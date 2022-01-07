多倫多市中心100%Downtown Yonge & Dundas Square大學區 罕有黃金地段項目

提供24小時禮賓服務及逾18,000平方呎六星級會所。

加拿大樓市火熱！根據加拿大金融交易及報告分析中心（FINTRAC）的數據顯示，近年由香港銀行體系轉移至加拿大銀行體系的資金約2,691億港元，有大部份資金也將投入加拿大樓市。在美國印銀紙、全球通貨膨脹、120萬新移民即將移居到加拿大、香港加拿大人回流急增，再加上現時多倫多樓價上升，放盤量非常低，樓花熱搶，以上種種原因都可以刺激加拿大樓市上升。康榮國際帶來多倫多市中心100% Downtown、Yonge & Dundas Square 黃金地段地鐵沿線大學區項目，鄰近全北美第二及加拿大第一的國際金融中心，400萬平方呎PATH 全球最大地下城，以及三間知名大學。要把握入市機會，在本周末可親臨銅鑼灣康榮國際展銷廳了解更多。

製作：WAW Creation

多倫多市中心 100% Downtown地鐵沿線大學區項目，坐落加拿大最繁榮地段Yonge-Dundas Square，地址 252 Church 為罕有熱點，兩分鐘內可步行到達 Dundas 地鐵站及全城最大型商場 Eaton Centre。全新地鐵線 Ontario line 正在施工中，將帶動這個黃金地段變成十字型地鐵兩線交匯處，東南西北皆可方便到達，同時還坐擁400 萬平方呎的地下城、機場快線、大型商場、三間知名大學、金融中心、第一先進醫療、七大律師樓、五大銀行總部、四大會計師行及科技中心，全方位社區設施集於一身。

項目由著名實力雄厚發展商CentreCourt興建，出名準時交樓，獲獎無數，有質量保證。單位價錢只由加幣60 餘萬元起，送兩年租金及包租保證，送香港加拿大來回機票，機會難逢。

無敵景觀獨家單位在手

項目位處100% Downtown 市中心罕有地段，單位景觀開揚，空間實用，內置式高級家庭電器，石英石櫃面等，用料豪華，首期港幣19萬餘元起，價錢實惠，送兩年包租保證及兩年租務管理，更送香港加拿大來回機票。

項目擁有時尚大堂，提供24小時禮賓服務及逾 18,000平方呎六星級會所，設施包括配備廚房的派對室、會議室、專業健身中心、瑜珈室、男/女更衣室、高級 Co-work 共享工作空間、短期辦公室及設有燒烤區的優美園藝戶外庭園等。

康榮國際香港獨家代理 加拿大樓盤專家

‧100% Downtown多倫多市中心

‧提供開放式、一房、兩房及三房單位

‧首期港幣19萬餘元起

‧送香港加拿大來回機票

‧獨家高層單位在手

‧18,000平方呎六星級會所

‧送兩年包租保證

‧送兩年租務物業管理（單位有限 即揀即買 賣完即止）

鄰近醫院及學校

項目位處的大學區共有超過11萬大學生，其中，1分鐘內（50米距離）可達的懷雅遜大學（Ryerson University）是加拿大頭十名及人才輩出的大學，由於學校宿舍非常短缺，學生需要租 Condos 住宅居住。加國第一大國際級學院多倫多大學 University of Toronto亦只是距離項目10多分鐘內，非常方便。

此外，項目位處於加拿大第一先進醫療體系，5分鐘到達腦科專長的 St. Michael Hospital、10分鐘到達加國最先進的兒童醫院 Sick Kids Hospital、15分鐘到達多倫多全科醫院 Toronto General Hospital。大學生實習生、醫生及護士專才應有盡有。

吸引三種優質租客群

項目位置優越，坐落加拿大最繁華 Yonge-Dundas Square 實屬罕有地點，享有全加拿大最繁榮商場Eaton Centre、St. Michaels Hospital、全北美最大地下城 PATH system 、Dundas及 Queens 地鐵站兩線交匯，適合大學生、回流/移民人士及金融中心上班一族居住。

1）金融中心上班一族：租金按時交，有規律，少在單位煮食。

2）醫生及護士：大多數習慣潔淨，也是專業人士。

3）兩間大學共 11萬學生：很多完成學期第一年便在市中心租樓，因為學生沒有信用評級，所以有很多大學生願意繳付比市場較高的租金和預支全年租金來吸引業主，令業主得到更高的物業投資回報。

多倫多市中心 100% Downtown

Yonge & Dundas Square黃金地段

大學區項目香港獨家認購展銷會

日期：1月8及9日（星期六及日）

時間：上午11時至晚上6時

地點：康榮國際集團展銷廳 - 銅鑼灣軒尼詩道 458至468號金聯商業中心22樓全層

查詢：9828 9959

Whatsapp：6051 3102

Email：info@HongWin.com.hk（歡迎來電了解或預約親臨銅鑼灣展銷廳參觀；歡迎地產同業合作及參與）

註：為保障客戶，接近2,000平方呎的展銷會期間將採取一系列防疫措施，並全以一對一諮詢及講解。酒店及康榮國際會為所有進出人士量度體溫及消毒，每張桌子必須分開1.5米距離，場內會定時清潔及消毒為保證客戶安心放心。