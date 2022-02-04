【遊走大灣區】灣。區。周。記：五路財神 明日駕到

明天是大年初五，是一年一度迎財神的好日子。

其實我們迎的是哪些財神呢？

話說在華人的文化中有五路財神的說法，分別是趙公明及其四位義兄弟或部將。中路是武財神趙公明，其餘四路為東路財神招寶天尊蕭升、西路財神納珍天尊曹寶、南路財神招財使者陳九公及北路財神利市仙官姚少司。

財神是從哪裏來的？

這五路財神的故事可從經典名著《封神演義》中得知來龍去脈：趙公明是在開天闢地時修成大道，法力通玄，本來在三山五嶽任其逍遙，奈何烽煙四起，神仙也不能置身度外。在商朝太師聞仲的邀請下，趙公明夥同其他幾個截教的神仙陳九公、姚少司等與西岐軍隊大戰並屢敗對方，並殺死曹寶、蕭升，一時聲威大振，奈何截教違反天規，最終被輔佐西岐的正道闡教神仙所殺，魂歸封神榜。待戰爭結束後，姜子牙封神時，感其忠勇，趙公明被封為金龍如意正乙龍虎玄壇真君之神，率領四部正神招寶天尊蕭升、納珍天尊曹寶、招財使者陳九公、利市仙官姚少司，主迎祥納福，管天下財運，故俗稱財神 。

文財神范蠡 武財神關羽

當然，還有另外一種說法：世人奉祀的財神中，最為人們所熟知的、影響亦最大的是「正財神」，其中陶朱公是春秋戰國之際傑出的政治家、思想家和謀略家，同時亦是一位生財有道的大商人——「文財神」范蠡；被世人普遍認為是「講信用、重義氣」的代言人，則是被商家所崇祀的「武財神」關羽。除文武財神是民間所謂的正財神之外，還有偏財神，這是就財神所在的神像位置而言的，民間的偏財神經常是指被稱為「五路神」的財神及利市仙官。

對於五路財神的說法，筆者認為這可能是受到了中國文化中五行觀念的影響，因為天地廣闊，財寶當然也要區分處理。拜五路財神，就是收盡東南西北中五方之財的意思。而每年正月裏的祭財神，也寄託了人們一種辟邪除災、迎祥納福的美好願望。

路通財通 大灣區就是財神！

閒聊過傳統的財神，不知道大家有沒有想過，粵港澳大灣區的財神是誰呢？

按我說，灣區本身就是財神！就是孕育財神的地方！不說其他，單單這裏的基建，已肯定路通財通，更何況還有政策支持，各路人才匯集！

所以，東南西北中，發財灣區中！

敬祝讀者

虎來運轉

福滿家興

蘭晶 Stacey

● 葡萄酒品酒師，遊歷中港，負笈英倫，品味人生。

● 不折不扣灣區人，看山玩水逛商場、雲淡風輕。

● 冀以舌尖上的溫柔，感受灣區的飲食風流。

● 透過雙眼，發掘九城的生活價值。

● 透過雙手，書寫灣區文化藝術的傳承創新。

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