【遊走大灣區】第二十三屆中國國際高新技術成果交易會 科技為生活服務

蘭晶手中所持的，便是3D列印所使用的含鎂可降解高分子骨修復材料。

一眾參展商攜同優秀創新成果亮相，找尋商機和合作。

這個耐高溫消防機器人，可執行圖像採集、熱源監測、遠距離滅火等工作。

在高交會現場展示的技術、器材以至材料，全為頂尖之作。

深圳機器人協會所研發的智能服務機器人小勇T1，不時在展場中遊走。

第二十三屆中國國際高新技術成果交易會，已於日前在深圳會展中心福田展區和寶安展區圓滿舉行，內容包括展覽、論壇、專業技術會議、活動、線上展會等；逾1,400家參展商，攜同多項高科技創新成果線下亮相，現場觀眾近15萬人次。

據大會統計，展覽共有37個國家和國際組織參展，其中11個國家線下參展，連同線上展覽，參展商達4,164家。展會現場重點展示國家科學中心、國家重點實驗室和國家重大科技基礎設施，並有高端製造、新材料、新一代資訊技術、生命科學、綠色低碳、數字經濟、海洋經濟等領域的最新科研成果和先進技術。

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

本屆高交會的線下展覽總面積達15.85萬平方米，由國家高新技術展、綜合類展、分會場、各專業類展和專區組成。商務部、農業農村部、國家智慧財產權局、中國科學院在國家高新技術展設立展區；綜合類展區包含創新與科研展、外國團組展區和「一帶一路」專館、初創科技企業展、創客展；專業類展包含資訊技術與產品展、環保與能源展、建築科技創新展、智慧醫療健康展、智慧城市展及先進製造展。

國家級科技專案相繼亮相

走進深圳會展中心福田展區中國科學院展館，「創新驅動發展，科技自立自強」幾個大字頓時映入眼簾。 而在展板前，數碼大屏幕亦吸引了現場觀眾的目光，華龍一號、水下聲學北斗導航與定位系統、「天問一號」高解析度相機、合成生物、腦科學等國家級重大科技專案相繼亮相，帶來極為震撼的視覺衝擊和沉浸式體驗。

展區內，深圳機器人協會研發的智能服務機器人小勇T1，通過七大系統賦能，從而可在「萬平方米」級別場景，實現釐米級精準定位行走。目前勇藝達機器人T1已在深圳寶安等機場提供安檢服務；勇藝達安檢機器人T2已進駐內地218個機場，進駐率高達93%，年服務旅客數超過10億人次。

耐高溫消防機器人 毋懼千度高溫

力升高科帶來的耐高溫消防機器人，可在攝氏1,000度高溫環境中持續工作30分鐘以上，同時具有圖像採集、熱源監測、遠距離滅火等特色功能，可以替代消防戰士長時間深入危險的高溫火場進行火情偵察和滅火工作，極大地擴展了消防救援人員的作戰範圍和能力。

一屏觀全域 一網管全省

相鄰展區內，廣東省應急管理廳帶來的「一網統管」系統，整合了現有資訊化建設成果，以「三態勢一趨勢」的總體框架打造應急管理專題，實現了一屏觀全域、一網管全省、資料廣歸集應用大融合。

推動高品質發展 構建新發展格局

本屆「高交會」以「推動高品質發展，構建新發展格局」為主題，進一步打造專業化、國際化、便利化、高水準的科技成果交流交易平台。

（一） 展現科技熱點和趨勢

展示國家科學中心、國家重點實驗室和國家重大科技基礎設施等國家級重大科技專案795項，包括5G商用、華龍一號、水下聲學北斗導航與定位系統、「天問一號」高解析度相機、合成生物、腦科學等。展出的水下無人潛航器是全球首款自帶動力的排水管網水下聲納檢測機器人及流域一體化管控平台，此外還有中國工程院科研成果落地項目如高性能鎂離子電池、太陽能制氫-固態鎂基材料儲氫-燃料電池發電集成示範系統等。

（二） 引領高新技術產業創新發展

海內外展商帶來了動態智慧視覺感測器、腦機介面關鍵技術、金黃光純LED照明技術、智慧遙測終端機、電解海水制氫技術、數位孿生智慧管理系統、極低功耗微處理器、超散熱類熱陶瓷塗料、納米孿晶銅互連電鍍技術等一大批高精尖產品和技術。

（三） 積極開展國際交流合作

本屆高交會參展國中，奧地利、希臘、日本、波蘭、俄羅斯、韓國等11個國家現場參展，美國、英國、新加坡、紐西蘭、法國、芬蘭、丹麥、意大利等26個國家線上參展，269家展商參加了遠程展示。其中，德國巴伐利亞州首次線上參展。「智慧匈牙利」中國巡展以深圳作為收官之站，在線上展會進行展示。

（四） 聚焦智慧城市公共安全

以智慧城市展和增設公共安全專區展現新型基礎設施建設新發展、新趨勢。公共安全專區以「讓世界看見您」為主題，聚焦全球智慧安防新技術新產品，展示內容涵蓋人工智慧、智慧視覺、安防晶片、無人系統、大資料、智慧城市、消防應急救援、交通安全等方面。智慧城市展設置了生態圈、數字經濟、人工智慧等展區，涵蓋「城市規劃和管理」、「城市安全和應急」的智慧城市頂層設計及解決方案，5G基建、工業互聯網、智慧製造、城市資料中心等基礎設施發展及建設情況。亮相的包括智慧環保移動公廁和母嬰室、智慧垃圾箱、遠端超聲機器人等。

（五） 服務成果轉化

本屆高交會有381家海內外科研機構、高校和創新中心參展，滿足科技型企業發展需要。有多間證券、擔保、保險、資產管理、產業投資基金多個領域的領先企業和優質金融機構參展，構建科技創新型企業全生命週期金融服務體系，並設立初創科技企業展和創客展，帶來初創科技企業和創客專案近百個。

（六） 推進數碼化轉型

線上展會展示了展商的5,756個項目，設立優秀創新產品展示區，對本屆高交會64項優秀創新產品集中展示，對開幕式和中國高新技術論壇進行了線上直播，線上舉辦大型會議活動29場；吸引眾多觀眾線上觀看。

今屆的「高交會」，參展的香港研發機構和企業逾30家，並透過「香港館」和「香港智慧城市展館」展示創科成果。展出產品或服務包括物聯網、訊息安全及房地產科技範疇，與日常生活息息相關；其中有因應疫情而研發的「能殺滅COVID-19的納米纖維口罩」，以及「G2G 服裝循環回收再造系統（G2G）」、「直流建築供電系統」、「5G遙控倉庫電動堆高車」、「自動駕駛運載系統」等，吸引觀眾親身體驗。

蘭晶 Stacey

● 葡萄酒品酒師，遊歷中港，負笈英倫，品味人生。

● 不折不扣灣區人，看山玩水逛商場、雲淡風輕。

● 冀以舌尖上的溫柔，感受灣區的飲食風流。

● 透過雙眼，發掘九城的生活價值。

● 透過雙手，書寫灣區文化藝術的傳承創新。

● 透過雙腳，踏遍灣區不一樣的時空。

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