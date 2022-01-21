溫哥華列治文Lansdowne 大型綜合社區 港人核心地段同場西區「名校網」伊利沙伯皇后公園Townhouses及Condos

買樓地點非常重要，溫哥華是最多香港移居申請者的熱門地方之一，天氣比較適合港人，也是往返香港最近的加拿大城市。加拿大未來3年內將有 120 萬家庭移民到加拿大，他們不止購買自己的安樂窩，也會多買一層或以上物業作為收租投資，因此令當地房屋供應大為短缺，推動樓價持續上升，所以買溫哥華物業投資保值，絕對是明智選擇。為此，康榮國際帶來溫哥華 Richmond 列治文核心地段，位於 Lansdowne 商場全新擴建大型綜合社區，天車地鐵沿線，全方位設施配套，首期只需港幣18 萬元起，特選單位送一至兩個車位。另外同場還推介溫哥華西區伊利沙伯皇后公園旁的世界級名校地段，鄰近 UBC 大學，低密度及私隱度高的豪華獨立 Townhouses 及 Condos 石屎混凝土建築住宅項目。歡迎立即聯絡或本週末親臨銅鑼灣康榮國際展銷廳 軒尼詩道 468 號金聯商業中心 22 樓展銷會索取更多資料。

製作：WAW Creation

Richmond 列治文市中心 Lansdowne 港人核心地段50 畝全新大型社區項目，將設有近 700,000平方呎的零售及辦公空間，增設 10 畝的大型綠化公園，設有4,000 呎的緩步徑，將可容納 10,000 個居民。

全新屋苑一至三期項目坐落 Lansdowne Road 與 No. 3 Road，主要提供一房至三房單位，採用高端品牌 Bosch 名牌家庭電器，石英石檯面全部免費升級。項目更設有近 40,000平方呎大型會所，提供全天候 24 小時禮賓服務及六星級會所設施，所有地方設置 wi-fi 功能，有游泳池、健身中心、兒童遊樂區、工作平台區、 派對地方、可供應燒烤場地的天空花園等給住客享用。

天車地鐵沿線 港人商場林立

項目位於列治文市中心核心 Lansdowne 地段，交通及步行也是四通八達，一分鐘內（20步）可步行到 Lansdowne Skytrain 天車地鐵站，一個站便到達 Aberdeen 及 Richmond Centre，可直達溫哥華國際機場及溫哥華市中心。溫哥華的 Skytrain 天車地鐵規劃是現時全加國最完善的，住客就算沒有駕車都可在短時間來往大溫哥華各地，如二埠（新西敏市）、本拿比、高貴林、素里等，都能在 20多分鐘到達，有時比私家車更方便。

列治文港人商場林立，集中在項目步行距離，因此該區被列治文旅遊局定名為「黃金村」（Golden Village）。步行或乘坐天車地鐵一個站，便可到達港人商場時代坊、統一廣場、百家店、和八佰伴中心等，吃喝玩樂都能舉步到達。另外，項目也鄰近傳統西方人商場，如 Richmond Centre 列治文中心和蘭斯登 Lansdowne Mall 購物中心就在屋苑項目的對面街。至於教育方面，項目鄰近兩間大學，Kwantlen Polytechnic University及 Trinity Western University。鄰近排行 11/251的名校 Richmond Christian，20 分鐘更可到達 UBC 大學 。

溫哥華 Richmond 列治文核心地段

Lansdowne 全新大型綜合社區及西區 QE PARK

Townhouses 及 Condos展銷會

‧首期港幣18 餘萬元起

‧送香港加拿大來回機票

‧送「獨家」展銷折扣 只限康榮買家

‧特選單位送一至兩個車位

‧樓底高達 10 呎

‧送頂級家庭電器

‧提供罕有獨立兩層式 Townhouses

‧送意大利廚櫃組合及實木地板

‧全新項目 最靚坐向單位在手

‧即揀即買 不用抽籤

溫哥華西區大型公園旁名校網項目

項目最獨特的賣點是地點，位於溫哥華西區頂級尊貴地段，27 街與 Cambie 甘比街交界，130畝大型 Queen Elizabeth 伊利沙伯皇后公園旁。項目以混凝土（石屎）建築，由獨立兩層式 Townhouses 及 Condos 組成，提供一房、兩房至三房單位，每個單位室內用料優質，包括石英櫃面、高級意大利品牌廚櫃，送頂級品牌 Miele 家庭電器，所有單位設有中央冷暖氣系統及特大露台，部分單位更罕有的瞭望 QE 公園及群山景觀。另外，頂層 Penthouse 特色單位附送天台，室內設有樓梯直達。

項目由著名建築團隊 ITC 興建，是溫哥華現時最新低密度豪宅， 特選單位送一至兩個車位，提供2至10年保養，首期港幣 19 餘萬元起，送獨家折扣優惠。康榮國際香港獨家代埋，最靚單位在手即揀即買，保證與加拿大同價及提供更多優惠。

豪宅地段 交通學校購物齊備

溫哥華西區 Townhouses & Condos 項目位處交通便利的溫哥華西區的豪宅地段，步行 2 分鐘可達 King Edward 地鐵站，由該站前往Vancouver Downtown 只需 6 分鐘、9 分鐘到列治文、10 分鐘直達機場。區內更有巴士直達其他城市，10 分鐘到達（UBC）卑詩哥倫比亞大學，交通四通八達。

項目更坐落世界頂級名校網地段，10分鐘內可到達有約80,000個師生的溫哥華第一大國際級學院 UBC 大學，區內更有多間著名學校及Langara 專上學院。中學及小學選擇方面，溫西的York House 學院、Crofton House 學院、Little Flower 學院 、St. George's 學院及Corpus Christi 學院都是溫哥華排名第一。而Lord Byng 及 Sir Winston Churchill、Eric Hamber Secondary 公立學院更是溫哥華數一數二的學府。

區內著名的高級購物商場Oakridge Centre距離項目僅9 分鐘步行，商場現正進行翻新工程，並投放加幣 50億元擴建，多個國際高端品牌及高級食府進駐，並設有商業中心，將創造 3,000 多個工作職位，而全溫哥華最大的蘋果旗艦店亦將在此開設，即將成為溫哥華第二個市中心。 此外，5 分鐘可達的 Marine Gateway 商場，內有 T&T 大統華超級市場、皇延海鮮酒家、多間餐廳、銀行、藥房、大型健身中心、Cineplex 戲院、咖啡店、牙醫及眼醫診所等，社區設施非常豐富。

溫哥華 Richmond 列治文 核心地段

Lansdowne 全新大型綜合社區屋苑項目

香港獨家發售展銷會

同場推介溫哥華西區伊利沙伯皇后公園Townhouses及Condos

日期：1月22及23日（星期六及日）

時間：下午12 時至晚上6時

地點：康榮國際集團展銷廳 - 銅鑼灣軒尼詩道458至468號金聯商業中心22樓全層

查詢：9828 9959（歡迎來電登記）

Whatsapp：6051 3102

Email：info@HongWin.com.hk

註：為保障我們的客戶， 接近2,000平方呎的展銷會期間將採取一系列防疫措施，並全以一對一獨立房間諮詢及講解。康榮國際會為所有進出人士量度體溫及消毒，場內會定時清潔及消毒為保證客戶安心放心。