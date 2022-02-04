【遊走大灣區】「紋」以載道——沒有文物的故宮文物展

在這條沉浸式數碼宮牆通道，光影流動，走過四季，見證歷史的過去、現在。

這個故宮最大的裸眼3D數碼文物裝置，據知可以讓你以5.3米高及22倍的高清來放大文物，而這裏展示的，便是動態的四季山水圖轉頸瓶。

雖然沒有文物在場，但參觀者可通過體感裝置與之互動，感受別具一格的紋樣之美，更可以觀賞到文物的更多細節。

「『紋』以載道——故宮騰訊沉浸式數字體驗展」，已正式亮相深圳海上世界文化藝術中心。這個展覽是在故宮多年文物數碼化成果的基礎上，應用了更多新技術和新科技，以全新方式演繹故宮所收藏文物的「紋」樣之美，並透過將紋樣放大、重構以至串聯，讓大家親睹千百年來的紋樣世界！

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

今次文物展免費入場，亦有人稱之為「沒有文物」的文物展，以「紋樣」為主線，並借助VR及AR技術，來還原故宮部分場景及文物。展覽分為七大展區，各具特色，一個也不能錯過。

錦繡世界 裸眼3D視覺的震撼

在「錦繡世界」展區，你可以看到故宮最大的裸眼3D數碼文物裝置。裝置外部展示了動態的四季山水圖轉頸瓶和五彩魚藻圖蓋罐。3D的震撼視覺，搭配動態的紋飾展演，讓觀眾能在視覺上與文物產生更有趣的互動。透過裝置內部，觀眾還可以任意選擇牆面上的數碼多寶閣文物，將其紋飾投放至整個空間，讓置身其中的觀眾能夠根據自己的喜好，切身感受「萬花筒+紋飾」的魅力。

流光溢彩 紋樣通道的互動

在流光溢彩展區，主辦方設計了一個佈滿紋樣的通道式空間，停留其間，在對應的位置，周圍的海浪、雲和植物花卉紋飾會主動與觀眾互動，帶來全新交互體驗。

「紋」法自然 20倍美態

「紋」法自然展區是以展廳中間的圓盤形裝置為核心，聯動360度環幕，通過數碼技術讓盤中的紋樣在光影中重煥光彩。文物經過了10-20倍的數碼化放大，參觀者可通過體感裝置與之互動，感受別具一格的紋樣之美。

巧思成「紋」 典藏精品3D重現

展區設計了可交互的360度環幕，以展示故宮院典藏精品文物。屏幕上，每個文物上有2種紋樣可觸碰，用戶選擇一個紋樣即選擇這個「紋樣線索」，跳轉到下一個擁有同樣紋樣的文物中。也可以通過高精度的三維數位技術，欣賞紋樣細節與器物的全貌。

紋窗弄影 見證過去現在

紋窗弄影展區就是特別設計出來的一條沉浸式數碼宮牆通道，通道一側「映出」故宮的門窗槅心，另一側「映出」故宮的四季剪影。光影形狀在窗與朱牆間流動，走過四季，見證歷史的過去、現在。

夢幻江南 還原「倦勤齋」

夢幻江南展區通過數位技術還原了故宮倦勤齋內景與通景畫假想場景，內景中有一座精緻典雅的亭式小戲台，戲台周圍及頂棚是一幅通景畫。 而在展廳右側的隱藏空間，則對通景畫中構造的「虛擬世界」進行了復原，彷如走進畫中。當你戴上AR眼鏡，可以看到大廳正中的戲台，並欣賞百年戲台四季變化。

瑞意祥紋 感受建築四時之美

這個展區的重點，是將四組實體結構與投影相結合，並選取故宮建築中與四季相關的紋樣題材，展現了故宮建築上的四時景致。

從器皿到建築，此次展覽以「沉浸式」的互動，並透過光影世界，向大灣區的故宮粉們講述了中華「紋」樣之美；而精心打造的10個年度限時打卡點，更讓觀眾置身其中，體驗超現實版的「光影故宮」。

蘭晶 Stacey

● 葡萄酒品酒師，遊歷中港，負笈英倫，品味人生。

● 不折不扣灣區人，看山玩水逛商場、雲淡風輕。

● 冀以舌尖上的溫柔，感受灣區的飲食風流。

● 透過雙眼，發掘九城的生活價值。

● 透過雙手，書寫灣區文化藝術的傳承創新。

● 透過雙腳，踏遍灣區不一樣的時空。

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