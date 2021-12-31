加拿大樓市由剛需帶動 咫尺環球：量價齊升 不存在泡沫

列治文是眾多華人聚居的城市，當中新盤Hollybridge售價由加幣70餘萬起。

加拿大多倫多及溫哥華樓市持續熾熱，獨立屋、排屋或公寓單位各有捧場客。SQM 咫尺環球置業有限公司董事董小可直指剛性需求、低利率及人口增加等，都是短中長線利好樓市的因素；加拿大樓市用家主導，加上量價齊升，可見現時熾熱情況並非存有泡沫。

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

製作：WAW Creation

疫情影響移民、工作及讀書人口進入加拿大，惟當地樓市依然有良好發展。董小可指推動加拿大樓市需求增加有三個主要因素，第一是疫情持續令大部分人繼續在家工作，有調查反映超過一半受訪者期望疫情過後仍能在家工作，在這個趨勢下當地人對改善居住空間的需求有所提升，願意以較高價錢買入心儀單位居住。第二是加拿大的按揭利率處於低位，很多人都會申請按揭買樓，從而帶來需求，即使面對通脹問題，相信在平衡經濟發展情況下，利率亦只會緩慢上升，加上加拿大設有5年期的固定利率房貸利率，買家會更覺放心。第三是大家預期終需要與疫情共存，所以移民、讀書及就業等各方面都會帶動海外人口及資金流入，而人口增加將帶來房地產需求。

港人回流喜歡公寓

加拿大樓市熾熱，推動樓價上升。對比去年11月及今年11月表現，多倫多排屋平均售價由750,939加幣增至962,044加幣，升幅約 28.1%；公寓平均售價由605,863加幣增至715,104加幣，升幅約18 %。至於溫哥華方面，排屋平均售價由814,800加幣增至990,300加幣，升幅約21.5%；公寓平均售價由676,500加幣增至752,800加幣，升幅約11.3%，各住宅類別均見顯著升幅。

隨住宅物業價錢愈來愈貴，想買House提升生活質素的人，未必可以負擔得到，所以更多人會選擇公寓單位。董小可表示，特別是曾經在加拿大生活，現在想回流加拿大的港人，很多會選擇公寓單位。原因是他們當初到加拿大生活，House是夢想之選或有子女需要花園空間走動，但時至今天再回流，他們可能是為了退休，可能是子女已成家立室，他們已沒有住House的必要，因此會選擇公寓單位。

董小可又指出，House有地稅、維修及保養費等開支，對比選擇公寓單位，日後出門旅行也不用擔心保安問題，而且現今部分公寓單位設有寬敞的露台，戶外空間不輸House，加上公寓項目設有豐富的會所設施及服務，例如室內游泳池、籃球場、卡拉OK、配備廚房的會客廳等，即使在寒冷及下雨天氣，足不出戶也可享受娛樂設施或與睦鄰歡聚，所以現今置業趨勢有小許改變，主要視乎買家所需。

列治文合港人之選

溫哥華一向是華人移居之選，惟當地在2017年推出海外買家稅，令樓市進入「冰封期」。董小可憶述，當時中型及大型發展商都沒有特別推出新盤，直至2019年才陸續有新盤推出。而在現時剛性需求下，每有新盤推出都會在當地迅速消化。他認為對香港買家來說，買一手樓更有優勢，因為新盤以「實價」開售，不似二手盤需要「入標競投」追價。某些銀行可以配合成交期的貸款，以港人現時收入情況進行審批。而且新樓一般設施及設備都較為優越，亦有發展商的新屋保障。對於沒有即買即住的需要移民或回流人士，可按個人需要揀選合適收樓期的項目，新盤樓花有一定吸引力。

溫哥華以市中心、溫西及列治文市最受垂注。董小可指，溫哥華市中心物業呎價一般要2,000加幣以上，溫西是傳統高尚社區，有良好校網，到市中心方便，加上有Oakridge Centre 大型發展項目令溫西居民匯聚，是子女升學的理想選擇，單位呎價1,500餘至2,000加幣不等。列治文則鄰近機場，華人社區集中，所以華人配套比較充足，假如喜歡港式生活，列治文一定是首選，而且當區呎價較低，呎價約由1,000至1,200加幣。

溫哥華列治文水岸名居 Hollybridge

高尚豪宅社區 飽覽無敵河景

溫哥華列治文全新水濱27英畝豪宅社區水岸名居Hollybridge，由國際知名發展商ASPAC Developments匠心打造，提供罕有的2-7-10年保養期，售價由加幣70餘萬起，附送車位及儲物間，預計2023年入伙。

項目交通四通八達，步行1分鐘可達奧運體育館Richmond Olympic Oval或水濱全新的休息碼頭，步行2分鐘可至大統華超市T&T Supermarket。項目提供專車往返Canada Line天車站，駕車約5分鐘亦可達多個購物中心，包括時代坊、統一廣場、八佰伴中心和Lansdowne Centre等，約10分鐘車程至溫哥華國際機場，約20分鐘車程至Downtown市中心。

項目位處River Green豪宅社區，享受多個大型綠化公園，逾1公里海濱長，可飽覽無敵河景，私隱度高。項目採用高尚智能豪宅設計，設有1至4房選擇，單位面積由582至2,069平方呎，連露台設計，選用頂級意大利品牌Cesar廚櫃及德國名牌Miele廚房電器，盡享高尚豪華生活品味。另備有無敵河景特色戶，罕有270度全河景景觀，單位面積逾1,900平方呎，連特大露台、雙車位及儲物間。

項目更提供24小時禮賓服務，設有20,000平方呎星級住客會所設施，包括室內游泳池、 籃球場、健身室、音樂室、羽毛球場、太極花園、共享空間等，以及配備多個多功能會議廳，為商貿活動提供便利。

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