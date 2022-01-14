樓盤點睛：大灣區珠海樓盤推介

大灣區珠海

珠海北站寶龍城 四軌交匯 潮流TOD綜合體

珠海北站寶龍城的最大特色，便是四軌交匯，南接港澳，北聯廣深，站城一體，以高質高效的TOD模式，打造輕軌、大橋、地鐵、港口的複合型出行方式。通過深珠通道、深中通道、廣珠城際、廣州地鐵18 號線延長線，與香港、澳門、深圳、廣州城城互通，體驗一線都會生活。

項目佔地13.9萬平方米，總建築面積約50萬平方米，定位是深珠首站潮流TOD綜合體，其中住宅佔15.3萬平方米，大型購物中心佔8萬平方米。項目2公里範圍內，有滿足小孩從幼兒園到大學的一站式教育服務。片區規劃有5所幼兒園、3 所小學、2 所中學和1 所高中，北師大、北理工、中山大學等名校環繞。周邊還有中大五院、珠海高新區人民醫院，南方軟件園附近還會修建一所中山大學婦幼保健院；多家甲級醫院都在項目的十分鐘路程內，為健康生活保駕護航。

項目周邊休閒娛樂配套豐富，有國際賽車場、翠湖高爾夫球場、唐家灣古鎮，中珠景觀帶（在建）、淇澳島濕地公園、北圍海濱公園（在建）、門之圓景觀公園（規劃中）、景觀長廊（規劃中）、半圓之圓景觀公園（在建）等主題公園，加上項目商業綜合體，為文化休閒生活增加色彩。

是個項目的發展商寶龍集團，1990年在澳門成立，並於2009年在香港主板上市，連續十五年獲得「中國房地產百強企業」、連續十年獲「中國商業地產公司品牌價值TOP10」等榮譽。

珠海北站寶龍城

地址：廣東省珠海市香洲區金峰北路北站寶龍城

發展商：珠海寶龍洪信房地產開發經營有限公司

樓盤發展分期：一期

佔地面積：約139,513.47平方米

總建築面積：約502,056.55平方米

在售面積：67-83平方米（二至三房戶型）

售價：總價167萬人民幣起

裝修狀況：精裝

產權年限：70年

交付時間：2024年3月30日

香港代理：中原地產

查詢：8202 8321