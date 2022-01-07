首創！碧桂園建築機器人一齊施工！

碧桂園重點發展之一的建築機器人，日前取得重大突破，達成了多個機器人可以一同施工的階段，向智能建造邁進了一大步！

碧桂園集團旗下的博智林在汕頭金平專案的建築工地上，安排了8款施工機器人、6款運輸及上料機器人，以及5款集中工作站開展「多機協同施工」作業，順利完成「端到端」智能建造生態實驗，在中國以至全球建築行業均屬首創。

編輯、製作：WAW Creation

博智林是去年12月30日在汕頭金平，首次完成「BIM+FMS+WMS+建築機器人多機施工系統」的驗收！

其實，在過去三年多時間裏，博智林一直專注於建築機器人的研發生產應用；目前有18款建築機器人已投入商業化應用，截至2021年底，累計交付各類建築機器人超730台，累計應用施工面積超700萬平方米。

當然，研發建築機器人單機設備只是第一步，必須讓工地施工像生產流水線一樣科學有序、智能協同才是艱巨的目標。所以，建築機器人多機施工系統的驗收，可見建築機器人集群效應已經顯現，而博智林產品技術的先進性，亦於實際施工中得到了進一步驗證。

就讓我們一起來看看這些機器人是如何運作的吧！

排佈施工流程「首席規劃師」——BIM協同平台

博智林自研的BIM（建築資訊模型）協同平台，能結合專案主資料，生成定制化「BIM模型地圖」，通過模型地圖給到路徑規劃系統提供機器人施工路徑。同時，BIM材料算量系统，會根據集團規則匹配商品庫後推送至BIM計畫排程系統，將施工計劃與材料用量相關聯，形成建築機器人施工工單，再下發至FMS系統。

這份「工單」，明細了機器人種類、作業時間、作業區域以及施工中所需要的材料資訊，至此，整個建築機器人施工所需的人、材、機資源資訊實現了線上策劃。

多機施工「最強大腦」——FMS系統

博智林自研的FMS（倉儲管理系統）系統接收工單後，迅速對接打通機器人APP與路徑規劃，對接WMS（倉儲管理系統）系統，實現機器人即時監控、物料下發調配，以及作業路徑即時生成的完整流程。當施工完成後，系統還能回饋工單狀況和實際用料給回上游系統，完成工單和物料的「雙閉環」，等同機器人指揮調度界的「最強大腦」。

在現場施工大屏上，即時呈現了8台機器人施工情況；管理人員可以清晰監控機器人施工狀態、作業位置、物料用量等。

首席物流官和物料管理大師——WMS系統

博智林自研的WMS系統是「首席物流官」和「物料管理大師」，可實現物流類機器人全自動調度、智能電梯自動控制、物料消耗的精確管理與資料化監控，它對工地物料消耗的管理可以精確到任一樓棟、樓層、戶型，使用了多少塗料、多少塊瓷磚。

有了它的及時指揮，攪拌站可自主及時啟動攪拌物料，確保物料第一時間保障供應。有了它的智能調度，即使是物流機器人批量出動，也不會「塞車」。有了它的排班佈局，物流機器人可以自主搭乘智能升降梯前往指定樓層，再自動返回。在工序執行的全過程中，WMS會全程即時監控物料的出庫、運輸和資料回饋，使物料資料與BIM協同平台作出的計劃相匹配，實現智慧工地物料系統「閉環」。

機器人自主作業

在各方配合下，技師協助牆磚鋪貼機器人加注瓷磚膠、上磚機器人自主完成加磚。而根據產業技師發出的指令，牆磚鋪貼機器人不到一分鐘便貼妥一塊瓷磚，動作熟練而麻利。

這些機器人們在各作業區域「忘我」投入工作時，效率和質素兼備，還會及時生產回饋工單，傳遞到計劃排程系統中，完成施工「雙閉環」。