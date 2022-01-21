FMI李丹翔：今年英國樓市料平穩上揚 倫敦推新盤 銷售勢回復

英國樓市去年在印花稅假期及BNO移民措施帶動下，成為環球市場的焦點，據市場統計資料顯示，整體樓價上升約10%。雖然疫情未有停竭跡象，但經濟及樓市氣氛良好。FMI至匯投資行政總裁及合夥人李丹翔表示，去年大部分發展商按兵不動，以推舊盤餘下期數為主，但今年發展商對本地及海外市場明顯變得進取，最近接觸數個發展商都有推新盤的計劃和展望，預期2022年英國樓市會繼續穩定上升。

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

製作：WAW Creation

英國「打工仔」趨向在家工作，轉換更寬敞居住空間的需求增加，加上政府推出稅務優惠等措施鼓勵置業，樓市在當地用家需求支持下帶來良好升勢。李丹翔預測今年樓市需求依然強勁，惟市場焦點會有所不同。他指出，去年House是樓市的「大贏家」，並會在今年繼續跑出，但卻非一支獨秀，公寓單位也會受到關注。他解釋，金融區工作逐漸回復，去年收樓新盤的出租情況非常好，出租價及回報率超出預期，可見本地需求強勁。而就近市中心，2至3房適合小家庭的單位，也受海外人士喜愛。

以往熱選的曼城及伯明翰等地區，因樓價低及回報率高，備受用家及投資者追捧，推動樓價升幅強勁，反觀倫敦樓價升幅明顯落後。李丹翔表示，倫敦以往新盤供應少，單位售價一般也需要80餘萬英鎊以上，買家或未有考慮，但今年在Zone 1以外的倫敦地區，只要距離市中心30至40分鐘車程，樓價介乎40萬至90萬英鎊的物業，相信銷情會回復。由於曼城市中心現時樓價也不便宜，如在倫敦物業的按揭負擔及投資回報可「一較長短」的情況下，買家自會作出考慮。

移居應早部署置業

受惠於BNO移居政策，不少港人考慮投資或移居英國作長遠部署，很多率先移居的港人會選擇租樓、入手現樓或近樓花期項目。李丹翔認為，計劃在香港「多賺幾年錢」再移居的港人一般較有規劃，估計大多是30至40餘歲，在香港有一定收入的人。他們會對生活環境有更高的要求，會考慮物業適合自住或投資部署，所以也會留意2至4年樓花期的項目。

去年印花稅假期，消化不少現樓項目。李丹翔同意今年推售新盤的樓花期會較長，甚至可長達3至4年，但太長樓花期不會很受歡迎，所以樓花期2至3年的項目會較多人選擇。對於有意在未來兩三年移居的港人，他建議在香港有工作又有足夠首期在英國置業，可先入手作部署。有些人或會在三年後移居時才買樓，但當樓價每年上升，三年累積的升幅，隨時已等同兩成首期，而這情況在倫敦物業市場已經過多次證實。現以兩成首期購買樓花單位可鎖定樓價，但在移居時才置業，或須支付更多。

倫敦有40餘萬元新盤

有見發展商今年將積極推出新盤，李丹翔估計，發展商會率先推出2至3線地區，樓價40至90萬英鎊，距離鐵路站5至10分鐘，方便到市中心的倫敦盤。原因是當地人「買得起」，去年超過7成物業的成交價介乎40萬至70萬英鎊的範圍，無論內銷或外銷都會比較有吸引力。預期新盤會在3至4月陸續推出，到第3至4季會最為活躍，而FMI亦會密切發掘及研究具投資潛力的地區及環境。

當中，李丹翔看好Surrey區，因居住環境好、犯罪率低、名校網、到市中心方便，所以已有很多香港人揀居於此，成為港人置業的熱門地區。去年House熱銷，今年則看好Apartment項目，可用較低價錢入場。另外，Crossrail是英國熱切期待的重大基建項目，李丹翔強調，這是破天荒，萬眾期待的項目，由西倫敦貫通至東倫敦是歷史時刻，有助帶動人流，而沿線項目的樓價大多已反映升幅，可留意近Crossrail或一站之隔的地段。

英國擅長「動態平衡」經濟風險

面對疫情及外圍經濟環境不斷轉變，英國樓市會否有「黑白天鵝」帶來衝擊。李丹翔表示，英國政府向來懂得轉危為機，即使在經濟危機或疫情下，英國經濟仍然向好，相信脫歐也難動搖英國的金融中心地位，而英國的教育更是另一個「打不死」的重大命脈。他相信，除非英國更改政策，例如再次推出印花稅假期等措施刺激樓市，或中英關係變得緩和，令投資環境改變，帶動樓市大幅上升，否則英國樓市只會穩定上升。

最近，英國央行將基準利率由0.1%調升至0.25%。李丹翔坦言，英國在2016年脫歐時的利率跌至0.25%，現在由0.1%回升至0.25%，也不至於影響貸款欲望。而且現水平不算高，在經濟好轉時調整利息也實屬合理。他認為，即使日後美國加息，英國也會視乎自身經濟情況考慮而未必跟隨。他估計英國「不夠膽」加息及將英鎊回復，因為反彈太高會失去投資的吸引力，預期不會有大動作影響匯率及經濟。另外，據悉最近滙豐銀行為英國置業的高薪人士提供貼近香港利息的低息貸款，自住人士每年薪金要有7.5萬英鎊，投資者要超過5萬英鎊。倫敦經濟環境穩定受國際投資者信賴，不只銀行有信心，有家族基金也坦言投資倫敦「不會輸得去邊」。

入手時機仍在

李丹翔早年已強調英國有「3低1高」優勢，他認為雖然樓價，匯率及利息相對低位有所上升，但仍未到高位，租金回報亦較香港高，仍是吸引投資者及值得入手的時機。