【遊走大灣區】灣。區。周。記：虎年不馬虎 好運遇不停

人頭馬推出的兩款2022新年限量版產品，除了中國紅的精彩，記得留意那個很有虎年味道的標誌。

舊歲將末，敬頌冬綏。

虎年即將啟程，在這個新年，闔家團圓之際，當然要「飲番杯」！

干邑專家Rémy Martin人頭馬便再度以法式匠心碰杯中國新年，推出人頭馬X.O優質香檳區干邑2022新年限定版和人頭馬CLUB 優質香檳區干邑2022新年限定版兩款獨具匠心的產品，與新產品一同問世的，還有為農曆虎年打造的嶄新標誌，讓大家以濃濃年味歡聚新年。

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

力量之馬 Ｘ 寅虎

這個標誌設計，承載了品牌的歷史，再結合中國新年傳統文化元素，創新融合，為品牌注入全新活力。其設計精髓在於與時代的高度結合：把「人」換成了「寅虎」，以虎斑條紋勾勒出寅虎「舉起神弓，射向未來」的身姿；蘊含「力」與「量」的馬，渾身上下洋溢出的神賜之美，以力量之馬碰撞寅虎靈感，將非凡氣韻與新年朝氣蓬勃的生機相結合。

所以，「馬虎」的標誌，不僅象徵時光沉澱和大自然饋贈的相輔相成，也代表在新的一年，譜寫「虎年不馬虎」的精彩。事實上，慶祝方式不斷變化，但「心邑」卻並未「馬虎」，只是希望以更加精彩的方式，與在乎的人度過。人頭馬亦希望借此機會，將祝福送給所有消費者，讓他們無論身在何處，都能帶上滿滿「心邑」度過精彩新年，在虎年好運遇不停。

干邑「風土」和傳統文化融合

與此同時，人頭馬還特別推出了兩款精美質感的新春限量版禮盒，為新年團聚增添祥和喜樂之情；其特點是從中國傳統文化中汲取靈感，將獨特的干邑「風土」和中國傳統文化元素相融合，於奇幻風格中，在質感的細節中透出祥端之兆。紅色與金色的雙色包裝，輔以銀、白、綠的細碎亮點，為經典佳釀賦予點睛活力，絢麗的煙花和金色祥雲的點綴，突出新年祥和之意；人頭馬莊園中，白玉霓葡萄相互交錯，在泥土中逐漸成長；代表家族傳承技藝的小型銅質蒸餾器萃取着葡萄精粹，裝入橡木桶在歷史酒窖裏窖藏，陳釀出濃郁豐富的高品質生命之水……以靈動的設計重現史詩般的干邑故事，營造新年氣氛之餘，也是致敬中國傳統文化。

虎年不馬虎，心邑不將就，與家人一齊團聚，一碗熱飯，一桌盛菜，一股溫暖；讓我們舉起酒杯，迎接嶄新的一年！

蘭晶 Stacey

● 葡萄酒品酒師，遊歷中港，負笈英倫，品味人生。

● 不折不扣灣區人，看山玩水逛商場、雲淡風輕。

● 冀以舌尖上的溫柔，感受灣區的飲食風流。

● 透過雙眼，發掘九城的生活價值。

● 透過雙手，書寫灣區文化藝術的傳承創新。

● 透過雙腳，踏遍灣區不一樣的時空。

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