樓盤點睛：大灣區珠海樓盤推介

大灣區珠海

華發依山郡 黃楊山屋苑 每平方米8,500「人仔」起

相比珠海市區及金灣區樓價每平方米25,000—40,000元（人民幣，下同）相比，華發依山郡現推出驚喜優惠價每平米約8,500元的單位，在市場中實屬超高性價比之列。

「華發依山郡」由珠海本地龍頭企業華發集團開發，位於黃楊山，群山環繞，蟲鳴鳥叫，風景優美；除此之外，依山郡更臨近珠海多個景區，能真正滿足遊山玩水退休生活，景區包括：4A級景區御溫泉度假村、宋城演藝城（在建）、禪意古樸的金台寺、民俗風情的斗門舊街、古跡遺韻「接霞莊」等，旅遊資源極其豐富。

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

製作：WAW Creation

除此之外，項目自身建築低密度，內部園林水景面積達到約8萬平方米，相當於11個足球場大小，相當震撼。園林設計是特邀景觀設計龍頭奧雅公司擔綱，秉承「歸家就是穿越花園的美好旅程」設計理念，打造一座熱烈奔放、爛漫璀璨的巴厘島風情園林。同時，項目還貼心打造了全齡段活動社區，游泳池、籃球場、羽毛球場、跑道等設備應有盡有，讓每一位業主都能找到娛樂休閒方式。

除了賞心悅目的內外環境，在配套和產品的打造上，依山郡同樣優勢突出，生活便利不用擔心。學校方面臨近斗門實驗中學、省一級高中斗門一中，並在社區配套了華發集團旗下的王牌幼稚園容宏幼稚園，12年優質教育齊全。

交通方面，項目處於西區西部沿海高速和廣佛江珠高速交界處，經廣佛江珠高速轉珠海大道，約39分鐘抵達珠海市中心，約45分鐘直通澳門。這裏還是港珠澳大橋西落點，坐享湖心路、洪鶴大橋、香海大橋和金海大橋等多維交通，全方位連接珠海核心片區、深圳、澳門和香港等地。至於醫療方面，周邊有人民醫院、遵義五院、婦幼保健院，僑立醫院等。

商業方面，鄰近北澳市場、井岸步行街、大信新都匯等，距離摩天輪地標綜合體的大信新都匯，僅約3公里遠。如果不想出門的話，屋苑內亦規劃有約3,600平方米的華發自營商業街。

項目有一梯兩戶及兩梯三戶設計，樓與樓之間距離最寬高達100米；並且每戶設計均朝南及南北通，在冬天的日照也不少於6小時，是真正的共園陽光住宅，且實用率高達9成。建築面積約85-140平方米的三至四房單位，戶戶南北對流，每個房間都贈送窗台，主人房有270度轉角全景窗台，舒適度滿分。

華發依山郡

開發商：珠海華郡房產開發有限公司

地址：珠海西區

總伙數：3,715伙

單位間隔：3房-4房高層

在售面積：約85-140平方米

售價：人民幣8,500/平方米起

產權年限：70年普通住宅

香港代理：奧迪置業

查詢：9561 6733

大灣區珠海

世茂港珠澳口岸城 超級城市地標綜合體

世茂港珠澳口岸城位於港珠澳大橋珠澳口岸島，項目總佔地面積22.5萬平方米，總建築面積約120萬平方米。以打造集合文化旅遊、國際商業、品牌酒店、國際辦公、口岸資產及口岸TOD交通樞紐的城市賦能地標綜合體為目標。項目由國際頂級設計團隊SOM設計機構操刀，打造灣區面向世界的超級口岸綜合體。

項目配備有頂豪直升機停機坪，為塔尖人群提供專屬雲端體驗，30分鐘到達廣州、15分鐘飛抵香港、5分鐘與澳門淩雲切換。項目精心打造的譽薈CLUB，坐擁270度超級制霸海景，享受得天獨厚的景觀資源。

此外，項目還結合自身優勢，營造庭院內景與開闊海景相互滲透、層層遞進的立體化會所空間體驗。配合三進禮儀接待及深院綠谷縈繞，營造強烈的儀式感與私密性，為客戶提供尊享獨特度假體驗。

世茂港珠澳口岸城

地址：廣東省珠海市香洲區茂盛二路67號（珠澳口岸島）

發展商：珠海世茂新領域房地產開發有限公司

樓盤發展分期：一期（南區）、二期（北區）、三至六期（西區）

佔地面積：約22.5萬平方米

總建築面積：約120萬平方米

在售面積：40-215平方米開放式至四房

售價：總價150萬人民幣起

裝修狀況：精裝

產權年限：40年

交付時間：2023年8月30日（南區）、2024年9月30日（北區1、2、3棟）

香港代理：中原地產

查詢：8202 8321