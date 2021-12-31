滲入流行音樂 傳承弘揚粵曲文化展新姿

國家一級演員、非遺粵劇代表性傳承人小神鷹（居中），廣東省曲藝家協會副主席陳玲玉（左五），廣東省曲藝家協會副主席何萍（左三），廣東廣播電視台珠江經濟台（南方生活廣播）副總監鍾翠萍（左一），著名粵劇表演藝術家郭鳳女（右四）、曾慧（右一）為銅獎獲得者頒獎。

廣東省戲劇家協會主席丁凡（左五）、廣東廣播電視台珠江經濟台（南方生活廣播）總監趙澤民（右四）、羊城交通廣播（城市之聲）總監陸敏華（左三）、廣東省珠江廣播電視廣告有限公司總經理王雲（左一）、廣東省曲藝家協會專職副主席宋梟楠（右一）、廣東省流行音樂協會副主席高翔（右六）為銀獎獲得者頒獎。

文化是生活的一部分，不可或缺。

前景秀麗、潛力可觀的大灣區，文化又怎會缺席？

粵港澳大灣區，並非憑空出世，文化底蘊同樣深厚，粵劇粵曲便是重要的一分子。新時代新氣象，粵曲的推廣宣揚，當然不可「一本通書睇到老」。「全球微粵曲大賽第三屆作品創作賽」的舉行，根據主辦單位表示，正是為了推進粵港澳大灣區文化建設，體現優秀文化的時代價值。

製作：WAW Creation

事實上，「唱粵韻、贊粵韻」，大灣區文化互聯互通，同根同源，粵劇曲藝更被視為連接粵港澳大灣區文化交融的紐帶，傳承和發展備受關注。在2009年，粵劇已正式被聯合國教育、科學及文化(教科文)組織批准列入《人類非物質文化遺產代表作名錄》，亦是香港首項世界非物質文化遺產。

「全球微粵曲大賽第三屆作品創作賽」由廣東廣播電視台珠江經濟台等粵港澳大灣區多家單位主辦，據知有超過140首原創作品參賽，並經近8個月的角逐，決出了最終的30強名單，共計金獎3首、銀獎5首、銅獎7首、優秀獎15首。

15首微粵曲新作 頒獎典禮公演

頒獎典禮在12月15日舉行，由於適逢珠江經濟台開播35周年，亦成就一場粵劇曲藝界的文化盛典。據主辦單位表示，自2018年全球微粵曲大賽作品創作賽創立至今，已湧現了一批充滿時代氣息、反映新時代新成就的微粵曲精品，多首作品為大眾廣為傳唱，傳統粵曲與流行音樂相融合的創新形式也受到各界好評。據了解，今年還收到了美國、越南等地的參賽作品，使得賽事真正邁向國際化。

此外，為隆重其事，頒獎典禮開創性地使用了三層式舞台，通過舞台的旋轉銜接，精彩節目接連呈現，不僅令晚會一氣呵成，同時也為全球的粵曲愛好者帶來了一場高水準的視聽盛宴。

在典禮中公開展演的15首微粵曲新作中，有感古思今、充滿哲理的《嚮•月》《大潮》，也有傳唱經典故事的《梨園蝶雙飛》《花木蘭》，更有歌頌山河風貌和發展的《砥礪前行創輝煌》《一灣新粵》《紅船頌》《活力永慶坊》《歡歌頌橫琴》……可以說，從脫貧攻堅到全面小康，從嶺南勝景到時代抒懷，首首都富有時代氣息。

金獎3首 有歷史有穿越有灣區新貌

金獎作品中，《梨園蝶雙飛》是一首微粵曲對唱，以當年馬師曾（飾關漢卿）、紅線女（飾朱簾秀）主演的《關漢卿》為素材，展現了劇中關漢卿和朱簾秀目睹貪官污吏草菅人命，毅然共勉編演《竇娥冤》，公演後遭到權貴迫害，仍堅貞不屈的故事情節，這是一經典粵劇長演不衰。

至於另一首金獎作品《嚮•月》，則以李白詩句「今人不見古時月，今月曾經照古人。古人今人若流水，共看明月皆如此。」為主線展開創作，使古與今來了一次夢幻般的穿越。粵語部分以「今人」作為呈現，粵曲與京劇戲腔的跨界融合以及時空交錯的演繹手法，更好地詮釋了不同地方、不同時空的人對月的共鳴。

另一個金獎作品《一灣新粵》的主旨，則是表達山河的壯美、大灣區的嶄新風貌，抒發對粵韻文化之精妙的讚歎。這個作品在保留傳統粵韻經典特色之餘，採用電聲大樂隊編制和四管制大型交響樂編制等新穎的編曲手法，使作品呈現出蓬勃的氣勢，音樂畫面感強，聽覺上更富張力，帶來身臨其境之感，歌詞曲調朗朗上口，有利大眾傳唱。

銀銅獎12首 精彩紛陳

銀獎作品有5首，其中《大潮》以蘇東坡《八聲甘州》的「有情風萬里捲潮來」為起首，描述了大潮的壯觀景象。作品選用大喉唱法，先聲奪人；以「秋水龍吟」、「鐵血丹心」等曲目來體現磅礴氣勢，尤其是結尾所用的「鐵血丹心」是現代流行音樂，易於體現時代性，旋律節奏符合年輕人審美。

另一首銀獎作品《活力永慶坊》，則描述了永慶坊的景象：麻石舊巷，泮塘荷香；一灣溪水綠，兩岸荔枝紅。西關永慶坊處處印刻著嶺南文化的印記。作品讚頌了當代廣州的建設者們，他們用包容的胸襟，藝術的手法，人文的精神，把永慶坊的歷史和現代融合得相得益彰、熠熠生輝。

至於7首銅獎，同樣精彩紛陳，諸如《廣州塔登高》，所描述的是羊城名片廣州塔，以嶺南少女柔和美麗的形象，纖纖靈動的蠻腰，向世界展示現代廣州的風姿。至於《紅棉頌》則是回顧村口橋頭一棵古老木棉，擬人化地描寫其親身親歷所遇所感。作者用優美旋律為重新填上粵語歌詞，名譜作新唱，採用豐富的曲牌調子，立體地渲染了唱腔情感。

此外，《歡歌頌橫琴》所描繪的是灣區明珠——橫琴，表達人人都想做建設橫琴「弄潮兒」的中心思想。曲中用的小曲有抒情的「秋水伊人」、輕快的「鸞鳳和鳴」，最後以耳熟能詳的「平湖秋月」對主題進行概括。

作為傳統粵曲與流行音樂跨界融合的創新作品，這些短小精美而又充滿時代氣息的微粵曲，相信可以吸引年輕一代對傳統文化藝術的關注，同時亦可為粵曲在新時代積極探索發展空間。

（圖片及資料：廣東廣播電視台珠江經濟台）