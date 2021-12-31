樓盤點睛：大灣區珠海樓盤推介

大灣區珠海

華發廣場（2期）- 橫琴灣 享億萬級景觀資源

作為粵澳合作的橋頭堡，橫琴劍指「下一個澳門」，是實現澳門經濟多元化發展的新高地。產業上，粵澳合作產業園和橫琴·澳門大學產學研示範基地的建設，政策上鼓勵澳門企業跨境辦公，推出醫療、教育等跨境民生合作新舉措...... 「琴澳一體化」逐步走向現實。

珠機城軌一期已開通，目前拱北至橫琴大大縮短至半小時內，對接港珠澳大橋更是約45分鐘即可開啟港珠澳同城生活。由於珠機城軌二期已開工建設，待全線貫通後，橫琴將直接串聯起西部空港經濟圈。此外，金琴快線則打通了橫琴與珠海主城區的快速化通行，甚至向北可連深中通道；緊湊而強悍的交通網絡骨架，構築起灣區超級樞紐，讓蝶變在即的橫琴，潛力爆發後仍有充足的後勁前行。

華發廣場（2期）的橫琴灣與澳門直線距離只有約180米，佔位橫琴金融島望澳首排，距離橫琴口岸約3公里的黃金交匯點，約5分鐘已可直達橫琴口岸，同時鄰近珠機輕軌橫琴北站。

項目位於珠海橫琴金融島內西則，佔地約9萬平方米，總建面約33.4萬平方米，緊鄰環河景觀帶，無遮擋俯瞰一線灣景、澳門景無縫連接河灣公園，對標廣州海心沙公園，超高綠化率，擁城市綠肺、運動休閒等功能。

同時，項目打造的園林，抬高約5.5米，使3樓即可擁有普通住宅5樓視野，確保一戶一景；俯瞰1公里絕版灣景、澳門景。而圍合式綠化佈局，除強化視覺、遮陰效果，還可逐步減弱噪音，強化私密性。以國際化泳池為中心打造中心花園，延展出中心景觀軸，步移景異。

橫琴灣是金融島CBD旁難得一見的低密住區，坐擁一線海景，俯瞰兩江四岸地標群集，對望橫琴金融島國際金融中心（IFC）、澳門塔、賽馬場、千億金光大道等盛景，廣受市場重視。

華發廣場（2期）-橫琴灣

地址：珠海橫琴金融島

開發商：華發集團

總伙數：1,600伙

單位間隔：2房至4房高層（2梯3伙，2梯2伙）

在售面積：約108-240平方米

售價：人民幣50,000元/平方米起

產權年限：70年普通住宅

交樓時間：約2022年12月30日前

香港代理：奧迪置業

查詢：9561 6733