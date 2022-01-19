【遊走大灣區】綠景佐阾紅樹林購物中心 與大自然及潮流共舞

老廣特色的悅得閒茶樓，裝修風格一以貫之。

真想不到在這家首家巴士主題茶餐廳「食神戴龍的下一站·冰室」，看到九巴的「出現」。

陝西地標美食老碗會店內的牆壁設計很有特色，尤其是那古代美人圖案。

商場充分應用自然光線和室內照明，再配以特殊的天花燈光幻影造型，營造出一種生態自然的活躍氣氛。

巧妙的設計，白色與木色的對比，大大增強購物中心的空間感。

萬物源於自然，潮流源於生活。

1月8日新開業的綠景佐阾紅樹林購物中心，所詮釋的是一種全新潮流。

深圳不時都有新商場開幕，但綠景佐阾紅樹林購物中心是特別的，因為它是全國唯一處在城市腹地的紅樹林濱海濕地商業綜合體。

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

綠景佐阾紅樹林購物中心位於福田區南部沙嘴路與金地一路交匯處，位置優越，區內交通發達，擁有皇崗、福田雙口岸，臨近濱河大道，福榮路、福強路、沙嘴路、新洲路，連通中心區、福田南、車公廟、南山等核心區域，地鐵3、4、7號線都經過這裏。

生態共生、休閒體驗及樂活

這個項目周邊集聚多個中高端住宅社區，2公里範圍內覆蓋人口達35萬，據相關資料，這裏有着大量高收入、高消費的新中產階級家庭客群，為商場的經營帶來龐大的消費潛力。

這裏的最大特色，便是將紅樹林自然印象引入室內，以生態共生、休閒體驗及樂活生活為理念，營造「自然親和，社群共用」的美學生活中心；為節奏飛快的城市生活，平添一份自然與舒適。

自在活潑「佐佐兔」

商場所推廣「綠景佐阾」IP形象——「佐佐兔」，很能凸顯鄰里、親和的自在氛圍。商場在設計上，亦透過佐佐兔來貫穿整個空間，在多個休閒區域設置打卡點，增強互動趣味性，為顧客提供別致的體驗區，同時為項目注入源源不斷的人氣與活力。

商場入口位置的燈光，充分利用自然光線和室內照明，在視覺上邀請人們從外面進入空間內部，並配以特殊的天花燈光幻影造型設計，增添樂趣；而以弧角窗獨特設計加持的玻璃天幕，更營造出一種生態自然的活躍氣氛；再通過白色與木色的對比，營造出獨特的視覺效果，增強購物中心的空間感。

巨型智能LED互動屏幕

此外，商場亦在室內場景上融入科技元素，佈置了近200平方米的智能LED互動屏幕，打造互動沉浸式消費場景帶來的視覺盛宴。同時，又在自然天幕下設置休閒一角，大人可以在座椅上休息，而小朋友則可在智能LED地面屏幕互動遊玩，為消費者打造便捷、安逸、輕鬆的活動單元。

「大樹之下，鄰里至上」，商場還結合紅樹灣綠色生態的理念，設置了一棵巨大且富有變化的榕樹，木色的主色調，讓整個現場的視覺達到平衡，延續紅樹林的自然清新；以木色打造自然親和的主題空間，將自然引入室內，讓消費者在購物的同時親近自然。

美食打卡有驚喜

除了建築的設計夠心思和獨特，這裏的美食也實在不少。商場引進了深圳首家巴士主題茶餐廳「食神戴龍的下一站·冰室」，很是罕見；此外，獲得深圳大眾點評榜單第一名的陝西地標美食老碗會；裝修風格極具廣式特色的悅得閒茶樓等，一定會讓你收穫美食和打卡的各種驚喜。

綠景佐阾紅樹林購物中心

地址：深圳沙頭街道沙嘴社區沙咀路8號紅樹華府101

交通：深圳地鐵7號線沙尾站A出口

營業時間：周日至周四 10:00-22:00、周五至周六 10:00-22:30

查詢：+86 0755 25676888

「佐阾」是這樣來的

對於「佐阾」這兩個字，相信一般人都會對「阾」感到陌生，熟悉簡體字的，或許會發現其與鄰的簡體字「邻」或者有關係。據了解，「阾」字其實在明朝已有記載，鄭之珍《目連救母勸善戲文•觀音勸善•插科》便曾出現：「東舍與西阾，霎時星散無踪影。」意思同「鄰」。

「佐阾紅樹林購物中心」，是綠景資產創新打造的全新社區商業項目，目前「佐阾」購物中心系列，已形成系列化、規模化、品牌化的商業版圖，並聚焦社區商業服務。而「佐阾」，其實便來自「仁里孚佐，親和如阾」的品牌運營理念。「佐阾」的品牌定位，則是社區型生活時尚及購物中心模式，有機融合住宅物業與商業配套，以滿足社區與社區周邊居民購物、娛樂、社交、保健、教育等多方面需求，迄今已獲得市場、消費者的認可以及多項專業大獎。

也所以，在開幕禮上出現的口號之一，便是「自然向佐 樂活來阾」。

蘭晶 Stacey

● 葡萄酒品酒師，遊歷中港，負笈英倫，品味人生。

● 不折不扣灣區人，看山玩水逛商場、雲淡風輕。

● 冀以舌尖上的溫柔，感受灣區的飲食風流。

● 透過雙眼，發掘九城的生活價值。

● 透過雙手，書寫灣區文化藝術的傳承創新。

● 透過雙腳，踏遍灣區不一樣的時空。

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