市場信息：大馬「第二家園計劃」重啟 申請條件「加辣」 成效有待觀察

馬來西亞「第二家園計劃（MM2H）」一向以低門檻見稱，今年10月重啟的新計劃將流動資產及海外收入要求提高，申請者須具有一定實力。

馬來西亞在2002年推出「第二家園計劃（MM2H）」，為符合移居條件及有意移居大馬的外國人提供為期10年的多次入出境簽證，由於當時的移居門檻低，計劃一直深受港人歡迎，並且支持當地樓市熾熱發展。惟因疫情爆發，加上大馬政府決定重新審視計劃，因此在2020年8月起暫停接受申請，直至今年10月才以新的MM2H申請條件重啟，惟門檻提高，包括將流動資產要求提高至150萬馬幣，海外每月收入提高至4萬馬幣，並需符合1年在大馬居住90日的條件。新計劃對海外人士是否仍然具吸引力，還待時間考證。

MM2H計劃以往將申請人年齡劃分為50歲以上或以下，新的MM2H計劃將年齡組別定為35至49歲，以及50歲或以上，意味35歲以下人士將不合資格。流動資產證明亦由以往最少50萬馬幣（50歲以下）或最少35萬馬幣（50歲以上），提高至150萬馬幣。而海外每月收入亦由以往每月1萬馬幣增至每月4萬馬幣，增加4倍。

在大馬的銀行存款方面，以往申請者要存入30萬馬幣（50歲以下）或15萬馬幣（50歲以上），第二年可提取部分款項使用；新計劃下在大馬的銀行存款要求提升至100萬馬幣，日後最高提款額為50%或50萬馬幣，可用作購買房屋、子女教育及醫療費等開支。每增加一名扶養家屬，主要申請人的銀行戶口必須增加5萬馬幣的存款。

此外，簽證最長期限由原先10年，到期後可申請延長10年，改為5年，到期後可申請延長5年；在大馬居留的天數，由以往無要求，改為1年內至少90天；每年簽證費用由90馬幣增至500馬幣；並增設手續費為主要申請人5,000馬幣，每名隨行親屬為2,500馬幣。

財經講座 X 慈善畫展

日本經濟在90年代開始迷失30年，香港資產泡沫迅速膨脹後，有人說會步日本後塵，更說港股已死！2022年將是關鍵的一年，如何做好部署，成為最後贏家？

專營海外物業的Sakura將於2022年贊助財經嘉賓慈善講座，名額有限。屆時書法家兼芥菜種創辦人關嘉亮同場舉行畫展作慈善拍賣，並首次將水墨畫引入數碼藝術，為NFT市場開創新局面。

講座詳情

日期：2022年1月8及9日

時間：下午2時30分至4時

地點：尖沙咀寶勒巷4號金帝行9樓

講座內容

主題：2022誰是最後贏家 ？

主持：多媒體名咀曾Sir（曾志英）

內容：從投資與消費角度，跨越2022年理財挑戰，做最後贏家！

1）香港樓市周期已到新拐點？

嘉賓：紀惠集團副主席及行政總裁湯文亮

2）港股已死？

嘉賓：香港股票分析師協會主席鄧聲興（只講1月8日一場）

嘉賓：香港股票分析師協會副主席郭思治（只講1月9日一場）

3）港人消費力來回地獄與人間？

嘉賓：鴻福堂執行董事司徒永富

網上報名

網址：https://forms.gle/kdosQDfAKYynvxrcA

‧參加者必須遞交上述表格報名，座位有限。

‧每位100元入場費扣除行政成本後捐贈予國際培幼會。（由於疫情關係，主辦單位有權按情況作臨時調動。）