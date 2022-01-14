樓盤點睛：英國倫敦、日本大阪、澳洲墨爾本、澳洲悉尼樓盤推介

英國倫敦

Harcourt Gardens 繁華鬧市的伊甸園

發展商Berkeley Group推出South Quay Plaza最新一期項目Harcourt Gardens，由世界知名的建築事務所Foster + Partners操刀，與東倫敦金融中心Canary Wharf緊密相連，並置身於2.6英畝的綠化園林環境之中，既享寧靜愜意，又可體現工作與生活平衡。

Canary Wharf現已成為英國最大的金融區，滙豐銀行、摩根大通和花旗集團等眾多世界一流公司雲集，預計2031年將有約215,000人在此工作。該區交通極為便利，項目毗鄰有South Quay DLR站、Canary Wharf地鐵站Jubilee線及即將啟用的Crossrail站，與倫敦城市機場僅19分鐘之距。6分鐘可達London Bridge、7分鐘到Liverpool Street、13 分鐘到Bond Street。此外，倫敦擁有40所高等學府，逾40萬學生。受惠於卓越的交通網絡，住戶可快速、輕鬆地到達多所教育機構。

Harcourt Gardens以「和諧生活」為目標，項目樓高56層（198米），包括351個單位，有1至3房及頂層複式單位可選。在18層、37層和55層均設有室內面積約5,000平方呎的空中花園。業主還可享一系列尊尚生活配套設施，包括有水療設施、戶外熱水池、健身中心、卡拉OK房、遊戲室、56 樓的Sky Meadow、附設燒烤區的天台花園、共享工作空間等，還有24小時禮賓服務。一房單位售價由720,000英鎊起、1+1房單位售價由796,000英鎊起。

Harcourt Gardens物業展銷會

日期：1月15及16日（星期六及日）

時間：上午11時至下午6時

地點：中環皇后大道中15號置地廣場公爵大廈30樓3001室

查詢：6826 7226

電郵：info.hk@L2international.com

代理：L2 International

（只限預約，請即登記）

編輯、製作：WAW Creation

日本大阪

全新日式裝潢•民宿許可一戶建 永久產權獨立屋項目

物業是位於大阪西區鄰近車站的獨立屋，步行僅2分鐘可達的九条站，分別有中央線及阪神難波線。從九条站出發，一線可直達難波站（16分鐘）及日本橋站（19分鐘）。

項目距離超市約3分鐘步程，6分鐘到購物中心Foleo Oska Dome City，11分鐘可達著名的大阪京瓷巨蛋，常有演唱會、展示會、商品展銷市場等活動，十分熱鬧。步行21分鐘還可到達土佐稻荷神社。出行十分方便，適合遊客居住。

項目是罕見靚裝修民宿一戶建，2003年建成。全幢有2層，3房1廳設計，連車位及小庭園，面積約1,293平方呎。物業售價約港幣529萬，全新日式精緻裝潢，可作民宿形式出租，物業土地面積約864呎，連永久產權。

大阪全新日式裝潢•民宿許可一戶建

地址︰大阪市西區九条南

建成︰2003年

構造︰鐵骨造 3階建

面積︰120.15平方米

土地︰80.3平方米

現況︰空室

售價︰7,550萬日元（約港幣529萬元）

代理︰Sakura Japan Property Limited

日本物業投資免費一對一諮詢

日期︰星期一至日

時間︰上午11時至下午6時

地址︰尖沙咀寶勒巷4號金帝行7樓

登記︰6810 2200

澳洲墨爾本

7幅地皮連獨立屋 全球獨家限量推出

Ray White全球獨家發售7幅墨爾本獨立屋連永久業權地皮，售價只需港幣320萬元起（首期約港幣25萬元）起，即可擁有3,000平方呎地皮，連3房單位獨立屋、前後花園及車庫。

獨立屋連地皮項目位置優越，2分鐘車程可達火車站，當67億澳幣打造的大型基建West Gate Tunnel落成後，由項目駕駛至市中心只需22分鐘，方便程度是眾多獨立屋連地皮項目中非常罕有。周邊生活配套亦十分完善，3分鐘車程內直達大型購物中心，當中包括大型華人超市、Kmart、ALDI、Coles 等連鎖百貨公司及超市。另外，項目與區內唯一的Grammar School只需9分鐘車程，亦鄰近15所公、私立學校，吸引家庭客及大學生租客，客源多元化。

7幅地皮連獨立屋展銷會及講座

日期：1月15及16日（星期六及日）

時間：上午11時至下午7時

2022「移」「居」澳洲講座：下午2時半（每日一場）

地點：The Coogee Display Gallery尖沙咀星光行10樓1022室

代理：Ray White Hong Kong

查詢：2376 1088

澳洲悉尼

Alfarn 「性價比之王」時尚雅居

項目坐落悉尼沿海地區，距離市中心僅18分鐘車程，是糅合高端住宅與商業混合優質生態的綜合社區，集生活、工作、休閒娛樂於一體，包括1,900平方米零售店鋪及步行街，規模空前，亦是目前悉尼南區唯一一個重點項目。全新一期價單在香港首次公開，是次展會推出市場短缺的一房單位，首期僅需港幣18萬元起，所有單位送車位。同場加碼獨家樓價折扣優惠，高達港幣32萬元。

項目所在地衣食行隨手可及，離火車站僅300米，步行6分鐘可至購物中心，8分鐘到最大華人區Hurstville，而前往Brighton Le Sands海灘只需4分鐘，8分鐘車程可至悉尼國際機場。該區同時雲集多間頂級學校，臨近有悉尼大學、新南威爾士大學（UNSW）及悉尼科技大學，加上步行直達St George Girls High School及Rockdale Public School等精英中小學校，令此區受不少家長青睞。

Alfarn

地址：1 Chapel Street, Rockdale, NSW 2216

發展商：Deicorp Properties

總戶數：187戶公寓

單位面積：635平方呎起

在售單位：公寓

售價：608,000澳幣起

代理：Ray White Hong Kong

展銷會

日期：1月15及16日（星期六及日）

時間：上午11時至下午7時

地點：The Balmoral Display Gallery尖沙咀星光行16樓1633室

免費講座

主題：2021-22澳洲悉尼樓市回顧展望

時間：1月15日（星期六）下午3時

主題：買澳洲樓唔使交稅？澳洲合法慳稅指南

講者：澳洲註冊稅務專家Ralph Leung

時間：1月16日（星期日）下午3時

查詢：2376 1088