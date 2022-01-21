灣區速遞：「港澳藥械通」 兩款抗癌藥惠及患者

「港澳藥械通」 兩款抗癌藥惠及患者

中山市市場監督管理局在官方網站發佈消息，口服抗癌新藥「羅拉替尼」和「恩曲替尼」雙雙獲批在中山市陳星海醫院使用，亦是中山市首批通過「港澳藥械通」政策引進的與港澳地區「同步」的國際新藥。

「恩曲替尼」是標靶抗癌新藥，用於治療12歲及以上神經營養性酪氨酸受體激酶（NTRK）基因融合陽性實體瘤兒科及成人患者。相信隨「港澳藥械通」政策的進一步實施，將有更多臨床急需、已在港澳上市的全球最先進的藥品和醫療器械在中山使用。

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

製作：WAW Creation

港生考內地研究生 2月10日起報名

中國教育部日前發佈通告，已部署了今年面向港澳台地區招收研究生工作，招生考試網上報名時間為2022年2月10日至25日，報名網站為「內地（祖國大陸）高校面向港澳台招生資訊網」（www.gatzs.com.cn）。網上（現場）確認須在2022年3月11日前完成（具體時間安排由各報考點自行確定並公佈）。考生列印准考證時間為2022年3月21日至31日。

目前有關的招生初試和複試工作均由各招生單位自行組織，初試和複試時間、地點、形式、要求等由各招生單位根據教育部有關規定自行確定並向社會公佈。至於北京、上海、廣州、香港、澳門等5個報考點仍繼續負責招生資訊發佈和考生報名諮詢、聯絡等工作。

香港報考點為：京港學術交流中心

查詢電話﹕28936355

持居住證港人子女 實現學段全覆蓋

廣東省政府近日印發《廣東省兒童發展規劃（2021-2030年）》，廣東省教育廳表示，目前持有港澳居民居住證的港澳居民子女在廣東就讀的政策，已經實現了學前教育、基礎教育以及高等教育階段全面覆蓋。

目前持有港澳居民居住證的港澳居民或其隨遷子女來廣東接受基礎教育的，按照「歡迎就讀、一視同仁、就近入學」的原則，平等享受與當地隨遷子女入學相關政策、學前教育公共服務和基礎教育公共服務。

（資料：香港特區政府粵港澳大灣區速遞）