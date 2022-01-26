【遊走大灣區】深圳送牛迎虎 親子齊齊捉年味

在燈會中，老虎造型的為數不少，這個有標示2022年的，便不時引人逗留打卡。

來到香蜜湖「四季花谷」，先送你一捧玫瑰花。

還有不足一個星期，壬寅虎年便降臨了。

疫情的陰霾下，深圳的年味較諸昔日，的確淡了不少，但隨着虎年的逐步到來，過年的氛圍還是一點一點的不斷增加。

別的不說，在今天的深圳，大家還是有花市可以逛，有超級燈會可以賞，而且可以一家大小，齊齊出動！

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

行花市 四季花谷迎新歲

早於1月16日，深圳市中心首個「花卉＋」主題綜合體——香蜜湖四季花谷正式營業。 這是全國首個以花卉展示為核心，文化休閒為特色，親子互動為重點的現代都市花卉文化創藝示範綜合體。

香蜜湖四季花谷緊鄰香蜜公園，蔥蔥綠植環繞，如天然氧吧般清新。景區內有數十家花店、上百種花卉可以選擇，涵蓋市面不常見的種類。作為深圳迎春購花點之一，每年必買的蘭花、金桔、迎春花、繡球花以及各種盆栽都有，很適合一家人慢慢逛。

花卉別墅 錯落交織

這裏的8棟「花卉別墅」通過空中連廊連接，錯落交織。每棟均以花命名，如香梅齋、蘭花庭、杜鵑閣、桃花源……三層的下沉空間，遍佈數十家各類花卉、綠植、盆栽、奇石、茶藝等。新春氣息濃郁，閒逛之餘還能吸收不少花卉小知識。

巨型蝴蝶蘭是香蜜湖四季花谷的地標性藝術裝置，背靠深圳第一高樓。緩慢旋轉的蝴蝶蘭主體，在周邊的鮮花簇擁、在陽光的映射下，折射出漸變色彩，實在是打卡的不二之選。

春節期間，香蜜湖四季花谷還會舉行迎春花市、燈光秀等活動，以璀璨燈火發散，點亮深圳的夜。除此之外，即將到來的粵港澳大灣區深圳花展也將在四季花谷啟幕。

睇超級燈會 「耀」你好看

除了「行花市」，傳統過年的活動當然少不得「睇燈會」，今年在南山區歡樂海岸舉行的「2022灣區超級燈會」，一定「耀」你好看！

2022灣區超級燈會，特邀請四川自貢非遺宮燈傳承人製作了四十餘個大型主題燈光區及特色活動區。展區總面積約2萬平方米，是歷年歡樂海岸燈光活動中佔地面積最大的一次。

進入燈光展區，便會見到「祈願天街」，隨後可依次觀賞「四象神獸」、「迷霧叢林」、「螢火之森」、「夢遊仙境」等各具特色的主題燈光展，體驗科技感十足的互動裝置，享受別開生面的視覺盛宴。

「灣區超級燈會」還在展區內打造了多個拍照打卡點，其中高達12米的「太空人」燈組，一度成為年輕人追捧的「網紅」拍照點。

吃喝玩樂 迎春接福

為營造歡樂的節日氛圍，燈會現場設有音樂現場秀和精彩的表演秀活動，小丑、魔術一應俱全。燈會現場還設置了餐飲巴士區，多達20家美食攤位及特別營造的海邊休閒區域將為市民遊客提供一站式休閒娛樂服務。

除了視覺盛宴，「灣區超級燈會」還精心策劃了多個特色活動區域，將傳統燈會打造成集吃喝玩樂於一體的休閒娛樂場所，非常適合全家人春節期間一同前往觀賞遊玩！

悅讀故宮 睇皇帝過年

大家在「行花市」、「睇燈會」的同時，還可以逛賞在福田區COCO Park二期華博藝術中心舉行的「賀歲迎祥-悅讀故宮」文化創意展。

展覽以「宮裏過大年」為展覽的主題內容，以空間美學、文化創意和多媒體等多種表現形式演繹新春的快樂。分別有「何處生春早」、「美意延祥年」、「春宵賞燈華」、「詩書畫年節」及「茶宴暖芳庭」五個主題。

在這裏你可以看到宮廷畫師徐揚的著名畫作、意蘊深遠的春聯、威武的將軍金甲門神、富態的天官賜福門神，以至祈願「福慶」的清代皇帝御筆「福」字，感受從古至今相沿成俗的吉祥美意。

此外，展覽中的多媒體單元，亦會以宮燈互動體驗來呈現「一刻千金真在是，春宵寧為賞燈華」的熱鬧場景。還有，大家可以在現場展出的《冰嬉圖》、《歲朝圖》、《雍正十二月行樂圖》等一系列年節繪畫中，尋找宮裏過年的景致。

總括來說，展覽呈現了一個可觸可感的、「活」着的故宮，與觀眾實現零距離交流。紫禁城中過大年的精彩文化內容，為大家帶來滿滿的祝福！

蘭晶 Stacey

● 葡萄酒品酒師，遊歷中港，負笈英倫，品味人生。

● 不折不扣灣區人，看山玩水逛商場、雲淡風輕。

● 冀以舌尖上的溫柔，感受灣區的飲食風流。

● 透過雙眼，發掘九城的生活價值。

● 透過雙手，書寫灣區文化藝術的傳承創新。

● 透過雙腳，踏遍灣區不一樣的時空。

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