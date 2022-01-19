【遊走大灣區】灣。區。周。記：駐粵辦推動粵港共融 線上線下辦民生講座

「2022年社保醫保及稅務政策專題講座」的貼地內容，對在粵港人來說，相當有實用價值。

今年是香港回歸25周年，時光荏苒，已經四分一個世紀了。

在這特別的一年，大灣區當然也會有一些特別的活動來慶祝。拉開這一系列慶祝活動序幕的便是1月11日駐粵辦駐深圳聯絡處在深圳線上線下同時舉辦的「2022年社保醫保及稅務政策專題講座」。

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

社保醫保及稅務「不可忘」

講座由深圳市社會保險基金管理局和醫療保障局代表簡介港人在深圳適用的社會保險、醫療保險及深港跨境社保服務通，同場還有普華永道的稅務專家解說粵港澳大灣區內個人所得稅的優惠政策及企業稅務相關合規政策；講座還介紹了駐粵辦入境事務組的服務。出席講座現場的包括香港貿易發展局、香港生產力促進局和全港各區工商聯的代表。駐深圳聯絡處主任鄧秀嫻致辭時指，行政長官在2021年施政報告中提出《北部都會區發展策略》，將加強香港與深圳合作，令香港更好融入國家發展大局。在《十四五規劃綱要》和《粵港澳大灣區發展規劃綱要》的框架下，香港的企業和專業服務業的發展空間將會更廣闊。

營商環境新趨勢「你要知」

此外，1月12日下午，駐粵辦亦在廣州主辦大灣區營商環境新趨勢講座，講座獲得包括廣東外商投資企業協會、廣州外商投資企業協會、廣州外商投資企業商會、東莞市外商投資企業協會、佛山市外商投資企業協會、惠州市外商投資企業協會、江門外商投資企業協會、珠海外商投資企業協會、中山市外商投資企業協會、肇慶市外商投資企業協會等協辦機構的大力支持。

駐粵辦主任陳選堯致辭時指出，數碼經濟和數碼貿易，為傳統產業轉型升級帶來新契機，企業可以藉此探索新的發展空間和投資機遇。由於今年是香港特區成立25周年，駐粵辦將會舉辦一系列不同領域的活動，他呼籲各界人士積極參與。廣東省商務廳副廳長陳越華則在致辭時表示，粵港兩地經貿合作一直非常緊密。「十四五」時期，廣東將進一步全面深化同香港的經貿交流合作。他鼓勵港商積極佈局粵港澳大灣區、搶抓機遇、在合作共贏中實現更好發展。

確實，大家不難發現近幾年廣東正大力推進「數碼政府」改革建設，而廣州、深圳更是數碼化治理提升營商環境的前沿陣地。香港、澳門憑藉多年發展所積累的經驗和國際化平台優勢，為數碼經濟創新發展提供了快速接軌國際的便捷之路。

數碼大灣區 「敢為天下先」

營商環境的核心在一個「商」字，大灣區這個正在努力營建的大商區，堅持了國家對其國際商貿中心的定位，同時對於「營」字，大灣區保持着敢為天下先的精神，各種試點破舊立新。營商環境創新試點的意義在於探索新邊疆，探索新做法。數碼化的基礎設施是中國過去這些年獲取新比較優勢的一個重要方面，也是營商環境方面實現領跑的關鍵所在。

無論是粵港知識產權與中小企業發展、勞動法與品牌管理、社保醫保及稅務政策還是營商環境新趨勢探索，駐粵辦都在努力促進粵港兩地的經貿合作交流發展和不斷融合。同時，我們也相信隨着粵港澳三地產業合作和資訊化建設優勢互補的進一步加強，大灣區將可從規則銜接、數碼產業、智慧治理、人才集聚四個方向，不斷提高數碼化、網絡化、智能化水準，實現粵港澳大灣區城市群資料的高效安全流動，提升大灣區治理體系和治理能力的現代化水準，促進大灣區高品質發展。