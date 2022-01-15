多倫多100%市中心 Yonge & Dundas SQ大學區項目 同場推介：北約克1,000畝最大型社區住宅項目

北約克1,000畝最大型社區住宅項目，生活配套包羅萬有，步行3分鐘可達地鐵站，方便到York大學及Yorkdale商場等地方。

提供24小時禮賓服務及超過18,000平方呎六星級會所，設施非常全面。

全球通貨膨脹，120萬新移民即將移居到加拿大，加上港人回流加拿大急增，種種原因都令加拿大樓市變得非常火熱。其中，多倫多放盤量低，樓花熱搶，帶動樓價上升，買多倫多樓成為當然選擇。康榮國際帶來多倫多100%市中心 Yonge & Dundas SQ大學區項目，鄰近全北美第二及加拿大第一的國際金融中心、400萬平方呎PATH 全球最大地下城及三間知名大學。展銷會同場推介有北約克1,000畝最大型社區住宅項目，同樣便捷可達國際金融中心及三間知名大學，地段優勢盡顯。兩個項目皆由標榜準時交樓及有質量保證，多倫多本土實力雄厚發展商 CentreCourt興建。要把握入市機會，可在本周末親臨銅鑼灣康榮國際展銷廳了解更多。

製作：WAW Creation

多倫多100% Downtown市中心項目

項目位處252 Church St. Toronto ON，坐落加拿大最繁榮地段 Yonge & Dundas SQ，地點罕有及優越。兩分鐘內可步行到達 Dundas 地鐵站及全城最大型商場 Eaton Centre。全新地鐵線 Ontario Line 正在施工中，將帶動這個黃金地段變成十字型地鐵兩線交匯處，並享400萬平方呎的地下城、機場快線、大型商場、三間知名大學、金融中心、第一先進醫療配套、七大律師樓、五大銀行總部、四大會計師行及科技中心，是100%市中心黃金地段。適合大學生、回流 / 移民人士及金融中心上班一族。

康榮國際現有無敵景觀獨家單位在手，單位景觀開揚，空間實用，用料豪華，內置式高級家庭電器及石英石櫃面等，提供開放式、一房、兩房及三房單位選擇，首期由港幣18萬餘元起，送首年包租保證及首年租務管理，更送香港加拿大來回機票，機會難逢。

項目更擁有時尚大堂，提供24小時禮賓服務及超過18,000平方呎六星級會所，配套有廚房的派對室、會議室、專業健身中心、瑜珈室、男/女更衣室、高級 Co-work 共享工作空間、短期辦公室及設有燒烤區的優美園藝戶外庭園等，非常全面。

學生及醫護專才眾多 住屋需求龐大

多倫多著名學府林立，項目位處的大學區擁有超過11萬大學生，當中包括一分鐘內（50 米距離）可達的懷雅遜大學（Ryerson University），是加拿大頭十名及人才輩出的大學，校舍宿位非常短缺，學生需要租 Condos 住宅居住。而加國第一大國際級學院多倫多大學 University of Toronto亦只是距離項目10多分鐘內，非常方便。

項目亦坐享加拿大第一先進醫療體系，5分鐘到達腦科專長的 St. Michael Hospital、10分鐘到達加國最先進的兒童醫院 Sick Kids Hospital、15分鐘到達多倫多全科醫院 Toronto General Hospital。大學生實習生、醫生及護士專才應有盡有。

康榮國際香港獨家代理 加拿大樓盤專家

‧100% Downtown多倫多市中心

‧北約克 1,000 畝最大型前期發展社區

‧首期港幣18 萬餘元起

‧送香港加拿大來回機票

‧送首年包租保證

‧送首年租務物業管理

‧獨家高層單位在手

‧收樓前可買賣轉讓

‧保證與加拿大同價及提供更多優惠

‧單位有限 即揀即買 售完即止

北約克1,000畝最大型發展社區住宅項目

展銷會同場推介項目，建於北約克 1,000 畝發展社區上，將興建高/中/低密度住宅 Condos、零售及商業辦公大樓，提供超過 100,000 個工作職位；並將設291 畝大型綠化國家公園、中小學、托兒中心、酒店、超級市場及餐廳，是一個包羅萬有全新生活區。日後由項目步行3分鐘可達地鐵站，直通 York 大學、Yorkdale 商場、Yorkville 名店地段、多倫多大學、Ryerson 大學，以及北美第二加拿大第一的多倫多國際金融中心。

憑藉多倫多中心點的優勢，項目鄰近有主要幹線 Highway 401、400及404/DVP，方便穿梭多倫多東西南北。5 分鐘到達近200萬平方呎的多倫多最大型一級名店品牌購物中心Yorkdale Mall，6 分鐘到達有超過 50,000 個學生的加拿大頭十名大學 York University 約克大學。

項目景觀開揚，室內用料豪華，內置式歐洲家庭電器及石英石櫃面，一房加書房可變兩房用，送首年包租及租金保證。另外並設有時尚大堂、24小時禮賓服務及網上購物速遞服務，提供12,000平方呎超級大型會所，配套有廚房的派對室、電影院、會議室、健身中心、瑜珈室、男/女更衣室、高級Co-work共享工作空間及設有燒烤區的優美園藝戶外庭園等，滿足生活所需。

多倫多市中心 Yonge & Dundas SQ 大學區項目

北約克 1,000 畝最大型社區住宅項目

香港獨家認購展銷會

日期：1月15及16日（星期六及日）

時間：下午12時至晚上6時

地點：康榮國際集團展銷廳 - 銅鑼灣軒尼詩道458至468號金聯商業中心22樓全層

查詢：9828 9959（請來電預約登記）

Whatsapp：6051 3102

Email：info@HongWin.com.hk（歡迎來電了解或預約親臨銅鑼灣展銷廳參觀；歡迎地產同業合作及參與）

註：為保障客戶， 接近2,000平方呎的展銷會期間將採取一系列防疫措施，並全以一對一諮詢及講解。酒店及康榮國際會為所有進出人士量度體溫及消毒，每張桌子必須分開1.5米距離，場內會定時清潔及消毒為保證客戶安心放心。