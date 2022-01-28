《買英國樓100問》李丹翔：冀供入門 了解當地概況

買英國樓在近年成為熱話，更是不少港人移居或投資的選擇。不過很多香港人只有「一腔熱誠」，既未曾踏足英國，也對買英國樓所知有限，只是道聽塗說或在網上搜尋片面資訊，結果問題愈來愈多，未能得到實際答案。FMI至匯投資行政總裁及合夥人李丹翔（Amous）有見及此，特別推出《買英國樓100問》一書，為準買家提供最「貼地」的答案及建議，由大家最常問到的英國地區選擇、買樓前準備、買樓流程、買樓後的交稅及出租事宜，以至買樓陷阱都逐一解答，給買家基礎認知，掌握買英國樓的正確途徑。

為何出版此書？有甚麼內容？且讓李丹翔親自回答。

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

Presented by：WAW Creation

問：為何出版此書？

Amous：寫這本書的最大推動力是因為近年看到香港買家對買英國樓一知半解，甚至完全不熟悉，不知從何入手。我對此書是否大賣並不在乎，反正不會致富。但可作為自己從事地產代理二十多年的里程碑，坦蕩蕩跟大家分享經驗。這本書未必是最好的，但起碼做到一個概括，幫助買家及同行新人有更清晰的方向。希望此書可作為「指南」或「天書」，就像旅遊書，當要到陌生地方時，知道大概的途徑，要做甚麼。

問：這本書有甚麼內容？

Amous：這本書分為五章，有100個問題，但當中有些問題又分拆出很多細節，所以實際解答了超過100個問題。然而這100問都是作為買家有需要及應該要了解的資訊。此書給大家概括了解英國，例如拆解Location、買賣前後的注意事項、以及買樓陷阱等，給買家有心理準備。

最喜歡「買樓前問多啲」

問：你最喜歡哪個章節？

Amous：此書第一章覆蓋Location，但我最喜歡第二章，因為主題是「買樓前問多啲」，是這兩年我和我的團隊聽到最多客人提出的問題，當中的內容很需要個人分析及經驗，所以這篇也有最多個人「貼士」。而最難的部分是實務資訊，例如貸款、各區樓價等，因為資料敏感又多變化，所以每個數字及資料都最少要檢查五次！

問：如何保持資料與時並進？

Amous：這本書已將我所知及經驗分享，但因應資訊不斷轉變，書內加入QR Code及網址，以即時了解最新稅務、政策及樓價變動。我不是稅務專家，每個人的稅務問題亦如個人身體狀況而各有不同。所以書中內容不是拆解每個人的稅務問題，而是給買家知道，最基本需要注意及處理的稅務問題。

內容一定「真」

問：會否擔心別人抄襲？

Amous：很多人問我，為何不擔心被人抄襲。我認為他們「抄」正確資訊，總好過抄錯誤資訊。現在很多人在網上搜尋資料，但網上資料繁多，不夠膽說我是最準，但夠膽說我是最真，起碼將我所知的都說出來了。所以我覺得此書可以是買家及行家的「開始」，我的出發點是幫助客人從零開始掌握基本知識，或許往後有人寫得更好！

問：如何平衡大眾置業願望？

Amous：我是一個坦蕩蕩的人，但始終會有人對內容有所意見。就如我喜歡或不喜歡某個地方，這是我的個人觀點，你可以不喜歡，但起碼是我喜歡，這些平衡是最難拿捏。但細想下覺得不用想太多，這是我的書，只要對得起自己就好，因為不可能滿足所有人。

個人感受

問：出版此書有何感受？

Amous：初入行時沒有人教我如何賣英國樓，互聯網又不夠「發達」，主要靠問人及自己學習，逐步學習累積，就算稅務及匯率都要親手計算，沒有「網上計算機」。現在的人都很幸福，我也很希望自己入行時有這類書可以「陪伴自己」、「幫助自己」。沒想到經過二十多年，自己會出版此書。

2022年英國物業依然看俏

英國樓市去年在印花稅假期及BNO移民措施帶動下，成為環球市場的焦點；據市場統計資料顯示，整體樓價上升約10%。李丹翔預測2022年英國樓市繼續向好，倫敦的Apartment將會回勇 ，加上「三低一高」的優勢，想買英國樓，現在仍然是入市時機。