市場解讀：「數」看碧桂園 「穩」字行頭

要數2021年內地房地產大事，當然離不開內房的財困和資金鏈斷裂大風暴，大家熟悉的如恒大、佳兆業及花樣年等房企，相繼陷入財困的新聞報道，面臨資金鏈斷裂，引發內房板塊危機，市場難免憂慮內房「爆煲」，甚至拖累內地整體經濟增長。

面對挑戰，亦是檢視房企「能耐」的時刻，尤其是業績、監管及認可（國際評級）等元素。所謂「大浪過後，就知誰人沒有穿泳褲！」，大家看看目前的房企現狀和可見的將來，當有所體會。

而我們由不同的公開數據，亦會發現，碧桂園等龍頭房企，面對挑戰，其全年業績表現仍然良好，發展依然平穩健康；畢竟，數字是事物的最佳佐證。

銷售居首 拿地領先

先看銷售方面，據中國指數研究院資料顯示，去年全年，碧桂園的銷售達7,588.2億元（人民幣，下同）；對應銷售建築面積約8,284萬平方米，位列同業首位，表現繼續良佳，更連續五個月銷售超500億元。另一方面，碧桂園在投資拿地方面，同樣領先同業，去年全年新增土地價值為2,063.1億元，而建築面積亦達5,971.4萬平方米。相信大家都留意到，自內房財困問題曝光後，很多地皮拍賣，基本上都落入國企手中，只有優質民企及資金較為充足者，才能夠保持拿地節奏，維持增長。與此同時，這些企業更有可能獲得金融機構「併購貸」，以實現行業結構優化。

國際評級無跌 發債見順

除了在銷售和經營方面，國際評級和融資方面，碧桂園亦顯然獲得認可，在這段期間，穆迪、惠譽及標普頻頻下調房企評級及展望，但對碧桂園並無影響；更於不同渠道成功融資，可見財政狀況保持穩健。根據公開資料，去年12月，碧桂園已在銀行間債券市場申請註冊發行50億元中期票據並進入預評環節。在去年12月15日，碧桂園公開發行公司債券，發行規模10億元人民幣，債券4年期，票面利率為6.3厘，共吸引十多家機構參與。此外，在12月13日，碧桂園於上交所成功發行一筆2.84億元的供應鏈ABS（資產證券化）產品，票面利率為5.5厘。

三條紅線居「黃」 風險可控

至於三條紅線方面，相信大家都知道，是指剔除預收款後的資產負債率不得大於70%、淨負債率不得大於100%，以及現金短債比不少於1倍，不達標便會影響新融資。而房地產商根據踩線數目，分為「紅、橙、黃、綠」四檔，若三線全踩，則歸類為「紅檔」。

碧桂園對「三條紅線」的掌握相對到位，按其2021年中期報告，期內碧桂園權益物業銷售現金回籠約2,727.9億元，權益回款率達90%，已連續6年高於90%。其「三條紅線」指標正處於較為健康的黃檔，僅扣除預收款的資產負債率略高於紅線要求，但指標逐步向好，已從去年底的80%下降至77%。碧桂園管理層亦曾明確表示，將嚴格按照監管的要求在2023年前達標。

研究機構「克而瑞」更直指，從房企經營層面來看，穩健型房企具備更高的韌性，抗風險能力強，且修復期也更快，隨着市場轉好，將有利於抓住機會，乘勢而上。

視市場供求 架構調整尋常事

有報道指，碧桂園會於新一年起落實新一輪組織架構調整，將原來的100多間分區公司，合併為約60間。據了解，今次架構調整大多是城市周邊區域併入主要城市，如冀北併入北京、冀東併入天津，區域的調整適度規模為80億至100億左右；經濟發達地區分區公司不作調整。消息指，今次調整已規劃數月，旨在提升分區能動性，降本增效，而近四成分區合併後，也將涉及部分人手調整。面對市場變化，碧桂園的應勢而變，實可見其經營的靈活和智慧。