會的發展與進步。看來，科技興國不止是一句口號，而是已滲透進我們生活的方方面面。