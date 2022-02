李丹翔《買英國樓100問》 置業「天書」 疑難解答

面對量化寬鬆「印銀紙」及低息環境,加上移民政策利好,不少港人都考慮買英國樓作為自用及投資之用。然而,買樓前大家要知道,英國幅員遼闊,多達309區;要在當中找到心儀地區已經非常困難,還要考慮買一手樓或二手樓,買House或Apartment,買英國樓有甚麼程序和費用,如何申請按揭、如何出租、如何交稅、遇到租霸怎樣辦?問題實在數之不盡!

有見近年香港買家對買英國樓一知半解,甚至完全不熟悉。李丹翔(Amous)特別推出《買英國樓100問》解答買家各種疑問,他希望此書可作為「指南」或「天書」,就像旅遊書,當去到陌生地方時,起碼知道大概的途徑。

五大章節 拆解買家常見疑問

第一章:英國睇區搵樓

Location!Location!Location!

買樓地區最重要。不過英國地大物博,要在當中找到一個合適的地區又談何容易。有哪些區值得注意?每一區又有甚麼特色?第一章先教大家分區、分區號,由倫敦核心講到核心外圍,帶讀者逐一了解。

第二章:買樓前問多啲

買樓不是買棵菜,以為在香港有買樓經驗,買英國樓也一樣?

其實,買英國樓必須要知道自己的真正需要和用途,在了解各種買樓要求、限制及費用後,才可以精明「落注」。第二章分享了投資或自住、一手樓或二手樓、House或Apartment等不同抉擇比較;暢談物業對寵物及住屋人數限制;還有律師及代理等開支收費等。當中更有李丹翔的經驗分享,給讀者在買樓前有充分考慮。

第三章:買樓後問清楚

決定買樓,應該用個人名義或公司名義好?想轉名、加名或摸貨可以嗎?近年英國維持低息環境,很多業主也想申請英國物業按揭,減少現金支出,但對於揀選銀行、遞交申請文件及個人信貸記錄等都存有不少疑問,擔心不符合資格令按揭申請被拒。

第三章不單解答了以上種種問題,更詳列了申請英國物業按揭的程序,分享現時的按揭成數、利率、年期、文件及條件等,幫助買家在申請按揭時更有把握。

第四章:收樓後就冇問題?

英國物業有穩定的租金回報,無論是投資出租或在自用前出租物業皆適宜,但作為海外買家,要將海外物業放租,難免會擔心監管困難及遇到租霸。第四章教讀者妥善處理收樓及出租的各項事宜,了解租客需要,學懂保障業主權益,將租金收入「袋袋平安」。

第五章:買樓陷阱必須知

很多人覺得買海外樓就如「隔山買牛」,很容易跌入陷阱,又擔心買到「爛尾樓」弄至血本無歸。要知道如何避免爛尾樓,認識回購、租金保證及集體投資計劃的銷售手法,遇到問題又如何追討?第五章教讀者分辨陷阱,趨吉避凶!

Amous提提你:

‧投資最重要得到可觀回報,千萬不要跟物業談戀愛。

‧如果以投資為目的,應該買第一期,若是自住為目的就可能會買第二、三期,既享受部分落成設施及樓價升幅,又不用付出很高的價錢來購買。

‧香港人喜歡向南樓,冬暖夏涼,但英國長年天氣凍,所以物業向東或向西,會更受租客喜愛。

‧購買由公司持有的物業,雖可以節省印花稅,但隨時會變成買入公司債務,結果得不償失。

‧沒有業權的物業、學生宿舍、車位、貨倉等都不能貸款,但車位連物業則可一併申請貸款。

‧要留意合約,某些翻新項目只當作裝修,不獲HNBC的10%保障。

‧Full management service較適合香港人,因有任何租務問題,也不用自己煩惱。

‧一般新樓都有EPC(能源表現證明書),EPC太低會影響出租及樓價。

‧慳稅最重要是保留單據。

‧選擇可靠的發展商及代理公司,是避免遇到爛尾樓的方法之一。

分享出書感受 暢論今年英國樓趨勢

李丹翔(Amous)的第二本著作《買英國樓100問》已經面世,正好為一眾有意在英國購置的港人提供最「貼地」的答案及建議,務求讀者可以增強基礎認知、掌握買英國樓的正確途徑。

時機未過 尋寶有望

《買英國樓100問》分為五大章節,無論是常見的英國地區選擇、買樓前準備、買樓流程、以至買樓後的交稅及出租事宜,甚至買樓陷阱都「一網打盡」。李丹翔在分享會中特別建議大家先看第二章「買樓前問多?」,因為這個章節等同旅遊天書的準備篇。

同時他亦提醒一眾讀者,雖然去年英國樓已升了不少,但其實仍屬於「三低一高」的階段,良機猶在,仍有尋寶的空間和區域。