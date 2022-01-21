市場解讀：今年料成內地房地產新週期起點

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全球新冠疫情籠罩下的2021年，深港樓市在去年經歷冰火兩重天，當中香港樓市可視為復蘇年。至於內地方面，歷經行業結構調整和政策引導，2022年有望成為房地產新週期的起點，或將給房地產行業帶來轉機。

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

製作：WAW Creation

內地樓市 去年先熱後冷

回顧內地2021年房地產市場，可用「先熱後冷」來總結。上半年，購房者積極上車，一二線城市樓市熱度持續升溫。但由第三季度開始，內地樓市調控不斷加碼，信貸市場持續收緊、房貸利率上升、銀行放款時間拉長等收緊政策頻出，全國新房、二手房和土拍市場快速降溫。

去年2月，深圳住建局出台二手房成交參考價機制，深圳的二手房成交量自4月份開始連續7個月跌至榮枯線5,000套以下，二手房價格也在急速下跌。數據顯示，深圳10月份的二手房價格已基本回歸到3年前的水準。而且深圳出台二手房參考價這一措施也影響到了不少其他城市，不僅一二線城市不斷跟進，熱門三線城市也被加入參考價範疇。下半年內地房企更頻繁出現債務問題，以恒大為代表的一批「高周轉、高負債、高槓桿」的民營房企出現財務狀況惡化及財務風險，出現債務違約的房企中，不乏全國行業排名前列或者區域龍頭公司。房地產市場的基本面及部分房企經歷「至暗時刻」。

但隨着年底眾多負面消息出清，內地放寬調控力度，人行降準，相信房地產市場將逐步回穩。2021年或將成為內地房地產行業新舊發展交替的轉捩點，「房住不炒」，「因城施策」的樓市調控基調不變，相信種種調控新政只是行業未來健康發展前的陣痛。

香港上半年住宅樓價 有望破新高

香港方面，數據顯示，2021年整體樓宇買賣合約登記（包括住宅、車位及工商鋪）錄得96,133宗，總值9,178.4億元。登記宗數創2012年後9年新高，總金額更打破1997年回歸以來的歷史高峰，數字反映本港樓市市場交投暢旺，市場氣氛持續熱烈。

受到疫情、美國縮表及加息影響，本港樓價在第4季回軟，以致全年升幅收窄。中原城市領先指數去年約升4.73%，在全球樓市之中升幅算是比較溫和。但因全球量化寬鬆嚴重，儘管美國已有加息時間表，市場資金依然泛濫，香港亦未必跟隨，預期將繼續維持歷史低位的低息環境。隨着疫情穩定，通關有望，預料2022年上半年私人住宅房價有望再度突破歷史新高。

優質豪宅 兩地齊受追捧

疫情持續，本港樓市一反常態節節高升，足見抗跌力強勁。自特區政府年初開放疫苗接種以來，本港經濟逐漸復蘇，隨着消費券的發放，一定程度上提振本地消費，市場上投資氣氛也漸趨活躍。即使兩地仍未全面通關，但不少內地買家正未雨綢繆搶佔先機入市。

最新資料顯示，反映內地客及公司客的買家印花稅（BSD）升幅創2年新高，所涉稅款更創2018年6月以來最高紀錄。本港豪宅和超級豪宅一直受到內地富豪追捧，疫情期間仍無阻其在港四處掃貨，其中上月新成交的亞洲超級豪宅Monut Nicholson，呎價達14萬元，刷新亞洲分層紀錄。另一邊廂，公司成交記錄顯示，下半年內地政府調控致樓價回軟，有見價格吸引，疫情下亦有香港買家願意北上隔離21日，並以4,000萬入市「抄底」深圳灣豪宅。反映優質豪宅如鳳毛麟角，在任何時候都是資金優先追捧的對象。