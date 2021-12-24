培育人才「產教融合 校企共育」—— 職業學院教師呂志剛

隨著大灣區建設加速，各行各業求才若渴。據廣東省人社廳最新發布的《粵港澳大灣區（內地）急需緊缺人才目錄》顯示，未來3年至5年企業對技能人才的需求最大，佔需求總量的近五成，其次為專業技術人才和管理人才。由此可見，職業專才教育和高等教育將更受重視。

採訪：駱丹

編輯：鄭會強

製作：WAW Creation

當年輕人像潮水一樣湧向北上廣深的時候，80後呂志剛卻逆着人潮來到廣東清遠，在碧桂園職業學院執起教鞭，走上三尺講台，一眨眼便七年了。

憶當年，呂志剛從蘭州理工大學建築與土木工程專業碩士畢業，放棄在北方發展的機會，決心來到清遠，除了自己看好珠三角前景廣闊之外，還因為這是一所慈善學校，拥有「產教融合，校企共育」的人才培養模式。他坦言：「我也是出身農村，在這裏工作可以幫助更多的學生和家庭，很有意義。」

專業技能是第一競爭力

當時，教學樓尚未竣工，呂志剛要在樣板房辦公。

學院迎來的第一批新生，也是呂志剛的第一屆學生，故而令他印象深刻。「學生都來自貧困家庭，經濟條件有限，他們剛來的時候說話聲音都不夠洪亮，明顯缺乏自信心。」為了讓學生們自信起來，呂志剛格外注重培養他們的專業技能，「這是第一競爭力。」

如果有學生學習進度較慢，「我讓他們有空的時候來找我單獨輔導，直到掌握為止。」古語有云：授人以魚，不如授人以漁。培養學生的自學和自己解決問題的能力，向來是呂志剛的教學重心。

教學模式三段遞進

在碧桂園職業學院，「產教融合，校企共育」的人才培養模式和三段遞進的教學模式是兩大特色。以呂志剛所授的測量課為例，課程設置分為三個階段，第一階段夯實基礎，一共三個學期，包括公共課和基礎課，要求學生掌握測量原理和基礎測量儀器的應用；第二階段強化訓練，用一學期的實踐學習强化崗位技能，學會使用最先進的測量儀器和軟件；第三階段共兩個學期，根據專業方向進入碧桂園進行教學實踐培養，在具體崗位上由企業指導老師一對一教學。「第三年的實踐模式正是我們學校的特色，不僅能培養熟練的技術人才，有的學生畢業可以直接勝任主管。」呂志剛說道。

實踐階段分為兩部分，第一部分是原級崗，從施工員做起；第二部分是見習主管崗，為做一線企業管理幹部做準備。在這一年中，學校每隔兩個月會組織一次集中授課，將學生在實踐中遇到的問題、尚未掌握的知識和欠缺的技能整理成專題，跟進補充教學。

理論聯繫實踐

呂志剛深知實踐能力的重要，對自己更嚴格要求， 他利用暑假到企業掛職鍛煉，以提高自身的實踐技能。也因此，在課堂教學中，他注重讓學生理論聯繫實踐，曾結合校內二期宿舍工程，帶學生到工程現場實地考察，將建築工程測量課程的相關內容講解得更透徹。

作為工程技術人員，表達能力、組織協調能力等綜合素質也很重要。呂志剛指，參加比賽是訓練學生綜合能力的重要途徑。他分享自己讀書時參加大量比賽的體會，有了學校的鼓勵和支持，他每年都會帶學生參加省級、國家級的專業技能大賽，並取得優異的成績。

參加比賽 提升綜合能力

「在過程中會遇到難題，比如測量比賽重視細節，要速度和精度俱佳，學生必須要付出很多努力。」呂志剛認為，比結果更重要的是過程，透過比賽，學生學習了知識，鍛鍊了創業創新能力，對日後求職會很有幫助。

呂志剛教過五百多位學生，每年都會有畢業生回來找他聊一聊工作和生活的近況，相熟的學生稱他「剛哥」。他發現，走出校園，碧桂園職業學院的學生無論在專業技能，還是為人處事上，都很有競爭力，「我們的學生更願意從一線做起，吃苦耐勞。」

經過三年的學習，走出校園的學生們的面貌煥然一新。身為教師，令呂志剛感到驕傲的時刻，永遠是看着學生成長、成熟時。「每次和學生一起站在領獎台，每次看着自己培養的學生走向社會，我都非常有感觸，所有的付出，馬上要開花結果了。」

廣東碧桂園職業學院

廣東碧桂園職業學院是一所民辦全日制普通高等學校，自2014年辦學至2021年9月，學院累計招生3,955人，其中貧困家庭學子2459人。通過與碧桂園集團資源共享、產教融合的創新突破，構建了「校企共育三段遞進」人才培養新模式。在智能建造、智慧管理、學前教育等領域，已培養出1,855名畢業生，他們的初次就業率達100%，超過76%的學生一畢業即成為企業基層一線管理幹部或技術骨幹。畢業生在世界500強企業就業人數佔比排名全國第五，在廣東省高職院校中排名第一。剛剛踏入職場的2021年畢業生的平均月薪超過六千元（人民幣，下同）。

廣東碧桂園職業學院是由國強公益基金會榮譽會長、碧桂園集團董事會主席楊國強及聯席主席楊惠妍捐資4.5億元創辦，立志辦成全國最好的職業學院。

呂志剛說：「職院是因為楊國強先生的大愛而建立起來的，我們每個老師都只是發揮自己的小愛，希望學生學有所成，能讓自己的家庭脫貧致富。」