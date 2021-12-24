競聘成功的2020年畢業生曾家輝

就業是對學校和學生三年來的成果驗收，碧桂園職業學院創造性將畢業答辯與崗位競聘相結合，由企業和學校共同參與，通過答辯的畢業生可以直接入職。2020年畢業生曾家輝就在畢業前成功競聘，目前在廣東博嘉拓建築科技有限公司任高級施工員，主要負責跟進現場施工安全、質量、進度的管理與協調。

企業實踐：學習與工作並重

在校期間，曾家輝在廣東博智林機器人有限公司進行企業實踐，其間有企業導師指導曾家輝的日常學習，以雙重身份完成學習與工作雙重任務。當時他和正式員工一樣上下班，完成機器人應用工作；同時又以學生身份虛心學習，努力汲取實踐知識。

經過一段時間的實踐工作後，曾家輝對項目的工作環境、管理模式、組織結構和規章制度有了較深刻的了解。「現場是一個極其考驗一個人能力的地方，不光是對技術的掌握，更體現在對整個施工現場的管理和協調，尤其是在很多工序交叉的時候，更要處理好相關事宜來避免不必要的麻煩。」曾家輝說，這些是在實踐工作中積累的寶貴經驗。

碧桂園職業學院採用的校企聯合培養模式優勢明顯，一方面，令溝通過程更加順利，也可以為學生提供更多就業資源。另一方面，令學生很快融入企業，企業也比較了解和信任學生。