翔勝視野：小心！日本二手「一戶建」或有陷阱！

京都到處都是這種百年老宅，相反新樓供應極為稀少，每次有新盤推出均被市場一掃而空。

最近在看一個日本電視節目，內容是電視台從廣大報名裝修改造家庭中，遴選出其中一個窘迫的舊屋，再委託有才華的設計師（多為一級建築師），用各種方式將之改造成舒適宜居的生活環境。

京都百年舊建築 難敵結構損耗

令我印象深刻的一集，是講述一間位於京都市上京區的長屋，該物業近年經歷數次翻修，看起來還可接受。但工匠入屋後，才發現屋內主要結構已嚴重傾斜，房樑已經斷裂，趟門關不上事小，建築本體甚至已壓着鄰居單位；最後只能拆掉重建才能解決安全性問題，甚至必須連鄰居家一起動工，花費高達1,500萬日圓！

你可能會問京都上京區位於過往「御居」所在的地區，屬有錢人地段，照理說建築不會太差，但為甚麼還有如此嚴重的問題？！

其實這並不意外，因為日本向來都以木作建築材料，儘管在維持冬暖夏涼上有優勢，但始終避不開發霉蟲害等問題，久而久之自然會有結構損耗問題。再者，在日本，尤其是京都有很多戰前民居，由於當年的建築標準不如今天嚴格，經過接近100年的多次加建和改建，項目本體的負荷早已超過當年設計標準。

重建維修費用可能比樓價更高

所以除非是大家庭，否則近年日本二手「一戶建」並不太受歡迎，樓齡大於數十年的項目更甚，標榜「低樓價」的項目更需要大家留意，尤其在京都，滿街都是百年老宅，普遍老街坊又較守舊，重建的難度很高，最後維修和重建費用可能比樓價還高！

至於新生代家庭，還是較喜歡新建的公寓項目，一來管理上更容易，二來近年三、四代同堂的家庭愈來愈少，自然用不着數千平方呎的獨立屋，同時大城市的公寓需求有增無減。

在京都，這個情況更被嚴重放大。京都向來是日本國內最有「日本味」的地方，換句話說你基本上是找不到高樓大廈，只會見到傳統的「屋仔」。

事實上，京都都政府為了維持京都的古都氣息，在建築條例上設立了多種限制，例如禁止建築六層以上的樓房，屋瓦的顏色、大小也要審批，景點附近的建築另設其他限制。在此之上，還要令京都的老街坊接受各類城市規劃，多項因素使得當地的房屋供應十分稀少。

京都新樓「一戶難求」 最緊要「快」

如果在東京、大阪的都心地區可以用「難尋佳宅」來形容的話，京都的新樓則是「一戶難求」！

就以我年中帶來的京都新盤為例，雖說在日本和香港同時發售，但很多香港客人並不知道當地市場這麼旺盛，結果還未下決定，已瞬間被京都本地客買光。

所以，你問我買京都樓有甚麼要訣？無他，就是要「快」！

因為當地貨源極為短缺，每次有新盤推出都會吸引全國投資者的目光，出手一定要快，否則心水的單位，可能「轉過頭」已經被人捷足先登。

順帶一提，京都是傳統日本人心目中的「福地」，已經一百年沒經歷地震，也許因為當地多寺廟，「拜得神多自有神庇佑」吧，哈哈！