【遊走大灣區】灣。區。周。記：新一波疫情下的深圳

這幾天內地除了西安和河南，深圳和天津等地都陸續出現了疫情。作為「局中人」的筆者，感受最深的，當然是社區不間斷、催促去做核酸檢測的通知，以及手機端各種平台的疫情新聞報道；在這種緊迫感下，當然第一時間去最近的核酸檢測中心做了檢測，結果是陰性。

勿放鬆警惕！

深圳從1月7日中午12時到9日深夜12時止，近兩天半的時間採樣2,200多萬份，做完了一輪全市核酸檢測，除發現一宗病例外，其餘結果全部是陰性，當時給大家吃了一劑定心丸。

但在昨天(11日)，羅湖及龍崗區又新增4例確診，不但兩區的很多場所要暫停營業，有關當局亦不斷提醒大家，不能放鬆警惕，出門時刻記得戴口罩勤洗手，儘量不去人多的地方。

因為又一波疫情來襲，所以最近看了一些關於病毒的內容，對這種微生物有了或多或少的了解。病毒是形態最微小、結構最簡單的微生物，分為DNA病毒或RNA病毒，可在活細胞內複製並繁殖，多數不耐熱，在攝氏零度以下環境中，可長期保持感染性。它必須在活細胞內寄生並以複製方式繁殖的非細胞型生物，一旦離開了宿主細胞，就會成為沒有任何生命活動、也不能獨立自我繁殖的化學物質。簡言之，它的複製、轉錄、轉譯的能力都要在宿主細胞中進行。複製後的生物病毒裂解宿主細胞而被釋放出去，感染新的宿主細胞。

有很多生物科技領域的「大牛」都說病毒不會消失，但它會隨着人們的身體變化而不斷的演化，與人體適應共生。就像這次的新冠病毒一樣，已經出現了很多變種，雖然每一代的傳染性在增強，但致死率卻在不斷降低。有相關領域專家認為，也許到最後新冠病毒也會演化成為類似現在的流感病毒一樣普遍存在，而到時候治療新冠的藥物，也能像治癒流感一樣普及，大家「共存」，人們也不會談起新冠就色變了。

人類終會「馴服」新冠！

實際上，放眼世界歷史長河，人類已經「馴服」了很多病毒，比如：鼠疫、天花、霍亂、流感等等，不勝枚舉。雖然每一次未知的新病毒突襲人類時，都會搞得人類措手不及，但隨着疫苗和治療藥物的推出和普及，慢慢病毒又被「馴服」了，歷史總是何其相似。

所以，筆者相信「新冠」最終也會被人類「馴服」；只是目前疫情仍處於關鍵時期，大家實應做好自己的防護措施，愛護自己也愛護周圍的人，「留得青山在，哪怕沒柴燒」，有健康的身體才會有其他。

希望這波疫情早日結束，祝願大家平安健康！

蘭晶 Stacey

● 葡萄酒品酒師，遊歷中港，負笈英倫，品味人生。

● 不折不扣灣區人，看山玩水逛商場、雲淡風輕。

● 冀以舌尖上的溫柔，感受灣區的飲食風流。

● 透過雙眼，發掘九城的生活價值。

● 透過雙手，書寫灣區文化藝術的傳承創新。

● 透過雙腳，踏遍灣區不一樣的時空。

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