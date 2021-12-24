明年DSE考生可3月報名內地高校

內地教育部早前公布了2022／23學年內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃具體安排，據了解，參與該計劃的內地高等院校增至129間，分布21個省市及自治區，包括著名的北京大學及清華大學。明年的DSE考生若有意參加計劃，可於明年3月登入指定網站報名。

根據「2022年內地高校招收香港中學文憑考試學生辦法」，持有香港永久性居民身份證或非永久性身份證、港澳居民來往內地通行證或港澳居民居住證（有效期內），並參加當年香港中學文憑考試（HKDSE）的考生均可報名。

據中國教育留學交流（香港）中心6月公布，今年52,131名文憑試考生中，有4,783人報名了內地高校文憑試招生，較去年增長19.7%，在整體文憑試考生中佔9.17%，較去年增加1.6%，兩個數字都創10年新高。

報名方式及時間

報名分為網上報名和網上確認兩個階段。考生需在2022年3月1日至31日期間登錄招收香港中學文憑考試學生網上報名系統進行報名。報名時考生須按照要求輸入報考基本資訊（考生資料、監護人、就讀學校、報考志願等），上傳電子照片、相關身份證件，並填寫獲獎經歷、個人經歷及學習證明材料等內容。考生可於明年4月10日前登錄報名系統查看報名審核結果。審核未通過的考生，應在4月16日前按照系統提示更正有關資訊，再次提交審核，並在4月23日前查詢審核結果。所有通過審核的考生須在4月30日前向中國教育留學交流（香港）中心繳付報名費用港幣460元，並上傳繳費憑證至報名系統（繳費方式見報名系統公告）。

中國教育留學交流（香港）中心將於5月15日前通過系統公佈繳費及報名確認結果。考生應於6月15日前上傳學生學習概覽至報名系統，以供高校招生時參考。至於校長推薦計畫表格及相關檔，需由考生所在中學於6月15日前上傳至網上報名系統，逾期不予受理。

此外，考生在網上預報名時須填報志願。每位元考生按自己的報讀意願順序可填報4所高校，每所高校可填報4個專業志願。考生可在4月30日前修改志願，逾期不得修改。

面試及錄取

招生高校可根據本校招生要求對考生進行面試，面試工作須在錄取開始前完成，面試具體時間及地點由招生高校確定。

至於錄取方面，其最低錄取標準是：除校長推薦計畫的考生和報考藝術體育類專業的考生外，最低錄取標準為「3、3、2、2 」，即參加香港中學文憑考試的中國語文科、英國語文科達到第3級及以上，數學科、通識教育科達到第2級及以上。校長推薦計畫的考生最低錄取標準為四門核心科目的分數之和須為10分以上，且任何一門科目的分數不得低於2分。校長推薦名額為每校8名。

除四門核心科目外，招生高校亦可根據不同專業要求指定不同選修科目或非指定選修科目，明確考生需達到的水準（如指定一至兩門選修科目成績需達到何種級別以上）。也就是說，招生高校可結合實際情況制訂具體錄取規則。

有關部門會每年7月組織錄取工作，香港考試評核局會在7月中旬將考生成績及時傳送至聯招辦。聯招辦7月下旬將達到最低錄取標準的考生報考資訊按照考生志願順序投至考生所報讀的高校，招生高校通過網上錄取系統確定擬錄取名單並提交至聯招辦，由聯招辦核准備案。

（資料來源：https://www.edb.gov.hk/ 及 http://www.moe.gov.cn/）

2022/23學年內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃（廣東省）參與院校名單

中山大學

暨南大學

廣東工業大學

汕頭大學

肇慶學院

廣東外語外貿大學

南方醫科大學

韶關學院

廣東金融學院

星海音樂學院

廣州大學

廣東海洋大學

深圳大學

廣州中醫藥大學

廣東財經大學

華南師範大學

廣州美術學院

廣東醫科大學

華南理工大學

廣州醫科大學

廣東藥科大學