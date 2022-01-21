市場信息：碧桂園購回美元票據後 股價三連升

據碧桂園（股票編號2007）1月17日晚發佈公告顯示，公司已購回合計1,000萬美元優先票據，包括本金總額500萬美元2022年7月到期的4.75%票據和本金總額500萬美金2026年4月到期的7.25%票據。

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

製作：WAW Creation

市場對此反應正面，隨後在1月18日，碧桂園股價上漲4.94%報6.16港元/股，其2024年到期美元債券每1美元上漲9美分至81美分。在19日收市時，股價更升至6.66港元/股，至於昨日(20日)收市時，股價亦升至6.96港元/股。

據悉，此次回購的現金來源為碧桂園自有資金，所購回的該等票據將相應登出；這次回購債券動作，無異在減少了碧桂園總負債的同時，亦優化了公司的債務情況。按碧桂園當日公告，他們將繼續監察市況，並於適當時候進一步購回其優先票據。

市場研究公司對於碧桂園購回美元票據一事亦相當正面，例如廣發證券在1月18日發佈的研報中，便維持對碧桂園「買入」評級。廣發證券認為，2021年在行業信用分化加劇的情況下，碧桂園在穩步降負債的同時，保持了相較於行業而言更好的信用資質，體現為公司美元債價格堅挺；公司在三大國際評級機構的評級穩定，同時也得益於公司扎實的現金流使得公司得以根據資本市場情況對美元票據做贖回安排，穩定資本市場信心。