市場信息：深圳5新盤上市 1開盤售罄

網簽資料顯示，深圳上周全市新房住宅共成交795套，環比上升2.4%；以面積計為84,027平方米，環比上升6.1%。此外，根據深圳中原研究中心資料，上周有6項目獲批，5項目入市；其中一個開盤售罄。臨近年底，可見開發商推盤意願較高，市場供應料可保持在較高水準，成交有望延續回升走勢。

至於二手住宅方面，成交439套，環比下跌7.4%；面積共計41,022平方米，環比下降4.81%。

整體住宅月度走勢方面，截止12月26日，全市一手住宅成交3,043套，二手住宅成交1,577套。

市場有利好消息

上周的樓市利好消息不少，包括有央行和銀保監會聯合出台、關於做好重點房地產企業風險處置專案併購金融服務的通知，要求按照市場化方式出清風險推出有力舉措，一方面鼓勵央企和國企併購出險和存在困難的房企的優質專案，另一方面也希望銀行能夠積極為併購方提供併購貸，對出現風險和困難的房企不要抽貸、斷貸。另一方面，房貸利率錨定的五年期LPR保持暫時不變，現銀行淨息差處於一個歷史低點，銀行繼續降LPR的空間非常小。

臨深將對接深圳名校辦學

在12月20日，廣東省人民政府印發《廣東省新型城鎮化規劃（2021-2035年）》。預計2025年，常住人口城鎮化率達到77％；到2035年，將基本實現新型城鎮化，全省常住人口城鎮化率達到82%。全面取消除個別超大城市中心城區外的城市落戶限制，基本實現人口自由落戶。在跨界區域開展基礎教育聯合辦學試點，深莞、深惠將探索共建九年一貫制學校並共用學位等。