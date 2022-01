英國樓價去年升9.8% Hampshire全新洋房別墅連花園雙車位 售41萬英鎊起

英國去年樓價創新高,平均價上升9.8%,是自2007年以來最大升幅。當中表現最突出的房屋類型為獨立屋及半獨立屋,錄得雙位數增長。

位於英格蘭東南部的Hampshire,坐擁天然景致與優良校網,被譽為英國最快樂居住地之一。當地大型屋苑Hareshill的全新洋房別墅入門價由41萬英鎊起,性價比高,不但吸引香港家庭升學移居,不少倫敦上班族亦選擇搬到這個距離倫敦市中心僅40分鐘車程的近郊住宅區,享受寧靜寬敞的生活空間。

根據Halifax銀行數據顯示,英國樓價在2021年全年上升9.8%。有專家認為,樓價增長基於稅務豁免、低利率,以及疫情下社會需求轉變。英國政府2020年推出印花稅假期,利率則維持0.1%歷史低位,加上WFH成新趨勢,英國人買樓不再局限於倫敦市內,反觀近郊地區的房屋需求量大增。按英國土地查冊處(HMLand Registry)公佈的10月份統計數字,10月總交易量為76,930個單位,其中獨立屋交投升14%,半獨立屋升10.4%。

40分鐘直達倫敦 擁優質校網

在一眾獨立屋及半獨立屋市場中,英國東南部Hampshire郡的大型屋苑深受香港投資者及用家歡迎。位於倫敦西南面的Hampshire,向以自然環境優美見稱,且距離倫敦不遠,40分鐘便可直達倫敦Waterloo,30分鐘內可到達Surrey郡最大城市Guildford、英國科技公司中心Reading及Basingstoke。Hampshire同時擁有優質校網,鄰近英國No.1著名創意與藝術大學University of the Creative Arts(UCA),更擁有多間獲Ofsted (Office for Standards in Education, Children's Services and Skills)評級為Outstanding或Good的中小學,是英國中產家庭及移英港人的熱門選擇。

Fleet環境優美 生活配套齊全

Hampshire郡著名小鎮Fleet,多次入選為英國最快樂居住地之一。大型屋苑Hareshill緊鄰Fleet High Street,有齊大型超市Sainsbury's、Waitrose、M&S、Hart Shopping Centre、餐廳、市集、圖書館等,生活配套完善。

屋苑周邊環境優美,獲Edenbrook Country Park、Calthorpe Park等多個自然公園包圍,舉步可到Hart Leisure Centre,中心提供羽毛球、體操、彈網、五人足球、托兒所、游泳課程等多元化康體活動,住戶坐享舒適生活環境與健康綠化社區。

三房兩廁過千呎別墅連花園及雙車位 售49萬英鎊起

Hareshill由英國著名上市發展商Berkeley集團興建,現推出第一期洋房別墅單位,當中包括獨立屋、半獨立屋及聯排別墅可供選擇。今次開售的單位主要為兩房及三房間隔,每戶包括私人花園及兩個車位。售價方面,由41萬英鎊起,預計今年年中至年尾落成,可承造最高7成按揭,按揭利息約2%。

今次發展商推出的兩房或三房都有不同戶型選擇,以迎合用家的實際需要,其中三房兩廁的過千呎別墅,連私人花園及雙車位,售價亦只由49萬英鎊起。