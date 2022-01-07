樓盤點睛：大灣區珠海、惠州樓盤推介

大灣區珠海

華發琴澳新城-銀景灣 稀缺軌道上蓋物業 視野無遮擋

銀景灣是珠海十字門華發琴澳新城新一期住宅項目，項目坐落於十字門CBD，西靠黑白將軍山，東享琴澳新城最優景觀，享180度一線海景，與澳門、橫琴隔海對望。

項目所在區域將打造千億CBD、全面接軌國際，為城市精英提供國際化生活環境。目前雲集了國際會展中心、五星級酒店、總部辦公、旗艦商業、人文藝術、全齡教育六大配套。華發商都、華發中演大劇院、珠海國際會展中心、330米高的珠海中心大廈、珠海唯一超五星級國際酒店珠海瑞吉酒店都在附近。

此外，銀景灣還是華發琴澳新城最靠近主城的項目，屬於稀缺軌道上蓋物業；擁有密集、多元化交通網絡，暢聯灣區與國際。該區有灣仔、十字門輕軌站，舉步便可串聯橫琴口岸、珠海機場、澳門、廣州、深圳等區域及城市。配合港珠澳大橋、橫琴大橋、昌盛大橋，輕鬆通勤橫琴、市區與港澳。據知輕軌日後將有望與澳門輕軌連接，可坐輕軌去澳門，如深鐵、港鐵羅湖站一樣便捷，享受高效出行和物業增值雙重利好。

銀景灣是現時該區市面上難得一見的帶精裝修全向南住宅，視野開闊無遮擋，實用率高約80%。另一方面，約126米的超寬樓距，使日照時長、採光、通風、隔音等性能更突出。項目呈東南向平行排布和圍合式佈局，使每戶都能看到超大中央公園。另外，由於包裝修交樓，收樓即可入住。

據了解，項目即將推出約52-111平方米的一至四房全新產品，戶型多元化，自住、投資或不同家庭需求都可全面覆蓋；其52平方米單位是該區稀缺小戶型產品，總價低，適合首次置業年輕人，無論投資或自住均宜。

華發琴澳新城-銀景灣

地址：珠海十字門

開發商：華發集團

總伙數：1,345伙

單位間隔：1房至4房

在售面積：約52-111平方米

售價：人民幣35,000元/平方米起

產權年限：70年普通住宅

交樓時間：首批約2023年5月

香港代理：奧迪置業

查詢：9561 6733

大灣區惠州

雅居樂‧鉑琅峯花園 坐落忡愷大道旁 配套成熟

項目坐擁成熟的城市配套，有完善的12年全齡基礎教育配套、中信惠州醫院（國有三級醫院） 、全面的商業配套包括T-park時尚購物中心、匯港城、仲愷大世界、大榮購物廣場、萬信佳購物廣場及天益城購物中心六大商業體中心 。還有全齡兒童活動場地、晨運太極/歡樂球場/輕健身器械的成人活動場地、300米康環跑道、泳池、多功能草地等，可滿足生活多方面需求，盡顯城芯優勢。

區內交通配套方面，設有三城軌，包括有已通車的莞惠輕軌，三站達東莞；規劃中的深惠輕軌，半小時到深圳；以及建設中的佛莞輕軌，串聯廣州形成五城1小時黃金生活圈。兩高鐵的贛深高鐵、廣汕高鐵將陸續通行。還有多條高速公路，以湖莞高速、惠河高速、惠鹽高速形成立體交通樞紐網，實現多線選擇，未來一路暢行。此外，該區有聚焦打造「萬億級電子資訊產業集群」的核心引擎的仲愷科技產業高地加持，引入8,000多家外資企業，包括世界500強企業17家，上市及跨國企業50多家，區域經濟發展潛力備受看好。

雅居樂‧鉑琅峯花園

總佔地面積：5.54萬平方米

總建築面積：26.47萬平方米

主題商業街區：1.1萬平方米

項目總戶數：高層1,156戶

在售產品：85、95、113平方米

容積率：3.55

綠化率：30%

售價：每平方米12,800元人民幣

代理：CK創大地產

查詢：6816 8136