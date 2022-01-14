灣區速遞：居粵港人新增74種藥可報銷

深圳市醫療保障局1月1日在官方網站發佈，在調整後的國家2021年藥品目錄基礎上，廣東省制定了《廣東省基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄（2022年版）》（《2022年版藥品目錄》），自2022年1月1日起正式執行，深圳市也將嚴格同步執行該目錄，新增74種藥可報銷。

按《2022年版藥品目錄》，藥品總數2,860個。其中西藥1,273個，中成藥1,312個，協定期內國家談判藥品部分275個；新增進入目錄藥品74種，調出目錄藥品11種。

本次調整新增的74種藥品，增強了腫瘤、慢性病、抗感染、罕見病、婦女兒童等用藥需求，共涉及21個臨床組別；其中包括前段時間全網熱議的「70萬一針天價藥」，是治療脊髓性肌萎縮症（「SMA」）的特效藥諾西那生鈉注射液。

本次調整調出了11種藥品，主要包括已註銷批准文號、使用不合理以及過時的藥品。另外，為了加快原自行增補品種的消化工作，廣東省醫保局從省醫保藥品目錄中，調出了232種不在國家藥品醫保目錄範圍內的藥品，醫保基金將不再報銷。

「三個目錄」內可按規報銷

醫保目錄是醫保基金的支付範圍，包括臨床價值高、經濟性評價優良的藥品、診療專案和醫用耗材。由於醫保基金有限，不可能覆蓋所有的醫療需求，為保障參保人的基本醫療用藥需求，合理控制醫療費用支出，醫療保障部門規定了基本醫療保險對藥品、診療專案和醫用耗材的報銷範圍，俗稱「三個目錄」。

其中，參保人用藥、發生診療專案或使用醫療服務設施的費用，如果屬於「三個目錄」內的，可以按醫保規定報銷；不屬於「三個目錄」內的，基本醫保不予報銷。

目錄內藥品主要分為甲類和乙類兩種。深圳醫保二檔、三檔參保人在綁定的社康中心就醫，甲類藥報銷80%，乙類藥報銷60%。目錄外藥品屬自費藥，比如減肥藥、解酒藥等藥品。

（資料：香港特區政府粵港澳大灣區速遞）