深圳內望：去年樓市跌宕起伏 預計今年有序復蘇

總結2021年深圳樓市，如果要用一個詞形容，那就是「跌宕起伏」。不過不管過去如何，已經過去，大家最關心的，還是明年樓市行情如何？會回暖嗎？

個人相信，最壞的情況已經過去，市場預計將慢慢恢復過來，但是需要時間，火爆行情不太可能出現，大概率是有序復蘇。因為在市場低迷的背景下，政策再加碼的概率少，反過來要全面放鬆的話，又不太可能與政策大方向背道而馳；局部或者是某些城市有所鬆動，還是有可能的。

按市場發展，因應政策對壓低房價的決心堅定不移，二手房參考價在今年往下調的可能性仍然存在。

發展商衝刺 成交量放大

深圳去年12月新房住宅全市過戶為3,665套，環比下滑35.1%；二手住宅全市過戶為2,076套，環比下滑6.1%。

12月份來到2021年最後一個月，發展商追趕目標，年前大衝刺，忙着新開盤及加推，市場氣氛有所提升，刺激新房成交量從低位反彈。雖然反彈的絕對值不算太大，但是可以成功扭轉連續多個月持續下跌的態勢，出現倒頭回升的局面，讓客戶重拾信心，對未來發展恢復希望。

由前線同事反映可見，各大項目的售樓處接待量有所上升，客戶信心恢復過來，重拾到處看房的樂趣。雖然客戶量與高峰期比較，還是有比較大的差距，但是比較前幾個月的低迷情況，已經很不錯了。

現在出來看房的客戶，大多抱着尋寶心態，想趁機撿便宜，「撈底」房價。各大專案銷售情況差異很大，雖然大市依然低迷，但是各項目呈現個別發展態勢。銷售相對火爆的專案，大都是減價幅度較大的，反映房價正是目前客戶最為關心的因素。

昔日網紅盤遇冷鋒 客戶回歸理性

此外，過去市場中的網紅項目，近期推售新的一期時，反應卻不及預期。在市場火爆時期，客戶比較關心房價升值空間，那怕房價高，只要未來繼續上升，還是可以賺取高回報。但當市場進入調整期，客戶回歸理性，買房以自住為主，不是為了炒房賺差價，所以更為關心房價高低。在當前市況大背景下，客戶情願選擇低價的普通項目，而捨棄高價的優質項目，因為理性壓倒一切，所以過去的網紅盤，放到現在卻遇冷。

二手房市場方面，新的交易系統正式上線，改變行業過去的居間模式，邁向委賣及委買的單邊代理時代。

相信大家都可以理解，要改變一個多年運作的商業模式，需要多方參與者相互配合，大家都需要時間磨合及適應，或多或少亦會進一步推低成交量。而受市場低迷氛圍所影響，業主心態亦有可能走低，願意把心中價位降低的比例亦在增加；市場現實是：除了房價以外，其他條件都比較之前的好談得多。

單邊代理出現的問題 有待磨合

單邊代理在市場低迷的時候推行，也有不少新問題出現，例如急於賣房的業主，把委賣簽給甲代理中介，但遇到有誠意客戶卻在乙代理中介手上，哪到底如何處理為宜？

把甲代理撤銷，換上乙代理，那豈不是與之前的居間做法沒有兩樣？！如果不允許撤銷委賣權，那業主想急賣也不能賣，是不是又侵犯了業主的權利？

如果硬要甲乙雙方代理合作，會不會又弄巧反拙，表面和諧，但其實有可能是互相拆台呢？這個情況，相信要時間和市場來解決和磨合，且容拭目以待。