多倫多北約克市中心Plaza on Yonge 地鐵沿線全新豪宅 首期港幣19萬元起

便捷到達三間大學U of T多倫多大學、Ryerson懷雅遜大學及York約克大學。

北約克市中心全新豪宅項目Plaza on Yonge,坐落於Youge & Finch交界,距離Finch地鐵總站僅5分鐘步程。

多倫多是全加拿大最輕易找工作的城市,因為有全北美第二大金融體系,也是高科技專才及大公司開發的首個選擇城市,教育及醫療都是排行加拿大東岸第一位,所以吸納了許多新移民到多倫多生活。而多倫多的「北約克 North York」是許多香港人選擇聚居或先投資收租後自住的地區。康榮國際帶來北約克市中心地鐵沿線全新豪宅項目Plaza on Yonge,項目由多倫多2020年最佳發展商PLAZA CORP傾力發展,坐落於 Youge & Finch 交界,步行5 分鐘可達Finch 地鐵總站,方便穿梭多倫多不同地段。項目其中亮點是提供 Condos 住宅及兩層複式混凝土建築 Townhouses聯排別墅,現提供 VVIP 內部認購價,設有1至3單位選擇,全部適合投資收租、準備移民或回流自住人士,並奉送獨家全年包租保證及香港加拿大來回機票。有興趣人士,歡迎立即聯絡或本周末親臨銅鑼灣康榮國際展銷廳了解更多。

北約克是大多倫多正中心點,到各個城市都非常方便,如Downtown市中心、萬錦市、列治文山、旺市及密西沙加,都只需大約10至15分鐘車程,交通四通八達。北約克也是傳統港人社區,有許多優質港人集結於此。

地鐵沿線 交通四通八達

多倫多北約克市中心地鐵沿線全新豪宅項目Plaza on Yonge坐落於Youge & Finch港人熱愛地段,多倫多的正中心點。步行5 分鐘可達 GO Station 及 Finch Station 地鐵站,方便直達多倫多金融中心及多個商場,亦便捷到達三間大學 U of T 多倫多大學、Ryerson 懷雅遜大學及 York 約克大學。 地鐵線現正計劃延長伸展,將來乘地鐵也可直達萬錦市及列治文山,非常方便。

Plaza on Yonge周邊配套豐富,5 分鐘範圍有超過 120 間美食選擇,無論中式、港式、打邊爐、串燒、日本壽司、韓國燒烤、越南粉、泰國菜、意大利菜及美式餐廳,以至珍珠奶茶店及蛋糕店均應有盡有。

項目鄰近 North York 北約克商業中心、市政廳及政府大樓。附近有多個公園,鄰近Bayview Village 及 Yorkdale Mall。通過Highway 401、407、404、DVP 高速幹線公路更方便穿梭大多倫多各處,例如萬錦市、列治文山、國際機場、金融中心及四間大學,真正四通八達。

獨家展銷優惠

‧首期港幣19 萬元起 項目可貸款

‧獨家 VVIP 內部認購價

‧送首年包租保証

‧送高級家庭電器

‧送延長分期付款優惠

‧保證與加拿大同價及提供更多優惠

‧收樓前可轉手(摸貨)

‧獨家單位在手 即揀即買 不用抽籤

單位用料豪華 配套六星級會所

項目提供Condos住宅及兩層複式混凝土建築Townhouses聯排別墅,用料豪華,樓底高達9呎,大部分單位設有特大露台,送隱藏式家庭電器及石英石櫃面,兩房單位非常實用, 適合學生、回流人士及上班一族。現提供VVIP內部認購價,首期只需港元19萬元起,送獨家全年包租保證,送香港加拿大來回機票。

項目提供24小時禮賓服務、華麗大堂及兩層六星級會所,設施包括配備廚房的派對室、游泳池、電影院、會議室、專業健身中心、瑜珈室、男/女更衣室、高級 Co-work 共享工作空間、工作室、兒童遊樂室及設有燒烤區的優美園藝戶外庭園等。

多倫多三大頂尖發展商PLAZA CORP

PLAZA CORP是大多倫多三大發展商之一,由猶太人家族經營,進駐加國已近 40 年,行內聲譽優秀,質量達到全多倫多頂尖之列,曾於2018及2020年榮獲 Tarion 監管機構頒發最佳發展商之美譽。過去10年所有購買Plaza項目的買家都有投資獲利,反映出 Plaza 的用料、選擇的地點及合理的價錢,往往令到買家安心滿意。康榮國際集團和發展商有良好關係,更多次榮獲 PLAZA CORP 最佳海外銷售代理,現時已得發展商所有項目的香港獨家代理。

康榮國際展銷提供專業及全面分析

康榮國際集團有限公司主力向港人推介加拿大樓盤,集團成員持有香港 EAA 及加拿大地產牌照,每年得到發展商多個獎項,曾接受加拿大地產的專業訓練,對當地有豐富認識,所以不論新樓、樓花轉讓、二手樓買賣、租務、收樓費用、按揭資訊、物業稅務、當地市場狀況、地產最新資訊和將來要注意事項等,康榮國際團隊都能提供,是真正的加拿大樓房專家。

多倫多 North York 北約克市中心

Yonge & Finch 地鐵沿線全新豪宅項目Plaza on Yonge香港獨家發售展銷會

日期:1月29及30日(星期六及日)

時間:中午 12 時至晚上 6 時

地點:康榮國際集團展銷廳 - 銅鑼灣 軒尼詩道 458至468號金聯商業中心22樓全層

查詢:9828 9959

Whatsapp:6051 3102

Email:info@HongWin.com.hk(請來電預約登記,歡迎地產同業合作及參與)

註:為保障客戶,接近2,000平方呎的展銷會期間將採取一系列防疫措施,並全以一對一獨立房間諮詢及講解。康榮國際會為所有進出人士量度體溫及消毒,場內會定時清潔及消毒為保證客戶安心放心。