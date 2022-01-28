深圳住宅樓市回顧展望 一二手「冰火兩重天」市場恢復緩慢

回顧2021年的深圳住宅樓市，深圳中原地產董事總經理鄭叔倫指出，去年有很多壞消息同時爆發，例如疫情反覆、經濟承壓、調控不斷、通關困難等等。他相信踏入2022年後，有關情況會有不同程度的改善，市場較去年應該會更為樂觀。但他強調，絕不代表馬上就火爆，只是開始走出谷底，距離回歸到火熱的氛圍還遠。

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梳理三大元素 氣氛較去年樂觀

鄭叔倫分析認為，疫情來到第三年，很多專家預計即便不能清零，也能找到跟病毒共存的方法，恢復正常生活的概率高。如果生活正常了，通關就有機會實現，經濟活動、民生生活將逐步恢復正常，對社會穩定、經濟發展有很大的支持作用。

他續指，第二個元素是2021年政策頻繁出台，調控不斷，市場應聲下調，反而2022年政策加碼的需要就不大了。通常政策與市場的表現是相向而行的，市場好就出政策，市場不好就不出。2021年整體市場表現不佳，再出政策機會不大，市場可以休養生息一段時間，給大家喘一口氣的機會。

同時，他又指出第三個元素是2021年房企「內捲」加劇，政府針對房企的監管大幅加強，房企遭到前所未有的挑戰，汰弱留強格局進一步深化。「內捲」會導致僧多粥少，但如果粥沒有增加，而僧減少了，那麼每個僧可以分的粥也提升了。因此，發展商開始被淘汰，部分發展商只能收縮規模；仲介公司也一樣，有些公司倒閉，有些公司關鋪或者裁員，行業之間的競爭激烈程度也會減少。行業火爆的時候，各公司爭相擴大規模，現在大家都開始放棄規模的競爭，從量的競爭轉變為質的較勁，服務的品質上的競爭，這對行業長期發展來說是好的現象。

「房住不炒」繼續 市場回歸理性

鄭叔倫一再強調，2022年屬於慢慢恢復的一年，絕對不是一個成交活躍、價格猛漲的一年。政府政策調控尚未放鬆，房住不炒國策不會動搖，房地產市場剛剛元氣大傷，還需要時間去恢復，大家都回歸理性，客戶更注重樓盤的性價比與品質。當然客戶該買還是會買，特別是剛需，而投資者則要看有沒有好的筍盤出現。他相信，無論是發展商，還是仲介代理機構，未來都會控制好自己的規模以及發展速度，以練好自己的基本功為主。

新盤成交量 創2015年後新高

2021年深圳新房住宅成交52,417套，同比增長15.5%；但二手住宅成交卻只有40,699套，同比下滑57.3%。2021年一二手住宅合共成交93,116套，同比下滑33.8%，是自2017年以來新低。鄭叔倫指出，雖然總體市場低迷，但是打新熱度還在，加上二手房市場低迷，成交量是近15年以來的新低，部分需求轉到新房，導致新房成交量不降反升，創2015年之後新高。

他指出，深圳作為先行示範區，很多政策會率先施行，包括二手指導價、二手房單邊代理、大學區……等利空消息，加上房地產稅箭在弦上，針對二手房的政策較多，二手房壓力大增，導致成交量同比腰斬，部分客戶的需求轉移到新房市場去。另一方面，以往深圳新房供應少，需求大，屬於不愁賣的格局。而2021年房企受壓，資金回籠需求大，紛紛加快推盤速度，因此新房供應大增。

買家購房謹慎 關注性價比

事實上，去年上半年新房市場仍然比較火爆，下半年開始受到疫情爆發、經濟惡化等因素影響，加上各行各業的監管、調控加強，客戶對於購房更加謹慎。另一方面，新房供應量增加，但需求減少，以往供需差距非常大，現在哪怕供需差距收窄，但供不應求的局面只是舒緩，還是沒有扭轉，所以新房銷售情況還是比較理想。

