樓盤速遞：英國雷丁Bankside Gardens

英國雷丁

Bankside Gardens 英國矽谷「最靚」湖畔藍籌屋苑

雷丁屬於英國中南部城市，位於倫敦西面，距離倫敦23分鐘火車車程，距離希斯路機場40分鐘車程。雷丁屢獲不少英國本地人好評，在大小宜居排行榜皆榜上有名。不少人認為雷丁的綜合條件非常適合定居，主要原因在於其完善的交通網絡、優秀的教育資源以及眾多創科工作機遇，所以亦是不少港人近年移居英國的首要目標。

即將在2023年全面落成的「橫貫鐵路」Crossrail Elizabeth Line的逐步落成，是雷丁交通網絡的最後一塊拼圖。Crossrail雷丁站沿線早在2019年便開始通車，目前由雷丁火車站出發最快僅需23分鐘便可直達倫敦市中心的Paddington車站。當Crossrail全線通車後，鐵路將會貫穿整個倫敦市中心，直達倫敦東部，屆時毋須轉線便可以橫跨整個東西倫敦。這個項目的建成除了為雷丁帶來完善的交通網絡，更會為這個城鎮帶來巨大投資潛力。雷丁目前樓價遠比倫敦低，入場門檻不高，因此近年亦引來不少投資者的注意。

除了便利的交通網絡，雷丁亦是英國少有的教育和科技重鎮。雷丁有多間中學及小學，當中Kendrick School和Reading School更是全國頂尖的中學，在英國著名學校資料庫Locrating排名位列前十名，市內亦有教育研究一體的Univerisity of Reading，每年吸納大量海外留學生入學。另一方面，雷丁亦是科技重鎮，皆因位置鄰近希斯路機場，乘搭M4公路可連接兩地，因此不少大型國際科技公司企業選址雷丁設立基地分部，當中包括Mircrosoft、Oracle、Nokia和Cisco等著名科技企業，令到雷丁有「英國矽谷」之稱，成為英國一個科技企業雲集，人才匯聚的好地方。

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

製作：WAW Creation

1房實呎468僅29萬英鎊起

Bankside Gardens由龍頭發展商Berkeley Group精心打造。項目建於M4公路旁，鄰近科技商業區、購物中心，以及Reading FC的主場館。項目為湖畔分層公寓，提供一至兩房單位，住客可享絕佳湖畔景觀。此外，項目鄰近未來即將開通的Green Park Station鐵路站，數分鐘車程可到Reading Statioin。項目服務設施齊全，包括禮賓服務、電影院、健身室和工作室等，每戶附送一個車位，售價為29萬英鎊起，預計2023年第4季起落成。

Bankside Gardens

地址：Green Park, Reading RG2 6AB

發展商：St Edward（member of the Berkeley Group）

戶型：1-2房

室內面積：468-757 平方呎

落成日期：2023年第四季

物業持有期：999年租賃業權

代理：FMI至匯投資

英國Reading物業講座及展銷會

日期：1月22及23日（周六及周日）

地點：九龍尖沙咀喜來登酒店4樓宋廳（免費泊車2小時（中間道H Zentre））

展銷會時間：上午11時 – 下午6時

講座時間：下午2時 / 下午4時

WhatsApp：6187 9014

電話：3468 7299（註：講座費用全免，名額有限，可報名留座）