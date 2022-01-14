疫情下港人收樓事件簿

陳生指出，有部分發展商會要求必須有公證委託文件才可代收樓，但也有發展商只需業主簽妥所提供的委託文件就可以。

中港通關剛露曙光，但因omicron變種病毒的來襲平添陰影;而自新冠疫情爆發導致中港封關以來，不少購買了內地物業樓花的港人，都會面臨收樓問題。

如果未能親自北上收樓，灣區樓盤業主的選擇上基本上離不開遲收樓和委託親友或物業中介公司。目前不少物業中介公司亦會提供相關的服務，至於收費和細節，則略有不同。

無論選擇遲收樓還是委託親友或代理中介代為處理，港中置業（香港）地產有限公司項目銷售總監陳生和資深置業投資導師李海文（Dooby Sir）先後提醒大家，有些細節必須親身了解為宜，特別是必須得到樓盤發展商的確認，以及保留買樓時和繳付相關契稅等收據正本。

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

製作：WAW Creation

中港封關接近兩年，在封關前買了大灣區樓盤的港人，因應不少樓盤開始完工而會陸續收到發展商的通知，可以收樓了。大家可以想像，業主的反應可能是：「太好了，我沒有買着爛尾樓」。但隨之而來，則是「不可能為了收樓而去坐『21日疫監』」吧！那麼，只有看看能否遲收樓或找人代為收樓了。

陳生指出，遲收樓的最大影響，其實是影響辦理「不動產權證」（即俗稱的房產證）的時間，亦須留意相關的期限。此外，在驗樓執修環節或會有所影響，因為有些發展商在前期可能會安排較多的人手來處理相關事宜。

當然，據了解，如果可以的話，不少業主都會選擇遲收樓，但也有不少業主會選擇找人代為收樓。

收樓要求 發展商各有不同

陳生指出，目前每家發展商對於收樓的要求都有所不同，有寬有緊，並無統一標準，對於遲收樓的要求，甚至可以遲到哪個日期亦各有不同，處理方式亦然。

若選擇委託他人處理的話，無論是信得過的親友或代理中介，據陳生透露，有部分發展商會要求必須有公證委託文件，有些則只需業主簽妥發展商提供的委託文件就可以。當然，如果你是想交付「契稅」和「維修基金」並辦理「不動產權證」的話，則務必有正式的公證委託文件。

委託公證的選擇

辦理正式的「公證委託文件」一般有兩種做法，一是找內地公證機關，否則便要在香港找有辦理內地公證委託的律師樓處理。兩者主要區別，當然便是價錢，在內地做公證，一般只需數百元，但須親身與會。據陳生透露，近月有些地方的便民措施，容許網上公證，亦有人曾試過，但未見流行和普及，需進一步了解和確認。至於在香港找可以進行公證的律師樓，一般收費約為3千多元，亦有部分要收5、6千元。

至於相關中介物業公司提供的收樓、驗樓以至協助付費及辦理「不動產權證」等事宜收費，和服務項目亦各有不同。以肇慶為例，一般來說，約由2千餘元起。同時，「代收樓服務」中，有的會拍照作證，但亦流行即場「視頻收樓」。

勿輕視驗樓

就有關未能親自收樓要找人代為處理相關事宜時，李海文認為，如果能設立業主、發展商及中介代理的群組，一齊討論和確認相關事宜最為理想。

他又特別指出，由於不少港人都會購買精裝樓盤（帶裝修），因此在收樓的同時必須對驗樓有一定的要求，除了本身或好友對驗樓有經驗的話，他建議聘用驗樓師進行，以珠海為例，一般收費是毛坏房每平方20-30元（人民幣，下同），而精裝的樓盤收費連報告則約每平方米50-60元。

只是大家要留意的是，有關驗樓的費用一般只包第一次，如需在發展商執漏後再前往複驗，會有收費的。當然，亦有物業中介的一條龍服務中，會包括二次複驗在內。

水電燃氣必須正常

同時，他亦提醒大家，驗樓除了大家都會記得的排水漏水等問題，更重要的是要確認開通「水電煤」（其中的煤其實內地是指管道燃氣，多為天然氣），並須留意有否漏氣問題。他更千叮萬囑，即使是新樓亦不可忽略，因他個人便曾遇上同類事件。同時，現時有不少新樓盤，會包括一些功能的裝置，例如家庭式分體冷暖氣，這些功能式的裝置，亦務必要試個明白，事實上，驗樓不容馬虎，據廣州市消費者委員會資料，在2020年9月6日，曾有某香港品牌樓盤60多名業主集體聯名反映，指小區內剛收樓的樓盤水管存在嚴重生鏽問題，由於水管鏽蝕影響用水安全，還會縮短水管正常壽命，構成房屋質量隱患。

而中消協亦指出，在房屋質量方面，消費者投訴的主要問題有：房屋質量差，牆體及天花板開裂，地基下沉，屋面漏水滲水，管道滲漏不通等；精裝修房暗藏玄機，如用材不實，高端宣傳、低標配置，工藝粗糙、質量不過關等；隱蔽工程偷工減料，使用次品材料等；水電管線布設不規範，使用不合格、劣質材料等。

中消協並建議，當房屋出現主體結構質量不合格和嚴重質量問題，影響消費者居住時，消費者可要求解除合同並主張開發商賠償損失。當房屋出現滲水、空鼓等非嚴重質量問題時，保修期內開發商應承擔保修義務並對造成的其他損失承擔賠償責任。