雖然大市依然在，但是也開始有個別樓盤遇到銷售壓力，過去深圳市場火熱的時候，差不多甚麼樓盤都賣得動。但需求減少，供應增加的情況下，需求端得到舒緩，客戶有的選擇，會更加關注樓盤的性價比，性價比沒那麼好的樓盤銷售就會出現壓力。

鄭叔倫指出，下半年開始，特別是第四季度，新房銷售表現每況愈下，打破過去打新必火的神話，回歸到相對理性的市場。當然相對於二手市場，打新還是蠻熱鬧的，2021年新房住宅成交量創造了過去六年新高，超過了二手房成交量，也是近十幾年沒有出現過的，一二手可謂出現冰火兩重天的極端。

此外，近一年來，大家就一直在盼望深港兩地通關，但到現在還是沒有實現。深港兩地快兩年沒有正常通關了，深圳與香港是兩個大的經濟體，本來兩地往來十分頻繁，對兩地經濟的促進作用也比較大。現在深圳缺少了跟香港的連線，少了香港資金的投資，經濟發展、房地產投資自然也受到影響。

調控政策多種多樣 買家延後購房

鄭叔倫並不諱言，2021年是整個房地產行業最忙碌的一年，房企、仲介代理機構、業主、購房者都忙於適應多種多樣的調控政策。由於各行各業都受到一些打擊，2021年大家收入都有壓力，股票、基金等收益不佳，投資機會小，做生意暴雷多，打工收入漲不高。各個層面的收入都受不同程度影響，大家買房的意願也有所降低，加上調控政策不斷，後市發展多了不確定性，大部分客戶將自己的買房時間儘量往後移，最終導致一下子全國市場突然間遇冷。

他解釋，2020年初疫情開始大爆發，全球經濟受到重創，各國央行紛紛開始大放水，刺激經濟保民生。中國也不例外，2020年疫情爆發後，政府政策上以支持經濟為主，貨幣政策、財政政策發力，金融寬鬆，資金充裕。特別是第一年，由於政策寬鬆，房地產市場反而比較好。轉至2021年，情況開始有點不一樣，因為內地疫情控制的比較好，對經濟的影響相對不大，政府有條件將刺激經濟手段逐步收回，甚至是轉變方向，加強各行業的監管，尤其是教培、房地產、直播等風口行業開始被壓制。

「內捲」嚴重 投入產出比下降

近幾年，由於資本市場的投入，風口行業發展很快。但是從某種程度上說，風口行業的快速發展也容易導致行業內出現「內捲」(即內地網絡流行用語『內卷』，通用意思指在極度或過度競爭中，為了獲取微小優勢，人們不斷地互相傾軋、或自我壓榨，甚至內耗的情況。)行業剛開始發展時，投入10元，可能賺20元；過一段時間投入10元能賺10元；但再往後只能賺5元，直至最後大家都沒錢賺為止。

近年各行業在資本市場衝擊下，「內捲」的情況愈來愈嚴重，各行各業愈來愈難賺錢。房地產也一樣，過去幾年發展商不斷拿地，衝業績擴規模，競爭大大加劇，房地產漸漸從以前的黃金時代到白銀時代再到青銅時代，投入產出比不斷下降。

鄭叔倫相信，政府擔心行業「內捲」太嚴重，希望房地產「軟着陸」，因此開始收緊資金，去資本化加速。2021年，三條紅線出爐，提高拿地門檻，控制房企拿地，很多發展商現金流出現斷裂，他們大多數並不是資不抵債，主要問題是過去幾年發展過於迅猛，過度投資，槓桿過高，導致資金周轉不靈。在急剎車過程中，部分太依賴高周轉、高槓桿的企業首當其衝，自然容易出現問題，而政府對於房地產的打壓，亦不僅僅在發展商，還包括新房、二手房、土地等全方位的調控。