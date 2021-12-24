翔勝視野：日本人最希望居住的都市——橫濱

日本地產資訊網站SUUMO最新發表的2021年度日本人最希望居住的都市榜（關東版），對象是居住在關東圈1都4縣（東京都、神奈川縣、埼玉縣、千葉縣、茨城縣﹚的20歲至49歲人士，橫濱繼續位於榜首，連續四年排行第一。

對於這個結果，我並不意外，就像英國人愛住「Home Counties」一樣，橫濱鄰近東京、而且樓價相宜、環境優美，日本人自然也喜歡居住在橫濱，日間來往東京通勤。

繁華港口都市 相逢恨晚

我第一次到訪橫濱時，對她最深的印象莫過於「繁華的港口都市」，東京灣的風景、熙來攘往的街道、「和洋折衷」的建築文化，彷彿將100年前的大正風情帶到現代，難怪橫濱也是首都圈屈指可數的旅遊城市。

說實話，過往我到日本旅行只會去東京、大阪，直到有一次要與發展商會面，才初訪橫濱。當時最令我驚訝的，是原來當地有很多中華街（唐人街），細問下才知道不少華人早在二、三十年前已在橫濱紮根，這點確實令我很有親切感，甚至有點相逢恨晚。

而實際上，橫濱早於1859年（安政6年）7月1日已開埠，並迅速作為生絲貿易港、商業港、客運港、工業港發展，短短時間內就具有了國際港的規模，有「金港」之稱，也讓橫濱發展成為日本具代表性的港口都市，近年更被指定為環境未來都市和國際戰略綜合特區。

租賃二手交易旺盛 新盤搶手

橫濱現時有甚麼投資價值？

我們大可看看這裏的「人氣」，橫濱市是日本神奈川縣東部的最大都市，地處東京都心西南約30至40公里處，全市人口達374萬，是日本人口最多的市，聚集神奈川縣內超過40%的人口；若以人口集中地區評比，則僅次於東京23區。加上泡沫年代累積下來的「東京一極集中」現象、市郊區私鐵沿線地區的住宅開發等原因，橫濱市有不少居住在橫濱但卻在東京工作或就讀的「橫濱都民」，2010年日本人口普查時，橫濱市白天的人口只有夜間的91.5%。種種因素都令這裏的租賃和二手物業交易市場旺盛，新樓盤搶手程度不亞東京和大阪。

東京通勤城市首選

如果只看和東京的距離，實際上關東圈還有不少地區可以考慮，例如千葉市和越谷市；但這些城市的規模和發展程度相對橫濱落後得多，而且物業供求較穩定，雖然入場門檻較低，但投資的魅力則不怎樣，作為自住城市還不錯。另外，橫濱的交通系統也是不可取代，橫濱站彙集了多條線路，例如東日本鐵路（JR East），京濱電鐵（Keikyu），東急鐵路（Tokyu），相模鐵路（Sotetsu），橫濱高速鐵路和橫濱市立地鐵，日均乘客量約為42萬，是僅次於新宿，池袋和東京車站的第四大乘客站，距離澀谷站和新宿站等東京市中心的主要車站更只是約30分鐘的路程，作為東京的通勤城市必然是首選。